S alma Hayek conquistando il cuore del pubblico di Amazon Prime con Bliss e incanta con la sua bellezza senza tempo. Il merito? È (anche) nella sua routine antiage

Ha un fascino esotico, Salma Hayek. La sua carica sensuale, il suo acume e il suo talento nella recitazione la rendono una vera e propria icona di Hollywood che, nell'arco degli anni, ha saputo reinventarsi interpretando decine di ruoli.

Solo una cosa sembra essere rimasta invariata. Anzi no, sembra essere aumentata: la sua bellezza. L'attrice, che ha compiuto 54 anni il 2 settembre dello scorso anno, è sempre stupendo. Merito dell'amore che nutre verso se stessa e di una routine antiage che origini davvero antiche.

Salma Hayek, attivismo e accettazione

Facciamo una doverosa premessa. La protagonista di Bliss è una donna esemplare. Ha più volte spiegato di non aver alcuna intenzione di nascondere la propria età. Anzi, al contrario, abbraccia l'invecchiamento.

I suoi primi (splendidi) 50 anni sono stati intensi e segnati dal desiderio di non mortificare (né tantomeno alterare) la sua formosa sensualità. Impegnata da anni nella lotta contro la violenza di genere, ha dichiarato di essere una femminista convinta.

Ciò l'ha portata a fare del suo corpo un vero e proprio simbolo di accettazione: non è raro vederla alle conferenze stampa o alle occasioni più casual con un semplice filo di trucco e i capelli acconciati alla bell'e meglio, con tanto di ricrescita bianca in evidenza.

Questo non significa che non si curi, anzi, è una donna attentissima al suo aspetto. Ed è proprio questo il punto: curare il proprio aspetto significa vedersi belle anche con quelli che la società continua a definire dei "difetti".

Salma Hayek e i segreti della nonna

Per ciò che concerne la sua bellezza e in particolare per la cura della sua pelle, Salma Hayek segue alla lettera i segreti della nonna materna Maria Luisa Lopez.

La Hayek è cresciuta vicinissima alla nonna, osservandola in tutto ciò che faceva: lei era un'alchimista a Coatzacoalcos, nel sud del Messico, dove abitavano.

La Lopez realizzava scrub, maschere e balsami utilizzando ingredienti autoctoni, come il fico d'India, il miele grezzo e i frutti della pouteria sapota. Creava unguenti e creme in cucina, proprio accanto alla piccola Salma, e le spiegava come usarli.

La Hayek ha definito più volte sua nonna come la sua più grande ispirazione: oltre a essere estremamente intelligente è rimasta fino alla fine una bellissima donna, ed è proprio grazie a lei che segue tutti i giorni una routine antiage naturale.

La routine antiage di Salma Hayek

L'attrice ha più volte parlato della sua bellezza e cura di sé, rilasciando interviste a magazine e quotidiani di ogni parte del mondo. Inoltre, spesso la mostra per mezzo di foto su Instagram. Ma vediamo nel dettaglio la sua routine, passo per passo.

Non pulire il viso al mattino

Non pulisco mai la pelle al mattino, ha detto la Hayek al New York Times. Pare che la nonna le abbia detto che durante la notte la pelle si riempie di tutte le cose perse durante il giorno.

Al massimo, la Hayek idrata la pelle con acqua di rose o creme idratanti, ma non sempre: solo se crede che il suo viso ne abbia una reale necessità.

Usare oli e sieri naturali

Anche se la Hayek ha la sua linea di cosmetici, ha dichiarato più volte di utilizzare oli e sieri naturali. Tra i suoi preferiti c'è l'olio di oliva, che applica nelle aree più secche o infiammate della pelle.

Usa anche la bava di lumaca, ma solo assicurandosi che i prodotti vengano ottenuti senza nuocere agli animali.

Non esfoliare troppo spesso

Sempre al New York Times la Hayek ha rivelato di non essere una grande fan dell'esfoliazione. Anche se la nonna creava degli scrub con zucchero di canna e miele, lei cerca di limitare i momenti legati alla rimozione della pelle morta.

Esfoliare molto può farti avere un bell'aspetto a breve termine, ma non a lungo termine: io guardo al futuro, ha detto. E in effetti esfoliare troppo spesso può effettivamente infiammare la pelle, causando irritazione e invecchiando precocemente la pelle.

Non applicare sieri e creme a casaccio

A Glamour Us la Hayek ha rivelato di essere molto attenta a ciò che acquista e che prova sulla sua pelle. Quando prova un prodotto - seppur naturale - nuovo, lo applica prima sul polso per vedere se la irrita.

Qualora il test andasse a buon fine, non applica i prodotti in modo disordinato: usa una serie di movimenti circolari e di picchettamenti che, uniti a minuscoli pizzicotti, fanno assorbire prima i prodotti e attivano la circolazione.

Usare solo struccanti naturali

Per rimuovere il make up e la sporcizia di un'intera giornata a contatto con cerone e smog, la Hayek usa solo prodotti che siano il più possibile naturali e, addirittura, spesso e volentieri preferisce il fai da te creando struccanti ad hoc.

Sempre a Glamour Us ha svelato di usare principalmente l'olio di cocco. Per rimuovere l'unto e i residui, poi, l'attrice usa un asciugamano caldo impregnato di acqua di rose o di camomilla.

Sempre pensando agli ingredienti della nonna, la Hayek si regala almeno una maschera per il viso a settimana. Le sue preferite? Quella a base di farina d'avena e latte di mandorle e quella a base di miele e farina di cocco.