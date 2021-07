I mmagini da ogni parte del mondo, storie e volti che lasceranno un'impronta indelebile nella tua mente e nel tuo cuore: per chi ama viaggiare queste 5 serie tv sono davvero imperdibili!

Il piccolo schermo ci regala emozioni indescrivibili. Basta cliccare su "play" per catapultarci in mondi lontani, in particolare grazie alle serie tv pensate proprio per chi ama viaggiare (e magari non può farlo).

Viaggi on the road, luoghi esotici o talmente particolari da lasciarti a bocca aperta, ne trovi per tutti i gusti. E sì, stai certa che ti faranno venire voglia di viaggiare e ti daranno degli ottimi spunti per scegliere la tua prossima destinazione.

Divano, condizionatore e telecomando alla mano: ecco le serie tv per chi ama viaggiare e sognare a occhi aperti.

Zac Efron: Con i piedi per terra

Ebbene sì, l'attore Zac Efron ha deciso di mettersi in gioco con una serie tv pensata non solo per chi ama viaggiare, ma soprattutto per chi vuole scoprire i segreti di una vita sostenibile.

Titolo originale Down to Earth with Zac Efron, questa docu-serie targata Netflix è davvero imperdibile. L'attore portato al successo da High School Musical, oggi mostra una maturità non indifferente e nella serie itinerante si muove da una parte all'altra del mondo in compagnia dell'esperto di wellness Darin Olien.

Francia, Porto Rico, Londra, Islanda, Costa Rica, Perù. Ogni tappa di questo percorso è un pretesto per ammirare luoghi lontani, ma allo stesso tempo per porsi delle domande. Il viaggio come esperienza di vita, ma soprattutto come occasione per aprire i propri orizzonti su pratiche di vita sostenibili, green energy e soluzioni per salvare il pianeta e chi lo abita dal disastro imminente.

Imperdibile l'episodio girato in Sardegna, alla scoperta di buon cibo e paesaggi talmente belli da togliere il fiato!

James May - Il nostro inviato in Giappone

Se hai sempre sognato di visitare il Giappone, ma ancora non hai avuto la possibilità di farlo, ci pensa il grande James May a mostrartelo in tutto il suo splendore.

La serie è disponibile su Amazon Prime Video e documenta il primo tour in solitaria del celebre giornalista e conduttore televisivo, che ha scelto di immergersi nelle bellezze del Paese del Sol Levante.

Sei divertentissime e incredibili puntate, in cui May si inoltra nei luoghi più insoliti del Giappone, lontano dalle consuete mete turistiche. Un modo per assaporare l'essenza più vera del Paese e del popolo che lo abita, tra stravaganti usanze di cui probabilmente non hai mai sentito parlare!

Jack Whitehall: Travels with my father

Dire che Jack Whitehall: Travels with my father sia una semplice serie tv pensata per chi ama viaggiare, sarebbe decisamente riduttivo. Piuttosto è un ibrido tra una docu-serie sul Sud-Est asiatico e una comedy a tutti gli effetti.

Il motivo? Il grande stand up comedian Jack Withehall, che in UK è una vera celebrità, ha ideato un racconto di viaggio davvero fuori dal comune, che Netflix in tutta risposta ha deciso di produrre come serie tv originale.

L'idea è molto semplice, ma al contempo originale: Jack si prende un anno sabbatico e decide di trascorrere finalmente del tempo con suo padre, Michael, produttore teatrale dal carattere freddo e distaccato. Così intraprendono un affascinante e divertente viaggio nel Sud-Est asiatico, che diventa occasione per legare e per scoprire posti mai visti prima.

Racconti di luce

Netflix ci regala un vero gioiello delle serie tv dedicate ai viaggi, ma non solo. Racconti di luce è una vera estasi per gli occhi e per il cuore, che vede protagonisti alcuni celebri fotografi alle prese con il proprio mestiere: documentare attraverso le immagini ciò che di più bello il nostro splendido pianeta offre.

L'idea è nata nel lontano 2015 grazie ad Abraham Joffe, regista australiano che ha avviato il progetto in collaborazione con Canon e National Geographic. Inizialmente si trattava di una sola stagione riservata alla tv australiana, poi Netflix ha colto la palla al balzo, producendone altre due stagioni.

Dai riti delle tribù africane agli orsi bruni dell’Alaska, dall’accoppiamento delle megattere in Tonga fino alla vita in Bangladesh. E ancora l'Himalaya, il Kenya, la Papua Nuova Guinea, l'India e l'Antartide. Una full immersion nel magico lavoro dei fotografi che diventa occasione per scoprire il mondo, le sue bellezze e la vita in tutte le sue sfaccettature.

Non voglio cambiare pianeta

In ultimo, ma non per importanza, ti consigliamo una serie tv pensata per chi ama viaggiare da uno degli artisti italiani più amati di sempre. Non voglio cambiare pianeta, disponibile su RaiPlay, è il racconto del fantastico viaggio di Jovanotti che tra gennaio e febbraio 2020 ha deciso di farsi un regalo davvero unico.

Il cantante ha pedalato per ben 40 giorni, percorrendo più di 4mila chilometri dal Cile all'Argentina e immergendosi nelle città affollate del Sud America, oltre che nella natura più selvaggia. Un'esperienza che tutti dovremmo concederci almeno una volta nella vita, per tornare a prendere contatto con noi stessi e con il mondo di cui facciamo parte.

Jovanotti ha anche composto le musiche di questo docu-trip, ma non solo. Nel corso dei 16 episodi ha voluto rendere omaggio ai grandi poeti come Primo Levi, Luis Borges, Erri De Luca, Antonio Machado e Luis Sepúlveda. Un'avventura su due ruote che arriva nella parte più profonda dell'anima e sì, ti farà venire voglia di metterti in sella alla conquista del mondo!