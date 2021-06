P er chi questa estate resta in città è possibile navigare tra le tantissime proposte Prime Video e trascorrere un'estate tra serie TV novità imperdibili.

L’estate è alle porte e anche le serie TV non vanno in vacanza; i maggiori portali di streaming si stanno attrezzando per tenere compagnia a chi resta in città, offrendo nuove puntate, serie novità ma anche nomi diventati ormai cult e irrinunciabili. Oggi vi sveliamo 10 serie tv da vedere su Amazon Prime Video durante l'estate. Prime Video è un’ottima scelta per chi cerca una piattaforma video non eccessivamente costosa; risulta infatti un servizio gratuito per tutti gli abbonati di Amazon Prime e ogni mese propone interessanti novità.

Solos

Disponibile tra le novità Prime di giugno Solos. Una serie TV di solo sette puntate in cui Morgan Freeman, Anne Hathaway e Helen Mirren vi faranno riflettere sui legami. I personaggi sono incredibilmente studiati, i dialoghi curatissimi e il successo è assicurato grazie ai registi Zach Braff e Tiffany Johnson che conosciamo già per La mia vita a Garden State e Girls Room.

Dom

Tra le 10 serie tv da vedere su Amazon Prime Video durante l'estate c’è Dom. Sono solo otto gli episodi di questa serie ispirata ad una storia vera; Dom è una serie crime drama che racconta la storia di un padre e di suo figlio nella guerra della droga in Brasile. Da una parte un agente di polizia, dall’altra un leader criminale. Disponibile dal 4 giugno su Prime Video. Il nome della serie è quello di Dom, soprannome di Pedro: il ragazzino che a soli 9 anni cade nel tunnel della dipendenza nella droga. La serie è cruda, autentica e mostra senza filtri la storia della vita criminale.

Noi, ragazzi dello zoo di Berlino

Si ispira all’omonimo romanzo la serie TV tedesca disponibile per gli abbonati Amazon Prime. Si tratta di una produzione Amazon Original e racconta in otto episodi le vicende di Christiane F e dei suoi amici del Bahnhof Zoo. La storia segue le vicende del gruppo di adolescenti impegnati a rincorrere i propri sogni. La serie TV prende ispirazione dalla storia ma reinterpreta in chiave moderna i racconti della scrittrice; al centro della storia il gruppo di amici pronti a rivivere in uno speciale riadattamento firmato Amazon Prime.

The Underground Railroad

Una vera chicca disponibile per gli abbonati Prime Video è The Underground Railroad. Una serie TV di dieci episodi con il premio oscar Barry Jenkins. La storia è ispirata al romanzo di Colson Whitehead intitolato Pulitzer ed è ambientata nell’America del Sud nel periodo antecedente alla Guerra Civile. Dramma e speranza si mescolano in questo disperato tentativo di fuga della protagonista.

Panic

Tra le serie TV imperdibili dell’estate Prime Video c’è Panic: una serie TV lanciata nel mese di maggio, scritta e diretta da Lauren Oliver. Ispirata al bestseller omonimo, la serie racconta di un gruppo di neodiplomati del Texas che ogni estate si sfida in giochi sempre più pericolosi con lo scopo di migliorare la propria posizione sociale. Una sorta di esperimento sociale fatto dai ragazzi che desiderano superare i propri limiti; un gioco di sfide ad eliminazione che utilizzano sperando di poter così migliorare le proprie vite.

Flack

Tra le 10 serie tv da vedere su Amazon Prime Video durante l'estate c’è Flack. È prevista l’uscita della seconda stagione di Flack dall’11 giugno e quale migliore occasione se non l’estate per fare una vera e propria maratona? Protagonista l’ex star di True Blood che in questa serie interpreta un’agente americana pronta a risolvere scandali per tutelare i propri clienti. Ideale e particolarmente consigliata per chi ha amato la serie TV Scandal con protagonista Olivia Pope.

Them

Per le amanti dell’horror irresistibile sarà Them: una breve storia di pochi episodi ambientata nell’America degli anni ’50. Creata da Little Marvin, la serie sceglie come fulcro le storie di una famiglia afroamericana che arriva a Los Angeles e si trasferisce in un quartiere di soli bianchi. La casa della famiglia è però infestata e ci si ritrova presto con il fiato sospeso osservando i numerosi episodi soprannaturali che accadono.

The Good Fight

Per gli appassionati di Legal Drama assolutamente irresistibile è The Good Fight; con protagonista Diane Lockhard che già abbiamo conosciuto in The Good Wife, la serie TV va a scavare in un personaggio già conosciuto ai fan. Diane va incontro ad un vero e proprio crack finanziario dovuto ad investimenti sbagliati e si trova a dover lottare in tribunale e nello studio legale dove alvora per difendere la propria indipendenza e la propria immagine.

The Big Bang Theory

Se avete bisogno di ridere invece vi consigliamo una maratona di The Big Bang Theory, non si tratta di una novità ma di una serie cult del genere sit-com. Esilarante per i suoi personaggi, la storia ruota attorno ad un gruppo di amici laureati in fisica e scienza che si intrecciano con la vita di Penny un’aspirante attrice amante della moda. Una storia che alterna tematiche importanti come l’amicizia e l’amore a battute diventate ormai iconiche.