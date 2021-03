10 tagli di capelli da provare questa primavera

I tagli di capelli che andranno di moda nella primavera 2021: dacci un taglio, osa con un Curly Bob. Ritorno in grande stile per gli Shag Hair: un tocco sbarazzino e unico.

I tagli di capelli in voga per la primavera 2021: è il momento di rivoluzionare la chioma. Quando si avvicina la primavera, nell’aria c’è un forte desiderio di cambiamento. E noi donne, di solito, vogliamo proprio sbizzarrirci: tagli netti, colorati, ricchi di sfumature. Tra le proposte non manca il Balayage, sempre di moda e dal tocco raffinato.

Le tendenze della primavera 2021 vedono il grande ritorno degli Short Hair, oltre che del Bob e dello Shag. Influenze moderne, in cui si osa sia nelle sfumature, ma anche nei tagli: le proposte sulle passerelle, dopotutto, miravano a mostrare tagli androgini per donne. Scegli il tuo taglio primaverile: rinasci proprio come la natura in primavera.

Tagli di capelli primavera 2021: qualche ritorno al passato

L'impressione generale è che si voglia in qualche modo tornare al passato, mischiandolo i tagli di un tempo con le influenze moderne. Tagli che osano, che tornano di moda: vintage hair che permettono di esplorare nuovi modi di pettinare i capelli e di realizzare acconciature sempre complesse e trendy. Dai capelli corti e scalati fino al capello lungo con taglio netto, ricorda che prima di scegliere un taglio, è importante parlarne con il proprio parrucchiere. Trova il migliore, quello adatto a te e che si abbina alla tua forma del viso.

Bob Hair

Il taglio di capelli in voga per la primavera 2021 vede un ritorno apprezzato del Bob. Uno stile non facile da portare, ma che decisamente conquista e lascia tutti a bocca aperta.

Mischia, osa, punta su colori nuovi, vivaci, che possano rivitalizzare anche l'incarnato. Scegliere un nuovo taglio di capelli migliora l'umore e rende più belle: il Bob Hair è l'indiscusso vincitore della primavera 2021.

Curly Shag Bangs

Il Curly Shag Bangs è un taglio di capelli decisamente vivace, molto sbarazzino e soprattutto frizzante. Adatto a tutte le donne che amano sentirsi giovani e soprattutto che preferiscono un taglio gestibile.

Lo Shag Hair è un ritorno graditissimo per le donne: è un look decisamente moderno, che si abbina molto bene al volto ed è soprattutto semplice da acconciare.

Pixie Hair

I Pixie Hair non sono apprezzati da tutte le donne, ma sono tra i tagli più consigliati per la primavera 2021. La parola d’ordine è less is more: permette infatti di curare i capelli e di non rovinarli.

Oggettivamente, il Pixie Hair è stupendo, se lo si sa portare: permette inoltre di giocare con il colore del capello. Tra le proposte dei colori per capelli del 2021, il biondo brillante corto è un must.

Short and Colorful

Per chi ama osare, è possibile provare un taglio di capelli non cortissimo, ma super colorato. Con questo taglio non solo sarai alla moda, ma potrai esprimere la tua personalità. Vivi a colori, per un capello super trendy.

Mixa le tonalità che stanno bene sulla tua pelle: nero, rosso, biondo brillante, castano, fuxia, azzurro. Non porti dei limiti. Per questo motivo il parrucchiere è il migliore amico delle donne: c'è spazio solo per la creatività.

Curly Balayage

Il Curly Balayage è per le donne che amano sentirsi libere, che non vogliono rinunciare alla bellezza di un capello lungo e ben trattato. Il Balayage è una tecnica davvero sopraffina, elegante ma con quel tocco di vintage che non guasta mai.

Un capello assolutamente curato, ma soprattutto sbarazzino: il taglio non è molto lungo e può essere acconciato senza troppe complicazioni. Il taglio con Balayage è tra i consigli di stile per la primavera 2021.

Long Curly Hair

I capelli lunghi non passano mai di moda: per quanto naturalmente ci siano dei tagli accattivanti tra le proposte della stagione primaverile, vince ancora il Long Curly Hair. Un riccio naturale, molto ben curato e tenuto.

Naturali, brillanti, vivaci: questi sono i capelli che tutte le donne amano e sognano di avere. Naturalmente, per portare questo taglio è necessario curare il capello riccio.

Chin Long Bob

Per le donne che amano la frangia e la lunghezza media, questo taglio di capelli è assolutamente alla moda. Una tendenza molto sbarazzina: il taglio si può portare sia riccio che liscio.

Una proposta leggermente più lunga rispetto al classico Chin Length, che tecnicamente non supera mai il mento. Il Chin Bob è quel taglio che ben si adatta a tutte le età e che non sfigura mai.

One Length

Il taglio netto per le donne è sempre stato importante: rispetto a un taglio scalato o particolare, non richiede una manutenzione continua. Inoltre, le acconciature per i tagli netti sono tantissime.

Dare un taglio netto al capello inoltre ha una forte valenza: è segno di rinascita, di ricrescita. Molto utile soprattutto nel caso di chiome sfibrate o rovinate dalle tinte per capelli.

French Bob

Uno stile di vita, quello parigino, che suggerisce un capello leggero da portare, facile da gestire e soprattutto frizzante, come d’altronde lo è Parigi, ricca di amore e cultura.

Vince decisamente la comodità per questa primavera 2021: il caschetto parigino è chic, elegante e raffinato. Un taglio dal fascino senza tempo, da abbinare a qualsiasi tonalità.

High Ponytail Haircut

La classica coda di cavallo torna in tendenza: l'High Ponies Haircut è decisamente il capello vintage che ci fa tornare indietro nel tempo. La chioma appare decisamente ordinata e raffinata.

Scegli il taglio che ti fa sentire bene: è importante puntare su ciò che aiuta anche l'umore, la sensazione di essere bella grazie alla propria chioma. Non sottovalutare mai un bel taglio di capelli: rivoluziona il colore, il taglio e aspetta la primavera al meglio.