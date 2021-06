Segni zodiacali e ascendente: perché è così importante conoscerlo?

C onosci ogni particolare del tuo segno zodiacale ma ignori i dettagli che derivano dal tuo ascendente? Ti spieghiamo perché dovresti sapere come questo influisce sullo Zodiaco e sulla tua personalità

I segni zodiacali sono la tua passione ma c’è qualcosa in più che vorresti sapere sull’andamento delle prossime settimane. Sei un Capricorno ascendente Leone e vuoi conoscere la compatibilità con un Pesci ascendente Sagittario? Se questo è il tuo obiettivo, devi avere qualche informazione in più e che ti possa aiutare in questa ricerca.

La tendenza ad aggiungere il dettaglio ulteriore dell’ascendente è ormai sempre più diffusa. Con questa nota in più, puoi infatti conoscere maggiori sfumature sulla tua personalità e puoi distinguerti dal resto dei segni zodiacali con qualche particolare che potrebbe essere decisivo per delineare il quadro generale che ti può offrire lo Zodiaco.

Che cos’è l’ascendente

Nel momento esatto della tua nascita – indicata anche con luogo e ora specifica – una costellazione si stava affacciando sull’orizzonte. Se dovessi fissare un punto qualsiasi del cielo – e in un momento non specificato – noteresti sempre qualcosa di diverso.

Ebbene, al momento del tuo arrivo al mondo – e per effetto della rotazione terrestre – quel punto preciso dietro all’orizzonte indica esattamente il tuo ascendente.

L’ascendente è quindi il primo segno che letteralmente ascendeva, il primo che saliva all’orizzonte in quel momento. Il suo significato è quindi insito in questa definizione: ascendere come venire al mondo.

L’unica informazione che possiamo conoscere con certezza e senza sforzi è la posizione del Sole. Se sei nata il 1° gennaio, il Sole si trova in Capricorno quindi sei nata sotto il segno del Capricorno. La Luna e Plutone si trovano invece in altri segni ma tutti concorrono alla costruzione del tuo tema natale.

Se il sole rappresenta il centro della tua personalità e dice tutto sulla tua essenza, l’ascendente indica invece il mondo in cui ti rapporti con il resto del mondo. Per questo, e per tanti altri motivi che ti indicheremo, dovresti conoscere qual è il tuo ascendente per arricchire le informazioni del tuo oroscopo.

Come influisce l’ascendente

L’ascendente è il responsabile del tuo comportamento. Quando entri un una stanza di sconosciuti e stringi la mano a qualcuno, ti stai comportando esattamente come indica il carattere del segno che è asceso all’orizzonte nel momento della tua nascita.

Questa indicazione è anche la migliore amica delle prime volte. Dice molto sul tuo primo giorno di scuola, sul tuo primo appuntamento o sul tuo primo giorno di lavoro. Il modo di affrontare tutte queste nuove esperienze dipende quindi dal tuo segno ascendente.

Non solo. Ti dice molto sul modo in cui ti rapporti agli altri e la maniera in cui scegli di apparire. Questo segno determina anche l’impressione che facciamo sugli altri, è il biglietto da visita con il quale ci presentiamo per la prima volta. Indicativamente, potrebbe essere definito come la prima stretta di mano.

Il ruolo del Sole sull’ascendente

Se l’ascendente rappresenta l’anteprima della tua personalità, questo può lasciare presto spazio al Sole se se ne presentano le condizioni. Solo dopo che avrai conosciuto meglio una persona, puoi lasciarla accedere al tuo Sole e, solo successivamente, alla tua Luna. L’ascendente è la parte di noi che si mostra al mondo ed quindi quella più vulnerabile ed esposta al giudizio degli altri segni.

Perché è importante l’oroscopo del segno ascendente

Conoscere unicamente il tuo oroscopo solare può essere riduttivo, anche se rappresenta l’aspetto principale della tua personalità. Tuttavia, questo rimane il centro di tutte le tue funzioni psicologiche e avere dei buoni influssi sull’oroscopo solare è sempre positivo a prescindere dall’ascendente.

Le informazioni ulteriori ti arrivano dal segno ascendente e anche dalla Luna, che è fa parte del tuo tema natale, insieme anche alla posizione di Plutone. Da questi approfondimenti, avrai quindi delle informazioni in più sul modo in cui ti appresti ad affrontare il mondo, soprattutto se sei in procinto di cambiare lavoro, casa o stai per iniziare una nuova relazione sentimentale.

Come si contrappone l’ascendente al discendente

A un segno ascendente, che rappresenta quello che si trova dalla parte del Sole, corrisponde un segno discendente che si trova esattamente nella parte opposta.

Anche in questo caso, puoi avere qualche informazione in più dall’Oroscopo e conoscere il tuo atteggiamento rispetto alle relazioni d’amicizia, al matrimonio, al fidanzamento e al tuo modo di rapportarti nella vita di tutti i giorni. Il calcolo del discendente è più semplice di quello dell’ascendente poiché si basa sulla posizione del Sole al momento della nascita.

Ecco la tabella di tutti i segni ascendente, con il loro relativo discendente:

Ascendente in Ariete = Discendente in Bilancia

Ascendente in Toro = Discendente in Scorpione

Ascendente in Gemelli = Discendente in Sagittario

Ascendente in Cancro = Discendente in Capricorno

Ascendente in Leone = Discendente in Acquario

Ascendente in Vergine = Discendente in Pesci

Ascendente in Bilancia = Discendente in Ariete

Ascendente in Scorpione = Discendente in Toro

Ascendente in Sagittario = Discendente in Gemelli

Ascendente in Capricorno = Discendente in Cancro

Ascendente in Acquario = Discendente in Leone

Ascendente in Pesci = Discendente in Vergine