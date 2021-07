La Bellezza delle arti unisce le Persone: il talk di INTERNI per Expo 2020 Dubai

I NTERNI, il magazine di interior e contemporary design del Gruppo Mondadori, ha organizzato un incontro per scoprire, in anteprima, cosa racchiuderà il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, in programma dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022.

Un'occasione per riflettere sul ruolo dell'architettura, del design e della sostenibilità nella società di domani. È stato questo il tema del dibattito La Bellezza delle arti unisce le Persone - andato in scena lunedì 28 giugno - che ha visto protagonisti Paolo Glisenti, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2020 Dubai, Davide Rampello, Direttore artistico del Padiglione Italia, Gioia Placuzzi, Chief Operating Officer di Sicis, il fotografo Massimo Sestini - che ha mostrato le immagini dall’alto del Padiglione Italia e del David - e Massimo Fagioli, Ceo e Presidente di Cartiere Paolo Pigna.

Un incontro dedicato al Padiglione Italia che, riprendendo il titolo della partecipazione italiana a Expo - La Bellezza unisce le Persone -, ha voluto sottolineare l'importanza dell'Esposizione Universale nella riaffermazione dell’Italia nelle arti, nei mestieri, nell’ingegno e nei saperi.

1 di 2 - Un render del Padiglione Italia 2 di 2 - Un render del Padiglione Italia

Il Padiglione Italia rappresenterà infatti un racconto dell’eccellenza italiana attraverso il filo rosso della bellezza - che sia paesaggistica, architettonica, artistica, scientifica e manifatturiera - del nostro Paese.

Il valore della bellezza dell’arte nel Padiglione si declinerà nelle installazioni del Belvedere, del Giardino delle Storie - realizzata con il Cnr per controllare le emotività delle piante - e, soprattutto, del Teatro della Memoria, uno spazio dove le pareti saranno ricoperte da 2 milioni e 600mila tessere a foglia d’oro e vetro che riproducono quelle della cappella Palatina di Ravenna con un ottagono che accoglie una copia digitale del David, unica e non ripetibile, alta 5 metri e un centimetro.

© Massimo Sestini 1 di 2 - Dubai, arrivo del David di Michelangelo riprodotto e stampato in 3D al Pdiglione Italia a Expo 2020 © Massimo Sestini 2 di 2 - La costruzione del Padiglione Italia

Altro tema centrale dell'incontro è stato quello della sostenibilità: il Padiglione Italia, infatti, è stato realizzato con materiali compostabili e una volta dismesso verrà interamente riutilizzato.

A questo talk seguiranno altri appuntamenti a partire da settembre: uno durante la mostra-evento INTERNI Creative Connections, organizzata dal magazine per il FuoriSalone 2021, l'altro a Venezia durante la Biennale di Architettura.