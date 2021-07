U n po' di sano egoismo non guasta mai. Se pensi di fare troppo per tutti e di non riuscire mai a dare la priorità a te stessa, ci sono alcune serie TV dalle quali potresti imparare tanto

Capita spesso di sentirsi sopraffatte da una vita che non abbiamo scelto. Che sia sul lavoro o nella vita privata, quante sono le cose che vorresti migliorare o completamente stravolgere e alle quali non hai il coraggio di pensare? Abbiamo scelto per te 5 serie tv che ti insegnano l'importanza di pensare di più a te stessa, da recuperare tutte insieme (se riesci!).

Alcune serie TV potrebbero, infatti, aiutarti a rifocalizzarti su di te, attraverso le esperienze dei protagonisti, storie di vite diverse ma simili che potrebbero ricordare la tua.

Suits

Uno dei più importanti avvocati di New York, Harvey Specter, e l'intelligentissimo Mike Ross, mai laureato in legge. Suits è una serie TV motivazionale che ti insegnerà a focalizzarti su te stessa e ad avere maggiore fiducia nelle tue capacità.

Se Mike, che non ha mai preso una laurea in legge, riesce a spacciarsi per avvocato e ad essere riconosciuto come uno dei migliori della città, immagina quello che potresti fare tu. Non sto dicendo che dovresti mentire pur di raggiungere i tuoi risultati ma Suits è un invito a non demordere, a non arrendersi davanti agli ostacoli, a trovare sempre una strada secondaria per superarli... nei limiti della legge.

Sul lavoro, l'insegnamento di Suits ti spronerà a gettarti in territori inesplorati per metterti alla prova con nuove sfide. Se ti hanno assegnato un incarico, che non rispecchia pienamente i tuoi studi, il caso di Mike Ross ti può spiegare che con un pizzico di determinazione e caparbietà nessuna sfida è impossibile.

Quindi sposta il focus su te stessa e datti una chance in più, credi nella tua intelligenza e nelle tue capacità, al di là degli studi che hai portato a termine.

The Bold Type

The Bold Type è tra le serie TV che ti insegnano l'importanza di pensare di più a te stessa. Le protagoniste sono le vicende di tre giovani amiche (Jane, Kat e Sutton) che lavorano per Scarlet, una nota rivista americana. Oltre al lavoro si troveranno a far fronte alle vicende delle loro vite private, tra amori non sempre facili e famiglie a tratti difficili.

La storia di The Bold Type è in continua evoluzione e allo stesso modo evolvono le carriere delle tre protagoniste - dentro e fuori Scarlet. Scelte difficili, dal punto di vista personale e lavorativo, da compiere tutti i giorni con un unico focus: se stesse.

L'importanza di pensare a se stesse viene evidenziata dalla necessità di coniugare la vita sentimentale, la famiglia e la carriera, spesso aspetti che sembrano essere in netta opposizione. La sfida delle tre ragazze è proprio quella di far quadrare tutto. La chiave? Porsi sempre al primo posto, non trascurare mai le proprie aspirazioni e non perdere se stesse nella frenesia della vita a New York.

The Bold Type fa parte delle serie TV da guardare con le amiche.

Revenge

Ti sembrerà strano trovare Revenge tra le serie tv che ti insegnano l'importanza di pensare di più a te stessa. La storia della vendetta di Amanda Clarke, sotto la falsa identità di Emily Thorne, ci insegna però tantissimo.

Emily trascorre anni con l'unico obiettivo di vendicare suo padre. Alla fine della serie TV scoprirà una verità diversa da quella che credeva. Il risultato? Ha trascorso anni preziosi dietro una missione che non aveva modo di esistere in quanto la verità era sostanzialmente diversa da quella che credeva.

Se l'avesse saputa dal primo istante, la serie non sarebbe esistita e la vita di Emily sarebbe andata in modo diverso. La protagonista si è impegnata al massimo in una missione di vendetta trascurando se stessa e le sue aspirazioni, la sua intera esistenza, con il solo scopo di vendicare suo padre.

Ha scelto la strada della distruzione a quella della costruzione. Ha perso se stessa, a volte, costringendosi a compromessi dolorosi. Ci insegna a pensare di più a noi stesse, a trascurare lotte inutili e vendette sanguinose; non perdere di vista l'obiettivo: il tuo obiettivo sei tu e la tua realizzazione.

Younger

Una donna che perde tutto e si rimette in gioco, con qualche bugia. Lisa è la protagonista di Younger, una mamma quarantenne con una figlia a carico, separata e alla ricerca disperata di un lavoro. La disperazione la porterà a mentire sulla sua età nella speranza di ricominciare da capo.

La vita che andrà a costruirsi è quanto di più diverso ci sia rispetto a quella passata e Lisa si troverà a vivere nuove esperienze sia in campo lavorativo che sentimentale, una vita da trentenne nel corpo di una quarantenne.

Younger è tra le serie tv che ti insegnano l'importanza di pensare di più a te stessa perché da Lisa puoi imparare che non è mai troppo tardi per riprendere in mano le redini della propria vita e che, anzi, quelle redini non dovremmo mai molarle.

Lisa è una donna che si è dedicata completamente alla famiglia negli ultimi anni e ha perso di vista sé. Le nuove esperienze la porteranno a ricordarsi di se stessa e dell'importanza di non trascurarsi mai più.

Hello, Me!

La serie TV coreana Hello, Me! racconta la storia di Ban Ha-ni che, a 37 anni, si rimette in discussione e trova il coraggio di riprendere in mano la sua vita.

Un cambiamento netto determinato dalla insoddisfazione e dalla demotivazione della protagonista che, ad un certo punto, decide di fermarsi, di interrompere la sua routine e di rivoluzionare la sua intera esistenza: è giunto il momento di pensare a se stessa.

C'è un tocco di fantascientifico e numerosi spunti di riflessione che porteranno ad una sola meta: è importante pensare maggiormente a se stesse e non trascurarsi mai.