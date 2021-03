5 tendenze abitative che si affermeranno nel corso del 2021

A tutto comfort, il mondo del design cambia radicalmente dando il via a tendenze fortemente ispirate all'arredamento retrò.

Il mondo del design e dell’arredamento è sempre in subbuglio e per il 2021 sono già emerse alcune tendenze che faranno parlare di sé. Tra le tendenze abitative del 2021 ne spiccano 5 che vi conquisteranno al primo sguardo e che sicuramente vi faranno venire voglia di rivoluzionare la vostra casa.

5 tendenze abitative per il 2021

A dare il via al vero e proprio cambiamento nel settore è stata la pandemia che ha rivoluzionato il modo di vivere la casa; prima si rientrava in appartamento la sera dopo aver trascorso fuori quasi tutto il giorno tra lavoro, palestra e socialità. Oggi però la casa viene vissuta di più; ecco che allora le tendenze nel mondo del design si adeguano offrendo soluzioni concrete e utili per affrontare il nuovo modo di vivere l’appartamento.

Prima di scoprire però quali sono le tendenze 2021 che si affermeranno durante l’anno vediamo quali sono i trend che abbandoneremo; a restare indietro è senza dubbio il minimalismo. Per anni abbiamo tutti trasformato le case in showroom dallo stile nordico e minimalista; oggi invece si cerca di ricreare ambienti più caldi e confortevoli che raccontino di noi.

In modo particolare i designer puntano l’attenzione verso il comfort che sarà il vero protagonista del 2021, non si parla più di semplice estetica ma di comodità.

La tendenza dell’arredamento comodo mette in luce alcuni elementi che ritornano nelle cinque tendenze abitative che abbiamo selezionato per voi. Tessuti confortevoli e morbidi come il cotone e il velluto vengono abbinati a materiali accoglienti e caldi come il legno di castagno; a dare il tocco in più ci sono poi le candele e gli oggetti decorativi che sono pensati per rendere la casa più accogliente e personalizzata.

Un altro elemento distintivo è quello dello studio degli spazi; le case piccole prima utilizzate per lo più come dormitorio e ora protagoniste della nostra vita venivano riempite di mobili.

Oggi è stato necessario un decluttering per poter rendere gli spazi più respirabili e funzionali, tra le ultime novità del design c’è infatti quello di non utilizzare più i pensili alti della cucina e di liberare i muri dove possibile per poter rendere l’ambiente più vivibile, facendolo sembrare otticamente più grande e luminoso.

Dettagli e texture

L’attenzione per il comfort ci porta a prestare maggiore attenzione ai dettagli e ai materiali. Non una vera e propria tendenza legata ad una corrente del design; la cura dei dettagli e delle texture può essere applicata allo stile bohémien così come a quello industrial chic, ma un vero e proprio modo di vivere l’arredamento.

Urban Jungle

Uno dei desideri più forti di chi abita in città e non può viaggiare è quello di riconciliarsi con la natura, probabilmente è questo il motivo del ritorno della tendenza urban jungle estremamente popolare negli anni ’70 e che torna oggi più forte che mai.

Tra gli elementi distintivi di questa tendenza c’è ovviamente il colore verde accostato ai cactus e alle palme tropicali. Per ricreare un’ambientazione jungle a casa potete acquistare carta da parati da applicare ad una delle pareti, abbinare poi mobili in legno, sedie in rattan e bambù. Un modo in più per ricreare questo trend è anche utilizzare piante vere, prediligendo quelle adatte a stare all’interno degli appartamenti.

Giocosità

Le ispirazioni retrò che dominano il trend del 2021 traggono fortemente ispirazione anche dal mondo della pop art che tra gli elementi distintivi ha quello della giocosità.

Toni vivaci tratti direttamente dalla palette dei colori primari si mescolano ad accostamenti particolari dando vita ad elementi di design perfetti per portare buonumore nelle case.

Il ritorno al tondo

Dopo anni in cui tutto è stato minimal e squadrato anche per sfruttare al massimo gli spazi si ritorna allo stile arrotondato. Questo trend è ispirato dal mondo vintage della mobilia che negli anni ’70 ha fatto del tavolo rotondo il vero protagonista.

La forma rotonda non torna solo per il tavolo protagonista della zona living o della sala da pranzo; la possiamo trovare in lampade di design, tavolini da salotto o pouf perfetti sia nella zona giorno che nella zona notte. L’elemento rotondo è la perfezione della geometria e vuole spezzare dando armonia ad un ambiente solitamente caratterizzato da linee squadrate e molto rigide.

Atlantic Blue

Tra le tendenze abitative che fanno parte delle novità design del 2021 c’è un colore; si chiama Atlantic Blue e vuole richiamare il colore dell’oceano atlantico. Ideale per dipingere le pareti della camera da letto o giocare anche solo con una parete su quattro; questo colore è perfetto per trasmettere calma e relax.

Tra gli elementi d’arredo perfetti in questa tonalità ci sono le poltrone e i tessili da utilizzare in modo particolare per la zona living o la stanza matrimoniale. L’Atlantic Blue è un colore delicato ma estremamente versatile, ideale però non solo per conciliare il sonno ma per donare pace e quiete anche in cucina e nella zona giorno.