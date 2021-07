S e l'attesa non è il tuo forte, potrebbero c'entrare gli astri. Scopri se sei tra i segni zodiacali impazienti o se conosci qualcuno con questa "caratteristica": se lo sai, riesci a gestire meglio la situazione.

Potrebbero essere gli astri a determinare la capacità di attendere: meglio conoscere i segni zodiacali impazienti. Potresti essere tra loro o dover gestire qualcuno con questa caratteristica.

Il profilo zodiacale, infatti, permette di sapere alcuni tratti predominanti nel carattere di tutti noi, dalla positività alla capacità di divertirsi, fino ai caratteri più calmi e equilibrati.

Non per niente, è così che, per esempio, puoi fare delle previsioni sulla durata della tua relazione sentimentale – ci sono segni che sono fatti per stare insieme e altri che, purtroppo, non vanno proprio d’accordo.

Nel caso della pazienza, ci sono alcuni segni zodiacali particolarmente virtuosi e altri che, al contrario, non sanno nemmeno cosa significhi questa parola. Ecco cosa dicono gli astri in proposito.

Ariete

Le persone nate nel segno dell’Ariete (21 marzo – 19 aprile) occupano il primo posto nella classifica dei segni zodiacali impazienti.

Gli Ariete odiano aspettare e detestano tutto ciò che li rallenta nel raggiungimento dei loro obiettivi. Tutto ciò che richiede tempo per giungere a compimento non fa per loro. Quando vogliono qualcosa, la vogliono subito, senza sopportare ostacoli e rallentamenti.

Sono spesso persone un po’ incostanti, con cambi di umore repentini, perciò qualsiasi piccolo imprevisto li porta quasi sull’orlo di una crisi.

Nel loro essere i numeri uno nella classifica dei segni zodiacali impazienti, tuttavia, c’è un lato positivo. Le persone Ariete, infatti, sanno di esserlo e che questo li porta a essere spesso insopportabili. Soprattutto se sono gentili, tendono a scusarsi molto per le loro scene di dramma.

Bilancia

Potrebbe sembrare una sorpresa, ma la Bilancia occupa a pieno titolo il secondo posto nella classifica dei segni zodiacali impazienti.

Le persone nate tra il 23 settembre e il 22 ottobre, infatti, tendono sempre a mostrarsi positivi e che vada tutto bene, ma in realtà hanno davvero poca pazienza quando si tratta di aspettare, per esempio una chiamata o un messaggio di risposta.

Perdono facilmente la pazienza e, quando succede, la cosa migliore da fare è…allontanarsi in fretta. Scherzi a parte, la Bilancia si chiude nel mutismo per esprimere il disappunto e poi scoppia, con urla e scene decisamente eccessive.

Anche in questo caso, il risvolto positivo di un carattere tanto impaziente è che a loro volta cercano di mostrarsi sempre allegri e sorridenti.

Vergine

Ossessionati (o quasi) dalla precisione e dalla perfezione, i nati Vergine (cioè tra il 23 agosto e il 22 settembre) tendono a fare poco affidamento sugli altri, perché li ritengono incapaci, secondo i loro standard.

Questo, ovviamente, diventa un limite grosso quando ci sono attività da fare con loro, che perdono facilmente le staffe, esagerando. Per i nati sotto il segno della Vergine c’è un bel terzo posto nella classifica dei segni zodiacali impazienti.

Leone

Il coraggio e la determinazione sono tra le caratteristiche delle persone del Leone, cioè i nati tra il 23 luglio e il 22 agosto. Soprattutto la seconda, tuttavia, le rende anche incredibilmente testarde e incapace di aspettare quando vogliono qualcosa. Questo rende quindi il Leone tra i segni zodiacali impazienti.

L’impazienza delle persone Leone è praticamente impossibile da gestire: sembrano incapaci di attendere e sono in grado di fare scenate degne dei capricci di un bambino finché non ottengono quello che vogliono, possibilmente “più prima che poi”!

Non per niente, l’espressione «come un leone in gabbia» allude proprio a questo: la pazienza non fa parte del carattere di un Leone, non sa prendere le cose con calma e fatica a sopportare la lentezza degli altri.

Gemelli

È facile capire perché i Gemelli sono tra i segni zodiacali impazienti. La loro natura doppia, infatti, porta le persone nate nel segno dei Gemelli (tra il 21 maggio e il 20 giugno) a cambiare idea e annoiarsi molto velocemente.

La mente del Gemelli è sempre attiva, in movimento e raramente riesce a fermarsi per analizzare in maniera precisa la situazione.

La loro volubilità e impazienta, tuttavia, porta le persone dei Gemelli a lasciare progetti incompiuti, impegni non realizzati e promesse non mantenute. Tendono anche a essere permalosi e a inventarsi auto-giustificazioni per scusare la loro incapacità di mantenere impegni.



Il lato positivo, tuttavia, è che tendenzialmente sono persone con cui è facile divertirsi e, magari, per questo puoi perdonarli per la loro impazienza.

Acquario

Le persone nate tra il 20 gennaio e il 18 febbraio, quindi Acquario, sono tendenzialmente molto altruisti e cercano sempre di cambiare in meglio il loro mondo. Solo che, nella loro prospettiva, questo significa tentare di eliminare tutto ciò che richiederebbe tempo e attesa. Per questo loro tratto, sono tra i segni zodiacali impazienti, anche se sono fuori dalla Top5 della classifica.

Sagittario

Tra i segni zodiacali impazienti ci sono anche loro, i nati nel segno del Sagittario, tra il 22 novembre e il 21 dicembre. La loro impazienza è legata al fatto di essere quanto impaziente può essere un Sagittario? Fallo aspettare a un appuntamento importante rimanda qualcosa che gli interessa. Se improvvisamente un Sagittario si ritrova a dover ritardare una cosa che gli piace, inizia ad irritarsi e innervosirsi.