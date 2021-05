S ei una vera amente delle serie TV? Non puoi perderti queste, da vedere (o rivedere) al più presto!

Dal genere comedy al giallo, storie d'amore da vivere giorno per giorno ma anche misteri e vendette: se ami guardare le serie TV ce ne sono alcune che devi assolutamente conoscere. Fanno parte di quelle di cui potrai chiacchierare con le tue amiche nelle serate insieme, quei titoli di cui tutti hanno sentito parlare e che tutte hanno visto almeno una volta nella vita.

Tra le 10 serie tv femminili da vedere assolutamente non può mancare Una Mamma Per Amica ma neanche Friends. Qualche consiglio per trascorrere piacevolmente il tempo libero!

Una Mamma Per Amica

Alias Gilmore Girls. Non c'è amante delle serie TV che si rispetti che non abbia visto almeno una volta (o più) Una Mamma Per Amica. Le avventure delle ragazze Gilmore vi terranno compagnia di puntata in puntata tra amori e delusioni, dal piccolo paesino di Stars Hollow. Le grandi protagoniste sono le vite di Lorelai (Lauren Graham) e della figlia Rory (Alexis Bledel).

Il primo episodio è andato in onda nel 2000 ma l'intera serie resta un cult da segnare tra le serie tv femminili da vedere assolutamente.

Desperate Housewives

Le casalinghe disperate di Wisteria Lane non si annoiano mai. Le amiche alle prese con i misteri quotidiani del quartiere sono Teri Hatcher (Susan Mayer), Eva Longoria (Gabrielle Solis), Marcia Cross (Bree Van de Kamp) e Felicity Huffman (Lynette Scavo), insieme ad una serie di altri personaggi che porteranno scompiglio di puntata in puntata.

Le Desperate Housewives indagano su fitti misteri e portano avanti le migliori battaglie domestiche.

Revenge

Da guardare tutta d'un fiato (o quasi). Revenge è una di quelle serie TV in grado di mischiare le carte in tavola all'improvviso e destabilizzare in continuazione lo spettatore. Quando vi sembrerà di aver capito tutto, un nuovo elemento nella vita di Amanda Clarke (Emily VanCamp) vi dimostrerà che la realtà è piena di sfumature in grado di stravolgere tutto.

La storia racconta la vendetta della protagonista che si presenta con il nome di Emily Thorne ma le ultime puntate dell'ultima stagione mettono in discussione il fatto stesso da cui è scaturita ogni cosa.

The Crown

Tra le più amate e al tempo stesso tra le più criticate degli ultimi anni. The Crown è tra le serie tv femminili da vedere assolutamente: racconta aneddoti e vicende che fanno parte della vita dei reali a partire dalla storia della Regina Elisabetta II.

Particolarmente adatta per le appassionate del genere, è disponibile su Netflix.

Sex And The City

Un evergreen quando si parla di serie TV. Sex And The City non può mancare nell'elenco di quelle da guardare assolutamente e da condividere con le proprie amiche. Tra le serie più amate degli ultimi 20 anni, si dimostra ancora attuale e quindi consigliata per la visione nonostante siano ormai trascorsi due decenni dal primo episodio.

Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis), Miranda (Cynthia Nixon) e Samantha (Kim Cattrall), sono legate da un'amicizia profonda pur essendo completamente diverse.

The Bold Type

The Bold Type è una serie TV americana ispirata alla vita della ex caporedattrice del periodico statunitense Cosmopolitan, Joanna Coles. La storia prende vita nella redazione della rivista Scarlet e le protagoniste sono Jane Sloan, Kat Edison e Sutton Brady impegnate nella loro scalata al successo nei rispettivi ambiti, non senza complicazioni.

La vita lavorativa a Scarlet - tra articoli, abiti e attività social - diventa lo spunto che consente di trattare una moltitudine di argomenti, spaziando da temi frivoli a quelli decisamente più profondi e impegnativi.

Emily In Paris

La serie TV Netflix è già stata rinnovata. La prima stagione è stata un vero successo, nonostante le vicende di Emily a Parigi abbiano fatto storcere il naso a qualcuno.

Un'opportunità lavorativa importante in Francia è ciò che dà il via al racconto delle avventure dell'americana Emily Cooper che dovrà confrontarsi con una città nuova, una lingua diversa e un ambiente lavorativo da conquistare.

Gossip Girl

Serena van der Woodsen, Blair Waldorf, Nate Archibald, Chuck Bass, Dan Humphrey e le loro vicende nell'Upper East Side tra amori e intrighi innaffiati con fiumi di champagne.

Party folli e shopping sfrenato occupano le giornate di un gruppo di adolescenti di Manhattan, i cui segreti vengono spifferati da una misteriosa entità che si firma con un "XOXO Gossip Girl".

Friends

Quando si parla di serie TV non si può non pensare a Friends, che occupa le pagine dei magazine di tutto il mondo per l'attesissima reunion. Un enorme successo per la sitcom americana trasmessa per la prima volta nel 1994 e ancora oggi tra le più amate e popolari di sempre.

Dieci stagioni e la vita di un gruppo di amici a New York City: Monica, Phoebe, Rachel, Joey, Chandler e Ross sono entrati nella vita di tutti. Nel cast principale spiccano i volti noti di Lisa Kudrow, Jennifer Aniston e Courteney Cox.

Pretty Little Liars

Tra le 10 serie tv femminili da vedere assolutamente c'è senza dubbio Pretty Little Liars, la serie TV che si focalizza sulla vita di quattro ragazze che si trovano a fare i conti con la scomparsa di un'amica.

Episodio dopo episodio, le quattro protagoniste si muovono tra segreti e minacce, camminando in equilibrio sul filo del rischio. Elemento costante è il puntuale sms di una misteriosa persona che si firma con una lettera A.