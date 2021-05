15 splendide stanze che ti faranno riscoprire lo stile minimalista

D agli anni '60 ad oggi: lo stile minimalista è ancora di tendenza. Ecco 15 foto per ispirarti e rinnovare la tua casa dandogli un tocco minimal.

Tra le tendenze design più amate degli ultimi tempi c’è lo stile minimal: il trend nato negli anni Sessanta e ancora in voga oggi piace perché grazie alle linee semplici riesce ad essere sempre attuale adattandosi poi ad ogni stanza e tipologia di casa. La marcia in più dello stile minimalista è senza dubbio la sua versatilità che permette di valorizzare attraverso la semplicità ogni tipologia di ambiente. Andiamo a scoprire attraverso 15 splendide stanze come utilizzare lo stile minimal nella tua casa.

Salotto minimal di ispirazione scandinava

La prima stanza che andiamo a scoprire è in uno stile minimal che mescola elementi tipicamente scandinavi; oltre alla palette cromatica neutra in cui a trionfare sono soprattutto il legno in versione chiara e il color crema spicca un gioco interessante di texture.

Protagonista della stanza è un pezzo di design: una poltrona minimal dalle linee che richiamano proprio lo stile nordico.

Sala da pranzo minimal

Le atmosfere si scaldano grazie alla palette cromatica scelta per questa sala da pranzo in stile minimalista. Un ambiente accogliente in cui le linee principali sono morbide; non mancano alcuni elementi decorativi che attirano l’attenzione come la lampada di design e il vaso di fiori.

Fulcro della sala da pranzo in stile minimal è il tavolo in legno di ottima qualità in abbinamento a delle poltroncine estremamente confortevoli.

Cucina minimalista

La cucina minimalista punta su linee pulite e semplici: oltre ad essere estremamente gradevole alla vista è anche estremamente funzionale perché facile da pulire.

Tratto distintivo di questa cucina minimalista è senza dubbio la luminosità data dal colore bianco imperante e l’assenza delle maniglie.

Open Space Minimalista

Bianco, grigio e nero si mescolano sapientemente in questo open space minimalista: in questo caso chi ha arredato ha reso protagonista la luce giocando poi con forme geometriche che alternano linee morbide ad altre più squadrate.

Tra le caratteristiche che saltano all’occhio c’è un leit motiv che rende coerente l’ambiente sia nella zona del soggiorno che in quella della cucina.

Camera da letto in toni naturali

I toni naturali sono senza dubbio uno degli elementi distintivi dello stile minimal; anche in questa camera da letto il legno è protagonista assoluto unito alle tonalità del bianco e del crema.

La camera da letto sceglie poi anche un contrasto di texture tra il legno più levigato e quello più rustico. Tra i tocchi di design protagonisti troviamo le travi rustiche a vista e i cuscini di forme differenti.

Postazione per lo smart working

Ricavare una postazione per lo smart working è stato fondamentale nell’ultimo anno; per non alterare lo stile minimalista del resto della casa puoi prendere spunto da questa idea.

Una mini scrivania, qualche mensola in bianco e una sedia comoda abbinata alle tende: parola d’ordine luminosità.

Mini ufficio in salotto

Nella zona living inserire un angolo per il lavoro può non essere semplice; riuscire a rendere tutto perfettamente bilanciato è una sfida ma ecco una bellissima ispirazione.

Total white luminosissimo e libreria funzionale: ad attirare l’attenzione è ovviamente la poltroncina che diventa un pezzo di design su cui investire.

Cucina senza pensili

Una tendenza del design che sta tornando è quella della cucina senza pensili: se per anni abbiamo cercato di sfruttare le altezze soprattutto nelle case più piccole, oggi si punta al minimalismo liberando i muri per dare più luce.

Oltre all’assenza dei pensili, uno degli elementi distintivi della stanza è il lavello posizionato proprio sotto alla finestra.

Bagno con lavabo sospeso

Anche in bagno trionfa il legno grezzo. Protagonista della stanza è senza dubbio il mobile sospeso con il lavandino esposto.

Anche in questo caso, come per le cucine, vediamo una totale assenza di maniglia e un gioco cromatico ben abbinato che utilizza per lo più il color legno e il bianco.

L’ingresso diventa minimal

Anche l’ingresso può rispondere allo stile di tendenza: una console o un piano d’appoggio diventa un pretesto per rendere protagonista uno specchio.

Il tema minimal viene poi mantenuto dalla presenza di materiali naturali come per i cestini in vimini e ovviamente un tocco di green che non deve mai mancare.

Non solo bianco e marrone

Nonostante la palette cromatica principale dello stile d’arredamento minimalista scelga soprattutto bianco e marrone questa foto ci dimostra che si può spaziare.

Per chi preferisce una palette cromatica ancora più neutra e dalle sfumature fredde il grigio è perfetto.

Elementi decorativi in primo piano

Per questo ingresso che funge da corridoio per accesso alla zona living il vero protagonista è lo specchio: posizionato centralmente tra un quadro volutamente non appeso e un vaso, attira l’attenzione e dona profondità.

Allo stesso tempo interessante è anche il mobile sospeso che sembra quasi fondersi con le tonalità della parete.

Lampadario effetto nuvola

Un elemento di design protagonista è senza dubbio necessario per spezzare la monotonia; davvero interessante è in questo caso il lampadario che crea movimento e attira l’attenzione in questa sala da pranzo.

Anche in questo caso uno degli elementi principali è il tavolo che viene considerato il vero fulcro della stanza e posizionato quindi in modo perfettamente simmetrico al lampadario.

Un tocco di rosa

I colori pastello non sono assolutamente vietati, ma bisogna saperli usare. Questa zona living ci spiega come mixare perfettamente il legno e i toni neutri con un tocco di colore delicato.

L’attenzione in questa stanza viene focalizzata da diversi elementi: i pouf attorno ai tavolini di due dimensioni differenti e il mobile del salotto in legno.

Mini-minimalista

La casa minimalista in un ambiente mini? Ecco la soluzione! Un piccolo divano due posti appoggiato ad un tavolo in palette.

Anche in questo caso i colori dominanti sono il talpa, il bianco e il legno naturale. Nonostante l’ambiente piccolo grazie ai colori luminosi l’ambiente risulta estremamente vivibile e non angusto.