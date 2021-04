5 serie tv che vale la pena vedere sul catalogo StarzPlay di Amazon Prime

T ra ironia, mistero, storia (e storie) più o meno rivisitate ecco quali sono le imperdibili serie tv da scoprire sul catalogo StarzPlay di Amazon Prime

Quando si parla di serie tv esistono due categorie di persone: gli appassionati, perfetti conoscitori della materia e anticipatori di tendenze e quelli che ancora non sanno di esserlo. La buona notizia è che Amazon Prime ha pensato a entrambi. Rendendo disponibili decine di contenuti da vedere comodamente in streaming, in qualunque momento della giornata, grazie al catalogo StarzPlay.

Un canale vastissimo di prodotti tra cui scegliere, per vedere la vostra serie tv preferita o scoprirne di nuove. Lasciandovi catturare e travolgere da storie e atmosfere irriverenti o ricche di suspense. Perfette per soddisfare i gusti di tutti, veterani e non.

Ma quali sono le serie tv che vale davvero la pena di vedere sul catalogo StarzPlay di Amazon Prime? La scelta è complicata ma ci abbiamo provato, fermo restando che nulla vi vieta di vederle tutte! Ecco allora quali sono 5 imperdibili serie tv disponibili sul catalogo StarzPlay di Amazon Prime.

High Fidelity (2020)

Chi conosce Nick Hornby, il suo linguaggio tagliente e diretto e la sua inconfondibile ironia, non può assolutamente perdersi High Fidelity. L’adattamento televisivo del suo celebre romanzo Alta Fedeltà, narrato e riadattato dal punto di vista femminile e in chiave moderna.

La storia gira intorno a Rob, diminutivo di Robyn Brooks (Zoë Kravitz), proprietaria di un negozio di cd e super appassionata di musica pop e di classifiche.

Ed è proprio questa sua “passione” che la porterà a stilare una top five dei suoi ex, con l’intento di ricontattarli per cercare di capire cosa non sia andato nella sua ultima, ennesima, relazione (e in generale in tutte quelle passate). Dalla sua prima storia sentimentale, durata appena sei ore, all’uomo che le ha letteralmente spezzato il cuore. Una serie carica di divertimento, riflessioni e un viaggio nei sentimenti e non, con i quali è difficile non immedesimarsi.

Pennyworth (2019)

Le/gli amanti dei DC Comics non potranno che apprezzarla. Pennyworth, infatti, non è altro che il prequel di Batman e della serie Gotham. Una storia incentrata sul celebre Alfred Pennyworth (Jack Bannon), ex soldato delle Forze Aeree Speciali inglesi nonché (qualche anno più tardi) maggiordomo e fedele compagno di Bruce Wayne alias Batman.

Dopo aver fondato una società di sicurezza per salvaguardare la Londra degli anni ’60 da possibili minacce, Alfred Pennyworth va a lavorare con Thomas Wayne, il giovane miliardario e futuro padre del Cavaliere Oscuro. Tra scenografie impressionanti e personaggi intriganti si creano storie sempre più avvincenti che vi terranno incollati al televisore.

Normal People (2020)

Altra novità del catalogo StarzPlay di Amazon Prime è Normal People, acclamata dalla critica come una delle miniserie tv migliori dell'anno appena concluso. Tratta dall’omonimo bestseller della scrittrice irlandese Sally Rooney, Persone normali, racconta la storia di due giovani amanti, Marianne e Connell, interpretati rispettivamente da Daisy Edgar-Jones e Paul Mescal.

I due si incontrano per la prima volta al liceo, in una cittadina irlandese, per poi perdersi e ritrovarsi nel corso degli anni fino ad arrivare a Dublino, al Trinity College. Un susseguirsi di dodici intensi episodi, in cui si sviluppano e si intrecciano le storie dei due protagonisti. Separati ma uniti. In un concentrato di cose non dette, insicurezze, scontri e segreti. Ma anche di tanti punti fermi che fanno da perno a una relazione complicata ma che dura nel tempo.

The Great (2020)

Per chi ha voglia di rivivere le atmosfere del passato (anche se in modo rivisitato) non c’è serie migliore di The Great. Un dramedy dai toni sfacciati e ironici che punta a mettere in risalto la figura e l’ascesa di Caterina la Grande, la sovrana più longeva nella storia Russa e una delle massime rappresentanti del dispotismo illuminato.

La trama si concentra sulla storia della giovinezza di Caterina, interpretata da Elle Fanning, data in sposa dal padre al granduca Pietro Fedorovic (Nicholas Hoult), futuro Pietro III di Russia. Un matrimonio di convenienza subito da Caterina per non far cadere in disgrazia la famiglia. Una donna colta e attenta alle dinamiche del tempo, che capì quanto il marito fosse pericoloso e totalmente indegno verso il ruolo che ricopriva. Ma che, in una corte pregna di frivolezze e incline allo svilimento della figura femminile, decise di escogitare un piano per cambiare e migliorare le cose e il Paese stesso. Detronizzando il sovrano e modificando il corso della storia.

The Act (2019)

Infine, per gli appassionati del drama true crime, il catalogo StarzPlay offre la possibilità di entrare nelle atmosfere di The Act. Una serie tv basata su un fatto realmente accaduto e letteralmente sconvolgente.

La serie narra della storia di Gypsy Blanchard (Joey King), portata alla luce da Michell Dean, grazie a un articolo pubblicato nel 2016 su Buzzfeed. La ragazza costretta sulla sedia a rotelle subisce il rapporto malato e tossico con la madre Dee Dee Blanchard (Patricia Arquette) affetta a sua volta dalla Sindrome di Münchhausen per procura.

Decisa a liberarsi da questo legame profondamente deleterio per raggiungere l’indipendenza, Gypsy inizia a scoprire tutta una serie di verità nascoste che porteranno alla fine a un omicidio.

Tante possibilità tutte da vedere, per togliersi ogni dubbio e consentire di portare avanti o scoprire la grande passione per le serie tv. Comodamente in streaming e in un unico catalogo. Non vi resta che scegliere e godervi una buona visione!