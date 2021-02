The Map of Tiny Perfect Things: l’amore, l’adolescenza e l’infinito nel film su Amazon Prime

T he Map of Tiny Perfect Things, il nuovo film di Amazon Prime in uscita il 12 febbraio che parla di amore adolescenziale e che fa sognare ad occhi aperti.

Immaginate di essere rinchiusi in un loop temporale infinito: questo è The Map of Tiny Perfect Things, in uscita su Amazon Prime il 12 febbraio 2021. Immaginate di rivivere ogni giorno le stesse ventiquattro ore, senza alcun cambiamento. Il protagonista del film, Mark, è costretto a rimanere in un loop temporale, senza apparente via d’uscita. Tuttavia, le sue giornate cominciano a cambiare quando incontra una ragazza, Margaret, intrappolata come lui. I due uniscono le forze per vivere momenti sempre unici e speciali, ma soprattutto cercheranno di sfidare il tempo: l’amore potrà sconfiggerlo?

Un film originale Amazon Prime che tratta l’amore adolescenziale in modo alternativo ma soprattutto che ci insegna ad apprezzare le piccole cose. Alla fine, anche se non ci troviamo in un loop temporale come i protagonisti, le nostre giornate sono sempre abbastanza uguali: ci alziamo, facciamo colazione, andiamo al lavoro o studiamo. Sono poche nell’arco di un mese le giornate che spezzano la monotonia e sono ancor meno le giornate che ci cambiano la vita. The Map of Tiny Perfect Things ci insegna a modificare alcune piccole abitudini per vivere un giorno sempre diverso e originale.

The Map of Tiny Perfect Things: trama

La trama di The Map of Tiny Perfect Things è adatta a chiunque apprezzi la tematica dell’amore in chiave fantastica. Il film è rivolto sia agli adolescenti che agli adulti che cercano un po' di rivivere gli amori giovanili. Il dramma fantascientifico, diretto da Ian Samuels, racconta la storia di Mark e Margaret, due ragazzi costretti a rivivere lo stesso giorno della loro vita. I due si coalizzano immediatamente, attratti l’uno dall’altra, ma soprattutto cercano di trovare un modo per uscire dal loop temporale.

Nel frattempo, accade qualcosa di magico: bussa l’amore alle loro porte. L’amore che sorprende, che travolge, che è soprattutto giovane e ingenuo. Decidono insieme di trascorrere il tempo a disposizione senza perdersi d’animo, senza cadere nella trappola della monotonia.

I due realizzano una sorta di “mappa delle piccole cose perfette”, che li aiuterà ad affrontare la situazione anche nei momenti più bui e difficili. Perché, alla fine, il grande insegnamento del film è di rivalutare le nostre azioni quotidiane di coppia, soprattutto quando siamo vittime della monotonia. Quest'ultima può mettere a dura prova un rapporto, fino alla rottura.

Le riprese del film si sono tenute agli inizi del 2020, nel mese di febbraio, in Alabama. Il trailer è stato distribuito di recente, il 27 gennaio, ed è indubbiamente uno dei film di punta di Amazon per quest’anno. Valutato dalla critica positivamente, ha ottenuto un punteggio di 8/10, che per un film d’amore adolescenziale è un voto davvero meritevole.

The Map of Tiny Perfect Things: cast

Il cast di The Map of Tiny Perfect Things vede come protagonisti gli attori Kyle Allen nei panni di Mark e Kathryn Newton nelle vesti di Margaret. Diretto da Ian Samuels, la sceneggiatura è di Lev Grossman, che è noto per i suoi best seller Codex e Warp. L’attrice Kathryn Newton, invece, ha preso parte a Big Little Lies, dove ha lavorato al fianco di star dal calibro di Meryl Streep, Laura Dern e Nicole Kidman. Inoltre, l’abbiamo già vista nella serie The Society targata Netflix e nel film horror Paranormal Activity 4.

Kathryn Newton: Margaret

Kyle Allen: Mark

Jermaine Harris: Henry

Jorja Fox: Greta

Josh Hamilton: Daniel

Al Madrigal: signor Pepper

Anna Mikami: Phoebe

Cleo Fraser: Emma

Quando l’amore sfida i loop temporali

Il tema dei loop temporali è sempre stato molto apprezzato sul grande schermo ed è alla fine la metafora di tutte le vite che si susseguono sempre uguali, senza avere il coraggio di fare un grande cambiamento. L’amore, soprattutto da adolescenti, è un sentimento che può sfidare il mondo intero: è ancora giovane, fresco, privo di delusioni e di turbamenti. Innamorarsi da giovani permette di scoprire l'emozione più intensa e bella del mondo, ma la gestione dei sentimenti è diversa rispetto all'età adulta.

C'è molta curiosità, ma soprattutto l'idea che durerà tutto all'infinito, proprio come nel loop temporale di Mark e Margaret. Molto spesso, l'amore giovane sfiorisce in un attimo, come in un giorno di pioggia. Grazie a The Map of Tiny Perfect Things abbiamo indubbiamente la possibilità di chiederci: che cosa possiamo fare per rendere la vita più speciale? Mark e Margaret sono due ragazzi molto giovani e apparentemente felici: quanti di noi avrebbero il coraggio, nella loro situazione, di non abbattersi e sfidare persino la logica temporale?

Amore, adolescenza e infinito: questi sono i temi che percorrerà The Map of Tiny Perfect Things, emozionandoci, facendoci tornare giovani per un'ora e mezza, ripensando magari agli amori della nostra adolescenza. Un film che, però, non nasconde colpi di scena: anzi, fino alla fine, saprà come tenervi incollate allo schermo, trasportandovi in un mondo fantastico. In cerca di un consiglio su che cosa guardare? Ti consigliamo le migliori serie su Amazon Prime Video.