G usta le tre nuovissime pizze dal sapore decisamente estivo e partecipa al concorso. Potrai vincere uno dei 3 iPhone 12, una box di prodotti Rovagnati e due pizze + due bibite valido per due persone in qualsiasi ristorante Rossopomodoro.

Amata, amatissima pizza. Se sei una sua vera fan, non potrai fare a meno di lasciarti conquistare dalle nuove ricette create apposta per te da Rovagnati e Rossopomodoro che rinnovano la loro partnership per una collaborazione speciale all'insegna del Made in Italy.

Sì, perché in fondo la pizza è un alimento che conquista il cuore di grandi e piccini. Ti dà subito il buonumore! Specialmente in questo periodo in cui noi tutti ci stiamo risollevando dalla pandemia. Ci ha messo sicuramente a dura prova, modificando le nostre abitudini di consumo. Per questo motivo Rovagnati e Rosspomodoro si sono alleati. Come ci spiega Gabriele Rusconi Managing Director Rovagnati: “Le grandi eccellenze nell’ambito del FOOD possono sinergicamente lavorare per valorizzare l’offerta finale del nostro cliente, contribuendo concretamente alla ripresa delle attività economiche e commerciali del nostro Paese”.

La pandemia, infatti, ha causato non pochi problemi anche per quanto riguarda la chiusura di alcune attività ristorative. Ciononostante, sono nate proprio alcune collaborazioni come quella fra Rovagnati e Rossopomodoro. Per ritornare alla normalità e ai tempi in cui si poteva gustare un’ottima pizza, in tranquillità. Ma non è tutto. Sì, perché i due marchi hanno pensato a un concorso a premi al quale potrai partecipare fino al 10 ottobre 2021. “È un’operazione divertente che mira a ricostruire quell’ottimismo e quella voglia di normalità, soprattutto in vista dell’estate, di cui tutti – dopo questo duro anno – abbiamo bisogno”, sottolinea Roberto Colombo, AD Rossopomodoro.

Ma quali sono le novità presenti sul menu? Intanto Rovagnati e Rossopomodoro ti offrono le famose “golose”. La loro particolarità? Lasciati conquistare dal prosciutto cotto Gran Biscotto, l’ingrediente che darà quel tocco in più a ogni pizza. Proprio come la “Frù Frù”, ha tre gusti con provola affumicata e, in uscita dal forno, prosciutto cotto Gran Biscotto, rucola e provolone. C’è poi la “Perlabianca” con crema di funghi e, in uscita dal forno, rucola, Gran Biscotto, perline di mozzarelle alla panna, basilico e semi di sesamo tostato. Infine, la “Gran Biscotto”, estiva a base di crema di zucchine alla menta, provola affumicata e, in uscita dal forno, Gran Biscotto, ricotta di bufala, rucola, zeste di limone e cialde di grana.

E non è tutto. Con Rovagnati e Rossopomodoro potrai vincere fantastici premi. Infatti, dal 28 giugno al 10 ottobre 2021 potrai partecipare al concorso “Scatta il Momento”. Come? Entra in uno dei ristoranti Rossopomodoro e ordina una delle pizze Rovagnati presenti sul menu. Fotografa la pizza e condividila su Instagram con l’hashtag #scattailmomento accompagnato dalla dicitura “Autorizzo e partecipo” (il tuo profilo dovrà essere pubblico!), potrai vincere uno dei 3 iPhone 12 da 128 GB offerti come Maxi Premio!

In più, oltre al Maxi Premio, i clienti che conservano lo scontrino e inseriscono il codice univoco su www.winsmart.it/rovagnati possono anche partecipare a un instant win online (che permette una vittoria istantanea) di aggiudicarsi ogni giorno una Box di prodotti Rovagnati oppure Due pizze + 2 bibite valido per due persone in qualsiasi Rossopomodoro.

E tu sei pronta a lasciarti conquistare dalle nuove pizze Rovagnati e Rossopomodoro?