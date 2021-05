Segni zodiacali e concentrazione: se hai la testa tra le nuvole (forse) è colpa delle stelle

L e stelle influiscono su alcuni aspetti della nostra vita, o almeno questo è quello che amiamo credere, soprattutto quando si parla di sbadataggine e concentrazione: ecco quali sono i segni zodiacali con la testa tra le nuvole!

Segni zodiacali e concentrazione, c’è un legame? Sì, guardare alla Luna e alle Stelle è un modo per sognare, ma non solo: capita di perderci la testa e di rimanere impigliate tra le nuvole, a discapito della memoria e di conseguenza della tanto temuta concentrazione. Quali sono i segni dello Zodiaco che possono vantare una memoria di ferro?

Perdersi nei meandri delle reminiscenze succede, soprattutto quando sei nata sotto il segno dei Pesci e dell’Acquario. Ma tu, cara Capricorno, difficilmente potrai deconcentrarti. Vediamo come gli astri possono condizionare la nostra esistenza e le decisioni che prendiamo tutti i giorni: tra segni zodiacali e concentrazione, non mettere il dito!

Ariete

Qualche gaffe, tu dell’Ariete, sei anche un po’ abituata a farla, perché – come tutti i segni di fuoco del resto – agisci sulla base della tua enorme impulsività. La Luna, però, non ti sovrasta, né le nuvole ti hanno al loro fianco: sebbene tu sia sbadata ogni tanto, la concentrazione rimane il tuo baricentro. Sul lavoro, dai il tuo meglio ed esprimi te stessa al massimo, senza eccezioni.

Toro

Arte e creatività sono intrinseche del segno del Toro, ma lo saprai già. Vivi seguendo la giornata, ami creare e realizzare qualcosa di tuo, e ogni tanto la concentrazione viene meno, soprattutto quando tendi ad assorbire le energie negative intorno a te. Non sopporti proprio gli errori: quando ti capita di sbagliare sul lavoro, reagisci molto male e ti perdi in un bicchier d’acqua.

Gemelli

Se c’è qualcosa che dà fastidio al segno dei Gemelli, è proprio il silenzio: sei una chiacchierona, apprezzi la compagnia e, spesso, proprio per quest’ultima tendi a perdere la concentrazione sul lavoro o sullo studio. Non ti piace rimanere da sola: la solarità è il tuo punto forte. Ammetti, però, che la Luna ti influenza e che ogni tanto anche tu non sai nemmeno da che parte girarti per la confusione.

Cancro

Se sei del Cancro, saprai già che la sensibilità è il tuo punto debole, ma non solo: sei fortemente lunatica. Senti spesso le emozioni scorrere dentro di te in maniera vivida, pecchi di concentrazione, in particolare negli attimi in cui si pongono degli ostacoli sul tuo cammino. Tuttavia, se da una parte non riesci a concentrarti, dall’altra hai una memoria di ferro: non dimentichi mai nulla.

Leone

Orgogliosa, maestosa e tendenzialmente egocentrica, la donna del segno del Leone ama arrivare e non si tira mai indietro di fronte a un nuovo progetto. Ed è proprio questa tua voglia di arrivare al successo che ti fa rimanere al contempo indietro. Sebbene tu sia anche un po’ distratta per natura, le stelle ti hanno donato un estro importante: se lo saprai sfruttare, tornerà a tuo favore.

Vergine

La Vergine è il segno zodiacale perfezionista per eccellenza. Non c’è nulla che possa andare storto in sua presenza, soprattutto perché l’organizzazione è il suo grande punto di forza. Il carattere della Vergine è estremamente equilibrato: nessun segno di difficoltà di concentrazione, anzi, sotto stress, sei imbattibile, perché ricerchi l’eccellenza.

Bilancia

Esteta e perfezionista, ecco chi sei tu della Bilancia: la concentrazione non è decisamente il tuo problema. La tua socievolezza è piacevole, rende oltretutto il luogo di lavoro divertente. Sai come staccare e non vieni mai meno al tuo dovere. Diciamocela tutta, però: quando si tratta di amori e passioni, la testa è proprio tra le nuvole!

Scorpione

Molti credono (erroneamente) che lo Scorpione sia il segno zodiacale peggiore, ma non è affatto così. Diciamo che se appartieni allo Scorpione, sai molto bene che non ti piace essere sottomessa in alcun modo. Sei nata per comandare, al pari del Leone (gli scontri tra questi due segni possono essere epici, nessuna affinità di coppia). Tuttavia, nel momento in cui non sei tu al potere, ti deconcentri.

Sagittario

Ci duole dire che il Sagittario è melodrammatico, e forse è comunque dire poco. Estroverso, amante dei viaggi, odia le radici e la quotidianità e, sì, la concentrazione va e viene. Se sei una donna del Sagittario, saprai già che in, determinate condizioni, soprattutto quando sei scontenta, delusa e ferita, non vuoi proprio saperne di applicarti.

Capricorno

Sei una Capricorno? Decisamente, non esiste per te la parola “deconcentrazione”. L’unico obiettivo della tua vita è trovare il tuo futuro, coltivare il lavoro, in quanto sei dotata di un forte senso etico. L’influenza delle stelle da questo punto di vista volge a tuo favore e ti regala una capacità mnemonica al pari della Vergine.

Acquario

Creativo, distratto e lunatico è l’Acquario, e le donne di questo segno zodiacale decisamente cercano di staccarsi spesso dalla realtà, rifugiandosi nei sogni. Normalmente, approviamo un po’ di vita effimera, ma non bisogna mai dimenticarsi di vivere: per raggiungere i tuoi obiettivi, non sottovalutare la potenza della concentrazione.

Pesci

Quando diciamo che ci sono dei segni zodiacali con la testa tra le nuvole, di certo ci possiamo riferire al segno dei Pesci, perennemente sbadato. Se sei nata sotto il segno dei Pesci – no, non ci riferiamo alla nota canzone di Venditti – probabilmente la concentrazione non è il tuo forte.

Ami fantasticare, sognare a occhi aperti, viaggiare con i pensieri. La staticità non fa per te: sei dinamica, ma quante volte ti sei persa fra le nuvole? Già. Se ti è piaciuto saperne di più sui segni zodiacali e la concentrazione, puoi scoprire le 10 cose che il segno dice di te.