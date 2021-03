N on solo serie tv, ma anche programmi di intrattenimento di vario tipo. Ecco i migliori reality su Netflix che devi assolutamente vedere.

C’è anche la guru dell’ordine Marie Kondo, tra i reality su Netflix.

Oltre ai film e alle serie tv, infatti, la piattaforma streaming propone un ampio catalogo di programmi in grado di coinvolgere il pubblico in maniera intensa, attraverso storie tra realtà e finzione.

Nel catalogo del colosso streaming la scelta è davvero ampia, da programmi di dating a quelli motivazionali (Marie Kondo compresa), esperimenti sociali e trasmissioni interattive.

Ecco una selezione dei dieci migliori reality su Netflix che non puoi assolutamente perderti (in ordine alfabetico).

Bling Empire

L’elite dei milionari asiatici: ecco chi sono i protagonisti di questo reality che mostra un lusso talmente sfrenato da azzerare qualsiasi (possibile) invidia. I soldi non fanno la felicità, ma è anche vero che possono attenuare le sofferenze. In Bling Empire, tuttavia, il livello economico (e di trash) è talmente superiore a quanto visto finora, che guardi il reality praticamente ipnotizzata mentre ti chiedi se davvero esistono simili nababbi.

Dream Home Makeover

Questo reality su Netflix è composto (per ora) da due godibilissime stagioni, ideali per chi è appassionata di interior design e cerca spunti per restaurare la propria abitazione. Assieme a Shea e a Syd dello Studio McGee, alcune famiglie realizzano il sogno di una casa perfetta che rispecchia lo stile personale e unico di ognuna di loro.

Facciamo ordine con Marie Kondo

Questo è il reality (su Netflix) definitivo per le fan di Marie Kondo, ma anche per chi non si è ancora messa alla prova con le regole della guru dell’ordine. Attraverso il reality, Marie Kondo insegna le motivazioni per eliminare il disordine dalle case e, sì, scegliere la felicità.

Love is Blind

Ci sono dating reality e poi c’è Love is Blind, che è l’apoteosi di tutti quei programmi sulle relazioni che, ammettiamolo, in realtà ci piacciono tanto. A differenza di tante trasmissioni internazionali e italiane, qui non ci sono esperti a guidare i concorrenti, perché questo reality su Netflix cerca una risposta alla secolare domanda: «L’amore è cieco?». Le coppie, infatti, si scelgono senza vedersi, semplicemente attraverso lunghe chiacchierate attraverso un muro. Per dirsi di sì (o addio) definitivamente, il momento è quello finale, direttamente sull’altare.

Queer Eye

Dietro al cambiamento di look delle persone, in realtà ci sono quasi sempre motivazioni (e storie) molto più profonde e complesse. Nel reality su Netflix, cinque professionisti – i cosiddetti «fab five» Jonathan Van Ness, Karamo Brown, Antoni Porowski, Tan France e Bobby Berk – aiutano le persone a cambiare immagine, accompagnando il processo di re-style con un grande supporto motivazionale.

Ru Paul's Drag Race

Il reality su Netflix con Ru Paul, la drag queen più famosa del mondo è conosciuto in Italia anche come America's Next Drag Queen, che ha dato vita a vari spin-off come RuPaul's Drag U e RuPaul's Drag Race All Stars. Si tratta quasi di un talent show per drag queen, che vengono giudicate per le loro performance dalla giuria, composta da RuPaul e Michelle Visage e giudici ospiti, che cambiano sempre.

Scuola di Sopravvivenza: Missione Safari

Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare di Bear Grylls. Il conduttore e militare in grado di sopravvivere in qualunque situazione estrema è da sempre protagonista di reality affascinanti anche per le ambientazioni (estreme) e gli animali che gli complicano la vita.

Da gennaio 2021 c’è anche Scuola di Sopravvivenza: Missione Safari, il reality su Netflix che coinvolge il pubblico in maniera interattiva. Sono gli spettatori a prendere decisioni chiave, per aiutare Bear Grylls a sopravvivere e completare diverse missioni negli ambienti più difficili del nostro pianeta.

Surviving Death: cosa c’è dopo la morte?

Il reality su Netflix, che si intreccia con il genere delle doc-serie,cerca di raccontare tra scienza e spiritualità il mondo del post morte. Attraverso l’esplorazione delle storie di persone che hanno "scampato" la morte Surviving Death racconta il mondo del post morte, tra scienza e spiritualità, presentando anche ricerche su esperienze ai confini della morte, reincarnazione e fenomeni paranormali.

The Circle

Se Black Mirror fosse un reality, si chiamerebbe The Circle. I concorrenti vivono completamente isolati dal mondo esterno in appartamenti nello stesso complesso di appartamenti. Non possono incontrare gli altri partecipanti. Costantemente monitorati da telecamere e microfoni, possono comunicare solamente tramite un social media ad attivazione vocale chiamato appunto "The Circle”.

Tiger King

Il reality su Netflix intitolato Tiger King è stato un autentico caso nel 2020, quando è approdato sulla piattaforma di streaming. L’eco del successo non si è ancora spento, tanto che è in produzione una serie in cui Nicholas Cage interpreta Joe Exotic (vero nome: Joseph Allen Maldonado-Passage), lo stravagante proprietario dello zoo Greater Wynnewood Exotic Animal Park in Oklahoma, accusato di abuso e sfruttamento di animali esotici e selvatici. Attualmente Joe è in carcere, poiché accusato di essere il mandante del tentato omicidio di Carole Baskin, sua acerrima rivale che autodefinisce il suo zoo una struttura di recupero per animali esotici.

Zac Efron con i piedi per terra

L’attore Zac Efron è già un motivo più che sufficiente per guardare questo reality su Netflix. Oltre alla forma, tuttavia, c’è anche sostanza. La star, infatti, Zac Efron viaggia in giro per il mondo insieme a Darin Olien, un imprenditore del benessere del Minnesota, in cerca di stili di vita sostenibili e salutari. Attraverso il reality, che porta i due in Francia, Porto Rico, Londra, Islanda, Costa Rica, Perù e Sardegna, vengono affrontati vari temi: viaggio, esperienze di vita, natura, energia verde e pratiche di vita sostenibili.