S i chiamano prodotti ricondizionati o refurbished e sono tra i pilastri dell’economia circolare, ma per capire il perché bisogna andare più a fondo.

Sicuramente hai sentito parlare, almeno una volta, di prodotti ricondizionati (conosciuti anche con refurbished), ma hai mai provato ad approfondire il tema? È una pratica comunemente diffusa in Nord Europa e in America, ma che in Italia ancora fatica a prendere piede, colpa anche della grande confusione: sono prodotti nuovi? Sono usati? In che condizioni sono? E la garanzia?

Queste sono solo alcune delle domande che sicuramente, almeno una volta, ti sei posto davanti a device elettronici ricondizionati che ti venivano proposti nelle sezioni ad hoc dei vari siti internet. Ma acquistare un prodotto refurbished non vuole dire semplicemente acquistare qualcosa di usato, ma sostenere un’economia pulita e circolare che sta attenta al mondo del riciclo e non scarta niente e nessuno.

Ovviamente per farlo, e capire perché acquistare un oggetto ricondizionato, è bene capire quali sono le caratteristiche che deve avere:

Il prezzo : solitamente inferiore del 30 o 40%, rispetto al nuovo.

: solitamente inferiore del 30 o 40%, rispetto al nuovo. L’estetica : essendo un prodotto usato potrebbe mostrare qualche imperfezione a livello visivo, ma ciò non ne comprometterà l’utilizzo. Inoltre la condizione estetica viene descritta nel dettaglio dal rivenditore.

: essendo un prodotto usato potrebbe mostrare qualche imperfezione a livello visivo, ma ciò non ne comprometterà l’utilizzo. Inoltre la condizione estetica viene descritta nel dettaglio dal rivenditore. Il funzionamento : i prodotti ricondizionati sono sottoposti a una serie di test per assicurarne la piena funzionalità. Un controllo ben più attento rispetto a nuovo uscito di fabbrica.

: i prodotti ricondizionati sono sottoposti a una serie di test per assicurarne la piena funzionalità. Un controllo ben più attento rispetto a nuovo uscito di fabbrica. La garanzia: solitamente di 12 mesi al contrario dei 24 del prodotto nuovo.

Ultima, ma non meno importante, i prodotti ricondizionati sono un vero e valido aiuto all’ambiente, visto che l’acquisto e l’uso di oggetti dismessi permette di diminuire il consumo di energie e materie prime, riducendo quindi anche le emissioni inquinanti. Un tema da non sottovalutare nella teoria dell’economia circolare che vede il second hand, il riuso e il refurbished alla base di un mercato più green e sostenibile.

