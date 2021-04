Storie d’amore e relazioni sui social: 5 motivi per cui dovresti condividere il minimo indispensabile

I Social Network assorbono parte della nostra vita intima e personale. Ma, in una relazione, cosa è giusto condividere e cosa mantenere segreto? Qualche consiglio per le storie d'amore "social".

Le relazioni sui Social Network vengono estremamente messe in primo piano. Al giorno d’oggi, siamo dipendenti dai telefoni, quasi un’estensione della nostra personalità. Ma quando siamo in coppia, è giusto condividere ogni momento, attimo che dovrebbe rimanere intimo e privato? Ci sono cinque motivi per cui sarebbe meglio riporre il telefono in borsa, invece di tenerlo in mano.

I Social Network possono essere dei luoghi meravigliosi di ritrovo e condivisione, ma talvolta si tende a esagerare. Ogni istante prezioso e felice non è più solo “nostro”, bensì di tutti, persino degli sconosciuti a cui abbiamo accettato la richiesta di amicizia. E se da una parte alcuni successi vanno condivisi, dall’altra sarebbe meglio fermarsi a riflettere: è giusto condividere selfie, frasi, dediche o persino regali che si ricevono dal proprio fidanzato o fidanzata? Qualche spunto di riflessione.

Proteggi la vostra intimità

Il primo punto da sottolineare è la privacy. Siamo così abituate a condividere quello che mangiamo, cosa vediamo, cosa leggiamo che non esiste più il concetto di intimità nell’era moderna. Ma quando si è in coppia, bisognerebbe rispettare anche le opinioni altrui. Scattare un selfie non è più un ricordo, bensì un momento da condividere subito su Instagram o Facebook.

Il continuo utilizzo dei Social Network può creare una dipendenza. Ma rifletti attentamente: è necessario correre sui social più famosi per postare il regalo che ti ha fatto in occasione di San Valentino? Non è obbligatorio, lo fanno tutte, persino i tuoi genitori. Ormai, gli album fotografici sono online: chiunque li può sfogliare. Tornare al passato, magari, potrebbe essere un gesto di romanticismo. E di rispetto della privacy.

Potresti farti influenzare dai giudizi altrui

Sembra una sciocchezza, ma in realtà non lo è: ormai, le persone sui Social Network non hanno più freni. Rispetto al passato, in cui c’era un po’ di timore nel dire la propria opinione e si rifletteva a lungo prima di proferire parola, oggi basta un rapido commento, due frasi sulla tastiera per rompere gli equilibri più stabili. Pensa ai commenti che potrebbero farti le amiche o la tua famiglia.

Potrebbe sorgere un conflitto di coppia. Un commento o un apprezzamento potrebbe dar fastidio a te e al tuo lui o lei. Senza contare che le scenate di gelosia sono all’ordine del giorno quando si tratta di essere social. Forse, è meglio lasciar perdere, pubblicare solo quanto necessario, una foto ogni tanto, uno scatto simpatico o divertente. Perché i ricordi migliori dovrebbero essere personali, serbati nel cuore e negli occhi di chi ama.

La felicità va vissuta

Forse è il punto più importante tra i motivi che abbiamo scelto per darti la spinta di mettere da parte il telefono. Pensa alla felicità: preferisci condividerla con degli sconosciuti su Facebook o provarne ogni emozione in compagnia del partner? Perché a volte sentiamo la necessità di condividere tutti i nostri pensieri più intimi sull’amore? Perché non viviamo semplicemente la relazione?

Innamorarsi fa bene al cuore e godersi le prime settimane o mesi di una relazione è qualcosa di speciale, che non si ripeterà mai più all’interno della coppia. Eppure, sembra proprio che il picco di pubblicazioni di foto e pensieri d’amore avvenga durante le prime fasi di un nuovo legame. Datti tempo, concediti una tregua dai Social Network. Non sono un lavoro né sono la tua vita. Apprezza la possibilità di essere felice. Sfrutta questo periodo d’oro.

Pensa alla sua “allergia” da Social Network

Se la vostra è una relazione appena nata, chiedi ovviamente, prima di postare, se non potrebbe dare fastidio. Se il tuo lui o lei ha una allergia da Social Network, fermati e rifletti. Magari per te è scontato condividere una foto o un vostro video insieme, fare una storia su Instagram o addirittura un’icona dedicata a voi. Le relazioni sui social, però, possono degenerare rapidamente.

La pressione da social esiste, ed è il motivo per cui molte persone o ne sviluppano una dipendenza o ne soffrono. Dipende anche dalla propria personalità, dal carattere riservato o meno, oppure dallo stile più estroverso. Di base, ricorda sempre che non siamo tutte uguali, ma abbiamo ognuna delle esigenze diverse. Rispetta il suo volere, soprattutto se non desidera mostrare troppo di sé al mondo.

Ciò che pubblichi, resta online

Sì, hai letto bene. Tutto ciò che mandiamo online, rimane tale. Anche quando cancelliamo una foto, purtroppo rimarrà in qualche database, lontano dal nostro potere di eliminazione. È il motivo per cui dovrebbe esserci al giorno d’oggi una maggiore attenzione a che cosa carichiamo online, soprattutto quando parliamo di foto e video.

Come vivere, a questo punto, al meglio le relazioni sui social? Certo, qualcosa puoi condividere, ma non troppo. Parte delle tue emozioni e del vostro vissuto tienilo per te, proteggilo dagli occhi indiscreti e, sì, persino dai giudizi inattesi delle persone che conosci. Ama, vivi, sogna, ridi, ma fallo in privato, con discrezione, scegliendo un atteggiamento più riservato.