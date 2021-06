S ei alla ricerca di serenità? Allora è il caso di affidarsi allo Zodiaco per scoprire i segni che cercano la pace e l’equilibrio.

Chi non vuole pace, armonia e serenità nella propria vita? Trovarla non è però sempre così facile al giorno d’oggi, ma sicuramente instaurare legami, che siano d’amore o di amicizia, con persone a te affini e che ricerchino nella vita i tuoi stessi valori, è la strada giusta per essere serena, appagata e vivere bene.

In questa ricerca ci può aiutare lo zodiaco! Ci sono segni zodiacali che amano la pace e l'equilibrio e che fanno di tutto per vivere in serenità, in un sano e positivo equilibrio con se stessi e, soprattutto, con gli altri.

Evitano accuratamente lo scontro o di accentuare, in qualsiasi modo, le tensioni, risultando, in alcune circostante, anche irritanti per questa caratteristica.

Non si tratta però di paura dello scontro o peggio di vigliaccheria, ma solo di pura voglia di serenità e tranquillità, questi segni zodiacali riescono a mantenere più facilmente la calma, l’equilibrio anche in situazioni stressanti o difficili, creando un ambiente sereno.

Vediamo allora quali sono i segni zodiacali che amano la pace e l'equilibrio: quelli con cui puoi stare serena.

Bilancia

È il segno più equilibrato dello zodiaco. Le persone della Bilancia sono equilibrate nel modo in cui vivono la loro vita e nel modo in cui guardano il mondo.

Durante le discussioni, preferiscono non prendere le parti di nessuno, ma ascoltare le opinioni di tutti, pur rimanendo neutrali. Trovano molto difficile prendere le decisioni per sé e per gli altri (questo potrebbe essere ritenuto anche un difetto), soprattutto per non turbare l'equilibrio che hanno faticosamente raggiunto.

Non troverai nessun altro segno dello zodiaco più diplomatico. Alle persone nate tra la fine di settembre e la fine di ottobre, non piacciono gli estremi in nulla, specialmente nel comportamento. Credono nel fair play, nell'uguaglianza e nella giustizia per tutti.

È un segno dello zodiaco che aspira alla vita tranquilla e serena e con il quale è facile mantenere dei rapporti tranquilli ed equilibrati.

Leone

Il segno del fuoco per eccellenza. Le persone del Leone sono dei leader nati ed è nel loro interesse essere il più equilibrati possibile. Per mantenere a lungo la leadership, hanno bisogno che le persone possano fidarsi di loro e che siano propensi a seguire il loro esempio.

Il Leone non vuole inimicarsi nessuno facendo qualcosa di troppo estremo e anche se è un segno di fuoco è in grado di governare le sue emozioni per uno scopo più importante.

Con una buona dose di calma, forza ed equilibrio, il Leone pretende per se stesso e dona agli altri rispetto. Un segno equilibrato, che sa anche ritornare sulle decisioni già prese per cambiare idea.

Capricorno

Il Capricorno possono lasciarsi trasportare un po' quando si tratta di lavoro o di un progetto cui tengono molto, ma generalmente sono abbastanza equilibrati. Si prendono cura di se stessi e lavorano sodo per avere una vita equilibrata.

Si concedono pause, divertendosi e rilassandosi per ricaricarsi, in questo modo mantengono un sano equilibrio. Alle persone nate sotto questo segno, non piace mai trovarsi in una posizione in cui una loro azione ha portato a situazioni di squilibrio.

Sono abbastanza pazienti da prendersi il loro tempo per evitare decisioni avventate e sciocche.

Sagittario

Potresti pensare che i Sagittari siano troppo spontanei per essere equilibrati, ma il fatto è che, per quanto entusiasti di viaggiare e incontrare nuove persone, generalmente mantengono i rapporti e la loro vita in estremo equilibrio e aspirano a una vita calma e serena. Sanno che le azioni e le reazioni hanno delle conseguenze e valutano molto bene le decisioni da perdere.

Il Sagittario segue il principio di Pareto, che dice che il 20 percento delle cose nella vita non è sotto il tuo controllo e l'altro 80 percento delle cose dipende da come rispondi a quel primo 20 percento.

Pesci

I Pesci sono dei pianificatori nati. Aspirano all’equilibrio e per questo cercano di pianificare in anticipo, ma sanno adattarsi anche agli imprevisti e cambiare in base alla situazione in cui si trovano. Tendono ad avere un atteggiamento mentale positivo e amano sentirsi ispirati.

Sanno quali sono le loro priorità e cercano di metterle al primo posto, anche se ci sono momenti in cui il loro altruismo si mette in primo piano rispetto ai propri bisogni. In qualche modo, il loro altruismo bilancia l'egocentrismo dato dal forte spirito artistico.

Vergine

Se sei della Vergine? Allora sai bene che si tratta di un segno molto equilibrato che fa concorrenza alla Bilancia.

Attento, serio, puntiglioso e con un forte senso di responsabilità, la Vergine è un segno fortemente influenzato da Mercurio che dona ai nati tra 23 agosto e il 22 settembre la calma e l'equilibrio nel compiere le scelte e le sfide quotidiane.

Un segno che aspira alle relazioni personali e lavorative, serene e positive e con cui è molto facile andare d'accordo e instaurare relazioni durature ed equilibrate.