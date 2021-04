S e ti consideri una nipote di Jessica Fletcher e sei appassionata del genere crime e mistery, potresti trovare utile questa lista di titoli tra le più recenti serie tv gialle.

Ti piacciono le storie di delitti e di investigazioni? Se la risposta è affermativa, questa lista di suggerimenti di serie tv gialle potrebbe fare per te.

In televisione (e nelle piattaforme streaming) ci sono da sempre molte produzioni crime, poiché il genere investigativo (o giallo) è da sempre parecchio appassionante, come i thriller.

Ci sono titoli storici come La signora in giallo, Il tenente Colombo etc, che fanno parte del bagaglio culturale di tutte le amanti dei telefilm crime.

Il filone ha continuato a essere uno dei più percorsi nelle produzioni televisive, anno dopo anno.

Se hai bisogno di un aggiornamento, potresti trovare utile questa lista di dieci titoli tra le più recenti serie tv gialle (in ordine alfabetico, non è una classifica).

Chiudi bene la porta a chiave e… buone indagini!

Broadchurch

Si comincia con un’autentica chicca di produzione britannica. Non recentissima, ma Broadchurch è un titolo che non può mancare nell’elenco delle serie tv gialle consigliate per chi ama il crime.

Prende il titolo dal nome della città inglese immaginaria nel Dorset in cui sono ambientate le indagini di due detective della polizia locale, Alec Hardy e Ellie Miller, interpretati rispettivamente da (nientepopodimeno) David Tennant e Olivia Colman.

Dark

Seguendo l’ordine alfabetico delle serie tv gialle recenti, forse ti sorprenderai di trovare il titolo di Dark. Si tratta di una produzione tedesca Netflix conosciuta anche come I segreti di Winden.

Di fatto, è una serie crime dall’impronta fantascientifica, ma è talmente rompicapo che con le sue tre stagioni è diventata un nuovo classico del mystery televisivo, anzi del crime in streaming!

Fargo

Ispirata all’omonimo film dei fratelli Cohen, coinvolti come produttori esecutivi dello show, Fargo è uno dei titoli da recuperare tra le serie tv gialle.

Strutturata come una serie antologica, racconta una storia diversa in ciascuna delle quattro stagioni, con cui ha collezionato vari riconoscimenti, tra Emmys e Golden Globes.

Il giovane Wallander

Tra le novità Netflix di fine 2020 c’è anche la prima stagione della serie dedicata a Kurt Wallander, celebre investigatore protagonista dei libri del capofila del crime scandinavo Henning Mankell.

Come in altre serie tv gialle, questa volta il personaggio viene raccontato da giovane, con Adam Palsson nel ruolo del protagonista, imbranato ma con un forte intuito investigativo.

La verità sul caso Harry Quebert

È l’adattamento dell’omonimo romanzo bestseller di Joel Diker. Con Patrick Dempsey nel ruolo dello scrittore Harry Quebert, coinvolto nel caso dell’omicidio della giovane Nola, è un titolo piuttosto avvincente tra le serie tv gialle tratte dai libri.

Le regole del delitto perfetto

Prodotta da Shonda Rhimes, già “madre” di Grey's Anatomy e Scandal, Le regole del delitto perfetto è un’altra tra le serie tv gialle più apprezzate degli ultimi anni.

Protagonista è Viola Davis (attualmente in corsa agli Oscar 2020) che interpreta un’avvocato penalista di Filadelfia che è anche professoressa universitaria. Per costruire la difesa dei suoi clienti e sostenere la loro innocenza, si fa aiutare dagli studenti.

Mindhunter

Dietro a Mindhunter c’è David Fincher. Il nome del regista è una garanzia per questo titolo, che è assolutamente imperdibile se sei appassionata di serie tv gialle. Si basa sul libro Mind Hunter: Inside the FBI’s Serial Crime Unit di John Douglas e Mark Olshaker, incentrato sul lavoro di profilazione criminale dell'agente speciale Douglas.

Traendo spunto da fatti (e serial killer) reali, Mindhunter sviluppa la storia della profilazione come metodo investigativo della polizia statunitense. La terza stagione forse non ci sarà mai, ma su Netflix puoi gustarti le prime due, davvero imperdibili.

Prodigal Son

A proposito di profiling, tra le serie tv gialle che puoi vedere c’è anche questo titolo, Prodigal Son, che segue le indagini di Malcolm Bright, uno dei migliori profiler specializzato in psicologia criminale. Oltre alle sue competenze professionali, l’uomo è in qualche modo legato con un doppio nodo al mondo dei serial killer. È infatti il figlio di un noto serial killer, "Il chirurgo" Martin Whitly (no, non è realmente esistito).

Da bambino, Malcolm assiste all’arresto del padre. Crescendo, diventa dapprima profiler per l'FBI, poi viene licenziato dall’agenzia e lavora come consulente del Dipartimento di Polizia di New York. Proprio a causa del lavoro, si ritrova a riallacciare i contatti con il padre, per comprendere meglio la psiche di altri assassini seriali.

Sherlock

Nel 2020 si sono festeggiati i dieci anni dalla messa in onda (sul canale BBC) del primo episodio di questo show, diventato un autentico cult tra le serie tv gialle. Come puoi intuire dal titolo, si tratta di un particolare adattamento dell’opera di Arthur Conan Doyle e del suo personaggio, l’investigatore privato Sherlock Holmes, cui è ispirata anche la serie Gli irregolari di Baker Street (novità Netflix).

Interpretato da Benedict Cumberbatch, affiancato da Martin Freeman nei panni del fidato dottor John Watson, la serie Sherlock (scritta da Steven Moffat e Mark Gatiss) è strutturata con un taglio molto particolare, comune in tutte le sue stagioni. Ogni episodio è infatti una rivisitazione dei racconti di Conan Doyle, che vengono riproposti con un ritmo incalzante davvero inedito rispetto ai precedenti adattamenti.

They were Ten

Come per il precedente titolo del nostro elenco di serie tv gialle consigliate, non può mancare l'adattamento più recente del capolavoro della regina del genere, cioè Agatha Christie. Il titolo naturalmente rimanda a Dieci piccoli indiani.

Questa miniserie è definita un adattamento contemporaneo, infatti intreccia la storia del romanzo Dieci piccoli indiani (con un riferimento fin nel titolo della serie) ambientandola in tempi moderni. Il risultato è un thriller crime da vedere tutto in un fiato, proprio come leggeresti il libro.

True Detective

Se ami le serie tv gialle, non puoi assolutamente non conoscere True Detective, una serie antologica creata ed interamente scritta da Nic Pizzolatto, che è diventato un autentico cult delle produzioni crime, nonché uno dei titoli di maggior successo.

In particolare, la prima stagione, quella ambientata in Louisiana con protagonisti Matthew McConaughey e Woody Harrelson è considerata uno dei migliori esempi di serie investigative e thriller.

I segreti di Twin Peaks

Per chiudere la lista delle serie tv gialle consigliate per le appassionate di crime, c’è proprio lei, Twin Peaks, anche se più "vintage", essendo degli anni Novanta.

La serie ideata da David Lynch ha segnato un’epoca e creato un riferimento importante per le produzioni investigative. Tra situazioni e personaggi grotteschi, l’agente special Dale Cooper indaga per scoprire chi ha ucciso Laura Palmer.