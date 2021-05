5 segni zodiacali che sono molto di più rispetto a come appaiono

L e stelle non mentono: esistono segni zodiacali che sono molto di più di quanto diano a vedere. Ecco quali sono e quali sono le loro doti nascoste

I cieli sotto i quali si nasce possono stabilire caratteri e destini. Così, possiamo dire che esistono segni zodiacali che sono molto di più rispetto a come appaiono, che hanno dentro molto più di ciò che danno a vedere.

Conoscerli è importante per non fermarsi alla prima impressione che, in questi casi, non rende per niente giustizia. Occhio però, per essere amiche/partner di questi segni ci vuole parecchia abilità. E anche tanta, tanta pazienza.

Toro

Conoscere una persona nata sotto il segno del Toro significa sbarcare su una terra apparentemente brulla che in realtà è piena di vita. Al pari di un'isola apparentemente deserta, le persone del Toro sembrano chiuse, quasi ostili, ostinate e silenziose.

Di certo si tratta di persone pazienti e ponderate, che prendono le cose con calma e che hanno delle priorità ben chiare, che per certi versi possono sembrare troppo inquadrate.

Eppure, quando si riesce a entrare nel loro mondo, si scopre tanto, tantissimo altro: chi è nato sotto questo segno riesce anche a essere istintivo, specie quando c'è in gioco qualcosa di davvero importante.

Non solo. Se è vero che sono prudenti, le nate del Toro sono anche estremamente protettive e determinate: se hanno un obiettivo vanno avanti quasi avvertire fatica e se amano qualcuno lo fanno senza remore, mettendo in gioco ogni parte di loro.

Vergine

Le prime cose che chi nasce sotto il segno della Vergine mostra di sé sono coscienza, altruismo e indole critica. Tendono sempre a sempre dei punti d'appiglio e vengono viste come spiagge sicure dopo le tempeste più intense.

Non si fanno alcun problema a dire le cose come stanno, anche con durezza, e proprio per questo talvolta la loro sincerità viene scambiata per spocchia. Anche loro, però, rientrano tra i segni zodiacali che sono molto di più rispetto a come appaiono.

Sì, perché le persone nate sotto il segno della Vergine sono anche incredibilmente divertenti e si pongono come obiettivo quello di fare ridere e sorridere le persone che amano.

Svelandosi, chi nasce sotto il segno della Vergine mostra anche un malcelato odio verso chi agisce senza pensare: le decisioni (specie quelle importanti) sono per loro un momento di studio e di presa di coscienza e va rispettato il loro desiderio di analisi.

Si rivelano anche dotati anche di un gusto artistico indiscutibile, tendono ogni tanto, nonostante la loro apparenza impeccabile, a lasciare la testa tra le nuvole e adorano chi riesce ad assecondare i loro momenti di disconnessione dalla realtà.

Bilancia

Ebbene sì, tra i segni zodiacali che sono molto di più rispetto a come appaiono c'è anche la Bilancia. Chi nasce sotto questo segno ha una propensione naturale alla ricerca dell'equilibrio intorno a sé.

Ciò conduce, generalmente, a un'attenta osservazione delle cose e delle persone che si avvicendano nella loro esistenza, anche solo per una toccata e fuga.

Questa spiccata attitudine all'osservazione (silenziosa) viene spesso scambiata per snobismo, ma non è assolutamente così. Le persone nate sotto il segno della Bilancia sono curiose ma spesso introverse. Occorre conquistarle per scoprire che, in realtà, desiderano sapere tutto delle persone che hanno di fronte.

Se si entra nelle grazie della Bilancia, inoltre, ci si ritroverà sempre cullati e protetti. Difficilmente deludono le aspettative degli altri, anche perché non trovano corretta (ed equilibrata) l'infelicità altrui. Preferiscono, piuttosto, essere infelici a propria volta.

Capricorno

Testarde, ambiziose, preponderanti, scettiche: le persone nate sotto il segno del Capricorno sono tra quelle (apparentemente) più dure dello zodiaco. Hanno delle enormi difficoltà a fidarsi degli altri e a lasciarsi andare e, all'inizio, possono addirittura risultare antipatiche o egocentriche.

Quest'aura non esattamente positiva è dovuta in prima battuta a una capacità di analisi elevatissima, che permette loro di identificare i propri pregi e difetti (per questo sono molto sicure di sé) e quelli degli altri.

Per di più, chi nasce sotto il segno del Capricorno ha il "dono" dell'iper-critica. Anche questa è direzionata sia verso sé che verso gli altri, cosa che li conduce a una cauta distanza dagli altri finalizzata a evitare delusioni.

Avvicinare un Capricorno è difficile perché, per altro, tende a essere recalcitrante se le manovre di avvicinamento non rispettano le sue regole, generalmente limitative per chi non ne capisce l'essenza.

Tuttavia, una volta superata la sua differenza, il Capricorno dà il meglio di sé. Si lega indissolubilmente alla persona che conquista la sua fiducia e si dedica al rapporto con tutto sé stesso. Nonostante l'apparenza quasi "menefreghista" è in realtà fortemente leale e sincero.

Acquario

Avete presente i biscotti farciti? Bene, i nati sotto il segno dell'acquario sono proprio così. Pur essendo fermi, quasi granitici e a tratti irremovibili dalle loro idee, nascondono un ripieno fatto di riflessività e tenerezza che concedono di gustare solo a chi li conosce davvero bene.

Se è vero che chi nasce sotto il segno dell'Acquario è concreto per definizione, è altrettanto vero che la loro personalità astratta li rende dei veri sognatori.

Da ciò consegue la più grande dote nascosta: quella di pianificare in ogni dettaglio avventure incredibili, che seppur studiate riescono sempre a sorprendere chiunque si trovi al loro fianco.

Un'altra sorpresa? Sono dei teneroni: quando provano dei sentimenti (d'amore o amicali) possono riuscire a sorprendere chiedendo affetto e tenerezza nelle maniere più inaspettate.