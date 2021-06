E ssere empatici, lasciare spazio agli altri, sostenere sempre i propri famigliari. I cinque segni dello zodiaco che amano di più la famiglia

Credere a ciò che ci dicono le stelle? Spesso, sebbene ogni singola persona sia un mondo a sé, gli astri delineano caratteristiche comuni a seconda della decade di nascita, o meglio, del segno zodiacale di appartenenza. Le stelle, quindi, ci forniscono alcune informazioni sulle persone nate sotto lo stesso segno. Caratteri differenti, passioni, modi di vivere le relazioni e, soprattutto attitudini, attaccamento alla propria famiglia, o forte desiderio di costruirne una. Ci sono segni zodiacali che amano di più la famiglia.

Trascorrere il proprio tempo in famiglia, con mariti e figli, tutti insieme appassionatamente a guardare la tv e parlare. O a viaggiare, condividere momenti collettivi. Chi, invece, preferisce momenti per sé, giri di amicizie, esperienze in solitaria. Tutte queste caratteristiche possono essere legate al segno zodiacale di appartenenza. Dei dodici segni, cinque, in modo particolare, sembrano essere quelli più legati a parenti ed affetti.

Allo stesso modo, ci sono alcuni segni zodiacali che hanno insita la propensione per la creazione di un nucleo famigliare, e diventare buoni genitori. Scetticismo a parte, chi nasce sotto un determinato influsso astrale, sembra particolarmente adatto a crescere con serenità e senza particolare fatica, la prole. Un altro fattore, dunque, è matchare in modo efficace i segni per la vita!

La capacità di capire e mettersi nei panni altrui, ossia essere empatici, lasciare spazio agli altri, sostenere sempre i propri famigliari, senza soffocare, all'insegna della libertà e dell'autonomia, ma la voglia di condivisione, sono i tratti distintivi dei segni zodiacali che amano di più la famiglia.

Cancro

Le persone del segno del Cancro (22 giugno - 22 luglio) sono decisamente

sentimentali e legati ai propri cari. Preferiscono restare in casa piuttosto che uscire e divertirsi in giro con gli amici. Il divertimento e la serenità derivano proprio dal trascorrere del tempo in famiglia. Amano fare sorprese ai figli, compagni e parenti, e lo fanno ogni volta mettendoci il cuore e tanta creatività.

Sono portati a metter su famiglia. I genitori nati sotto il segno del Cancro sono solitamente propensi a insegnare ai propri bimbi valori come l'empatia e l'amore per il prossimo. In generale sono persone sensibili, e di conseguenza, sono anche capaci di gestire molte situazioni stressanti senza fatica. La mamma Cancro ha alcune caratteristiche particolari: è comprensiva, tranquilla, ed emotivamente rasserenante.

Toro

Tra i segni zodiacali che amano di più la famiglia c'è anche il Toro (21 aprile - 20 maggio). I nati sotto questo segno del Toro amano molto stare in famiglia piuttosto che uscire. Tendenzialmente poco attivi come animi, vedono il divano come habitat perfetto per rilassarsi con bimbi e compagni. Chiusa la porta alle spalle dopo il lavoro, solitamente lasciano problemi e stress fuori. Il Toro è uno dei segni più casalinghi dello zodiaco, ed infatti ama aiutare nelle faccende di casa e la domenica fare le pulizie insieme è un vero e proprio divertimento (se il marito è del Toro è un terno al lotto!)

La caratteristica principale che contraddistingue i nati del segno, è la lealtà nei rapporti interpersonali, ma anche il senso di responsabilità e del dovere. L' obiettivo primario è creare un ambiente famigliare sano e sereno in cui i bambini possono crescere senza restrizioni.

Leone

Il Leone è forse il simbolo del capobranco, così come la leonessa difenderebbe con i denti i propri piccoli. I nati sotto il segno del Leone (23 luglio - 22 agosto) sono persone molto supportive, sempre pronte a sostenere i successi dei propri famigliari. Perennemente a fianco di mogli, mariti, compagni e figli, la loro pacca sulla spalla non manca mai. Nonostante le difficoltà che magari possono incontrare, riescono sempre a dare forza a chi sta loro intorno. Sono i compagni ideali per alimentare l'autostima di chiunque.

Vergine

La Vergine (23 agosto - 22 settembre) è un altro dei segni zodiacali che amano di più la famiglia. I nati sotto questo segno, si sa, sono dei perfezionisti cosmici. Tradotto, in famiglia, ciò significa ordine, puntualità, organizzazione, per questo amano vivere in una casa pulita in cui il caos non e il disordine non sono contemplati. Per questo motivo sono tendenzialmente persone che adorno trascorrere il tempo ad organizzare le proprie faccende e anche quelle dei propri famigliari.

Le persone della Vergine sono pratiche, sebbene considerate molto pignole da certi punti di vista. La loro capacità di entrare nella testa dei figli per capirne i problemi e mettersi nei loro panni è una delle caratteristiche più apprezzate dei genitori Vergine.

Bilancia

Tra i segni zodiacali che amano di più la famiglia, la Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) rientra a pieno titolo. I nati della Bilancia amano prendersi cura di chi amano, e per questo sono sempre pronti ad accontentare tutti, soprattutto i più piccoli, ed amano organizzare serate casalinghe a tema con la propria famiglia.

Le caratteristiche principali di mamma e papà Bilancia, ad esempio, sono calma, tranquillità, e desiderio di armonia ed equilibrio. Doti decisamente importanti per crescere figli educati e sereni.