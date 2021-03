S e l’arrivo della primavera ti ha messo voglia di rinnovare casa e cambiare qualche oggetto qua e là sappi che puoi farlo anche con un budget limitato (e senza spostarti da casa)

L’arrivo della stagione primaverile porta con sé aria di cambiamento, anche per quanto riguarda la casa. E se ogni anno hai limitato il tutto a delle grandi pulizie, ora è arrivato il momento di agire più in profondità e pensare a rinnovare casa per darle un aspetto più fresco e moderno.

Non stiamo parlando di cambiare il colore delle pareti, eliminare mobile, rifare stanze per intero ma piccoli cambiamenti e accorgimenti che ti permetteranno di rinnovare casa senza spendere troppo.

Si chiamano complementi d’arredo e se, sapientemente scelti e posizionati nel modo giusto, possono davvero cambiare volto a ogni ambiente della casa. Se non sai da che parte iniziare o non hai voglia di perderti in mille e più offerte offline e online, abbiamo selezionato le migliori offerte che puoi trovare su eBay.

Perché dietro a un paio di click, l’acquisto e l’attesa per il corriere c’è molto di più: eBay, infatti, ha deciso di sostenere le piccole e medie imprese, sparse sul territorio italiano, che stanno subendo le gravose conseguenze dell’emergenza Coronavirus.

E se dietro a ogni attività c’è una storia, la cosa è ancora più vera quando si parla delle piccole attività imprenditoriali che da sempre fanno grande il Made in Italy. Un vero e proprio mezzo di comunicazione e vendita a disposizione delle piccole e medie imprese che potranno mettersi in contatto con oltre 183 milioni di acquirenti attivi in italia e nel mondo.

Quindi quale soluzione migliore se non rinnovare casa aiutando e sostenendo chi ha da sempre reso unica la filiera produttiva italiana?

Toeletta da trucco

Chi non sogna uno spazio tutto suo dove poter passare ore e ore tra blush, cipria, maschere viso e profumi? Se vuoi rinnovare la camera da letto o la cabina armadio potresti aggiungere una toeletta da trucco total white: elegante, raffinata e di tendenza.

Libreria ad angolo

Nel 2020 abbiamo imparato quanto sia importante vivere in una casa bella e arredata con stile. E se ancora non ti sembra di aver raggiunto questo obiettivo, forse quello che ti manca è proprio una libreria compatta perfetta per libri o piccoli soprammobili che arredano e colorano allo stesso tempo. Mai pensato che un angolo potesse diventare così cool vero?

Mobile basso

L’abbinamento acciaio verniciato e legno color noce è uno dei trend che da anni conquista le case di tantissimi. Semplice e pulito, questo mobile basso può sposarsi facilmente con tanti ambienti della casa: dall’ingresso, dove sarà anche estremamente utile, fino alla camera da letto dove può occupare uno spazio vuoto e senza uso. Il plus sono le ante scorrevoli, ideale per chi abita in metrature risicate e ha bisogno di soluzioni salvaspazio.

Poltroncina

Immaginati con un libro sulle gambe, una tisana profumata e un po’ di musica in sottofondo mentre sei seduta sulla tua poltroncina in velluto: non ti sembra un perfetto momento di relax? Per noi sì e se anche tu sogni un’atmosfera simile devi assolutamente aggiungere questa poltroncina a conchiglia tra i tuoi elementi d’arredo. Il velluto teal della seduta e l’effetto oro metal della struttura si sposano perfettamente in un living elegante e cool allo stesso momento.