Lo shopping diventa facile e sicuro se sai come farlo

S ei pronta per dire addio al portafoglio e fare largo ai pagamenti digitali? Sicuri e smart, tra app e carte contactless: lo shopping non conosce più confini

Hai mai pensato a quanto siano sicuri i tuoi acquisti? Vivere una vita serena e all’insegna della mindfulness passa anche da questo e, se hai sempre optato per i contati per il tuo shopping, nel 2021 è arrivato il momento di cambiare le tue abitudini e diventare smart. Anche nei pagamenti.

Il mondo digitale ha conquistato anche gli acquisti, ormai entrati a far parte della nostra vita quotidiana, e oltre al mondo delle carte contactless è arrivato il momento di approcciarci alle app di pagamento e agli e-wallet facili da avere e ancora di più da usare.

La tua lezione di yoga, una sessione di meditazione, il massaggio relax o la it bag che stai puntando da tempo: tutto può essere acquistato in completa sicurezza anche con un semplice tap o grazie al riconoscimento facciale del tuo smartphone e altri sistemi di sicurezza.

Niente più contanti da toccare o portafogli da cercare in maxi borse che amiamo acquistare e portare sempre con noi. Tutto merito dei mobile payment che permettono di fare acquisti sia offline che online, senza paura e senza il timore di poter perdere soldi.

Se vivi una vita multitasking e ti dividi tra una vita connessa e una più offline è arrivato il momento di cambiare approccio anche sul come spendere soldi perché la sicurezza non è l’unico lato positivo. Gli e-wallet, infatti, permettono anche di tenere traccia di entrare e uscite: un modo facile e veloce per non perdere mai di vista ciò che entra e ciò che esce.

Come con Much Better, e-wallet che permette di convertire i tuoi contanti in moneta elettronica con il voucher Ricarica MuchBetter che puoi trovare in 15000 punti vendita in Italia. In poche parole, il passo da monetine al portafoglio virtuale è così facile e veloce che ti chiederai come mai non l’hai fatto prima.

Controllare ingressi e uscite, spese fisse, aggiungere fondi con i voucher di ricarica che puoi acquistare in contati e scambiare soldi con amici e parenti: basta una sola app, scaricabile in meno di un minuto, per gestire al meglio le tue finanze senza doverti preoccupare della tua sicurezza e di mille passaggi e transazioni.

Il mondo è sempre più digital e meno offline: tutti, ma proprio tutti abbiamo imparato l’importanza della privacy. Oltre a Face/Touch ID, Much Better ha un unico sistema di sicurezza, il CVV dinamico che genera un nuovo ed esclusivo CVV ogni volta che vorrai fare una transazione online. Questo ti permette di avere la massima sicurezza per i tuoi dati quando userai la tua carta online. Un e-wallet che ti permetterà di spendere senza pensieri e senza paura.