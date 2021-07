Quali sono i segni zodiacali che si divertono di più durante l’estate?

E state: voglia di sole, allegria e spensieratezza. Ma quali sono i segni zodiacali che si divertono di più in questa stagione e che riescono a godersela sotto ogni punto di vista? Scopriamolo insieme!

A ognuno la sua stagione del cuore. E quella appena iniziata non è proprio per tutti. Nonostante a molti possa sembrare strano, non tutti vivono l’estate come la stagione più bella, divertente e ricca di possibilità dell’anno. E questo può dipendere anche dall’influenza delle stelle sotto le quali si è nati. Esistono, infatti, dei segni zodiacali che amano molto più di altri la bella stagione e che, quindi, si divertono anche molto di più.

Feste, gite, aperitivi con le amiche/i. Ma anche scherzi, risate e giornate all’insegna dell’improvvisazione. E poco importa se tutto questo avviene al mare, in montagna o in piscina. L’importante è godersi il calore estivo e divertirsi come non mai. Ecco, allora, quali sono i segni zodiacali che sanno vivere l’estate in modo più spensierato e che, senza alcun dubbio, si divertono più di tutti gli altri.

Ariete

Ai primi posti della classifica del divertimento estivo ci siete voi, le/i nate ariete. Un segno di fuoco così come di fuoco è la vostra estate! Uno dei segni zodiacali che più dipendono dal divertimento. Diciamolo pure, non potete proprio farne a meno. E la stagione estiva è talmente ricca di stimoli che per voi è assolutamente il momento migliore dell’anno per dare libero sfogo alla vostra indole spensierata e giocosa.

L’anima della festa, purché sia già iniziata. A organizzare possono pensarci gli altri, ma quando si tratta di animare gli spiriti e risollevare il tono generale dell’evento, i numeri uno siete senz’altro voi! Una stagione che per le/i Ariete fa rima con progetti, viaggi, adrenalina e la voglia (tanta) di sognare e divertirsi senza freni. E visto che l’estate è iniziata, non vi resta che cominciare!

Gemelli

Conviviali, allegri e con una sana voglia di far festa. Seppur un po' lunatico, il Gemelli è uno dei segni zodiacali che maggiormente amano la stagione estiva e tutto ciò che questa può donare. Spensierati e in grado di trovare una fonte di divertimento in qualunque cosa, siete i compagni ideali per vivere un’estate all’insegna dell’allegria e della voglia di vivere nuove esperienze.

Dall’ideare una vacanza dell’ultimo minuto tutto da zero, all’organizzare un aperitivo con le amiche. La vostra energia e voglia di rinascita è davvero inesauribile e con voi anche le occasioni per divertirsi sembrano davvero non finire mai!

Bilancia

Per i nati Bilancia il divertimento è una vera e propria caratteristica, un talento. Certo, la vostra missione estiva è quella di ottenere una super abbronzatura e nulla vi potrà mai impedire di passare ore alla ricerca della tintarella perfetta. Ma tra i segni zodiacali, il vostro, è quello che maggiormente sa godere delle piccole cose e anche per questo trovare fonti di divertimento vi riesce piuttosto semplice.

In più, il vostro lato impulsivo, fa sì che vi buttiate senza timore in imprese o situazioni improvvisate, riuscendo a trasformarle in occasioni perfette in cui scatenarvi e dare il meglio di voi. Soprattutto quando, calato il sole, si aprono le magiche porte della notte. Dove voi avete certamente ingresso libero.

Sagittario

Un altro tra i segni zodiacali che amano l’estate e il divertimento è il Sagittario, ma a una condizione. Per voi tutto questo fa rima con una sola parola: viaggiare! E poco importa il dove, che sia mare, montagna, una città d’arte, ecc., la vostra idea di divertimento non può che essere associata alla scoperta di nuovi luoghi, culture, sapori e atmosfere.

Alla spiaggia preferite di gran lunga luoghi più freschi e il buon cibo ed è per questo che tra i vostri maggiori interessi ci sono i classici weekend fuori porta. Organizzati anche all’ultimo minuto ma sempre ricchi di esperienze indimenticabili. E in estate le occasioni così si moltiplicano, esattamente come il vostro divertimento e la voglia di non fermarvi mai.

Cancro

Non si può di certo dire che alle nate/i Cancro l’estate non piaccia, anzi. Ma vista la vostra indole sensibile e super romantica la vostra idea di divertimento estivo comprende anche una persona speciale con cui condividere momenti unici davanti a panorami mozzafiato. Una cena romantica sulla spiaggia, un aperitivo intimo a bordo piscina, una notte a guardare le stelle. Situazioni all’insegna dei sentimenti e che per voi sono pura fonte di gioia.

Questo non significa che non vi piace stare in compagnia, anzi. Ma alla classica movida preferite di gran lunga ambientazioni più tranquille e poche persone a cui tenete davvero. Situazioni che per voi rappresentano il massimo della piacevolezza e del divertimento. E che l’estate vi da modo di vivere con spensieratezza e con maggior intensità.

Leone

Infine, tra i segni zodiacali che si divertono di più durante l’estate non si può non citare il Leone. Un segno che, proprio come i nati sotto le stelle della Bilancia o dei Gemelli, sprizzano energia da ogni poro. Per voi il divertimento è uno stile di vita. E in estate, complice il sole, le occasioni che spuntano da ogni parte e la naturale allegria che caratterizza questa stagione, diventa il vostro chiodo fisso.

L’unica pecca? Il caldo e la vostra poca pazienza. Un mix esplosivo che non vi aiuta per nulla nell’evitare colpi di testa o prese di posizione un po' troppo repentine. L’ideale per voi sarebbe fermarvi a pensare un po' di più. Per godervi a pieno e senza intoppi tutto il divertimento che una stagione come questa insieme alla vostra energia senza limiti può creare.

Insomma, se anche voi fate parte di uno di questi segni zodiacali non vi resta che uscire di casa e godervi la bellezza unica di questa stagione. Liberi e senza pensieri. Dopo tutto il divertimento fa parte di voi. Vi basta solo lasciarvi trasportare e vivere l’estate con spensieratezza e la voglia di stare bene.