D isponibile su Netflix, il terzo e ultimo (forse) capitolo della saga Tutte le volte che ho scritto ti amo, trasposizione cinematografica di tre romanzi di Jenny Han, autrice statunitense di origini coreane, dedicati alla storia d'amore fra Lara Jean e Peter

Dal 12 febbraio 2021 è disponibile su Netflix anche Tua per Sempre, il terzo e ultimo film dedicato alla storia d'amore fra Lara Jean e Peter. Due ore (quasi) ad alto tasso di romanticismo, ma con qualche variazione inattesa sul tema, che mettono la parola fine (forse) alla trilogia iniziata con Tutte le volte che ho scritto ti amo (To all the boys I've loved before in originale). Non sai di che cosa stiamo parlando? Corri subito ai ripari, soprattutto se ami le commedie sentimentali adolescenziali, ma non solo. Secondo il New York Times, infatti, "Tua per Sempre è un dessert leggero ma soddisfacente" che potrebbe piacere a tutti, proprio come gli altri due capitoli della saga.

La saga prende spunto da tre libri

La saga è la trasposizione cinematografica di tre romanzi di Jenny Han, autrice statunitense di origini coreane di romanzi per adulti e narrativa per ragazzi. La protagonista della trilogia è Lara Jean Song, che all'inizio è una giovane adolescente tormentata alle prese con tutti i problemi, i timori, la depressione e gli ostacoli tipici della sua età. Attraverso le parole della scrittrice e le immagini del film, seguiamo la sua evoluzione, fra i momenti di insicurezza e di gelosia, fino al passaggio all'età adulta.

Il primo capitolo della trilogia, che ha fatto il suo debutto su Netflix il 17 agosto 2018, ha spopolato in tutto il mondo, nonostante la trama semplice e anche un po' scontata. Il secondo lo ha seguito a ruota e il terzo promette di fare altrettanto. Come mai? Perché i film sono leggeri e accattivanti, le attrici sono super glamour, i look di Lara Jean sono tutti da copiare e i protagonisti maschili non sono affatto male.

Tutte le volte che ho scritto ti amo 1, la trama

Il primo episodio della trilogia è dedicato alle pene d'amore di Lara Jean, una giovane ragazza, romantica ma estremamente timida, che non è mai riuscita a dichiararsi ai cinque ragazzi per cui ha avuto una cotta. A ciascuno di loro ha scritto una lettera d'amore, lasciando che carta e penna parlassero al posto suo. Nessuna di queste lettere, però, è mai stata consegnata: Lara le ha scritte come in un flusso di coscienza, finendo con il custodirle tutte nella cappelliera della mamma. Un giorno, però, le sue lettere spariscono. Per una serie di eventi, Lara Jean e uno dei destinatari delle missive, Peter, il ragazzo più sfrontato e popolare della scuola, decidono di fingersi fidanzati. Con il tempo si innamorano per davvero e alla fine, dopo vari equivoci, riescono a dichiararsi reciprocamente il loro amore.

Il secondo capitolo della saga

Nel secondo romanzo della trilogia, diventato anch'esso un film, dal titolo PS Ti Amo Ancora (titolo originale: To All The Boys: PS I Still Love You), Lara Jean e Peter sono felicemente fidanzati. Ma per poco. Infatti, dal passato spunta il terzo incomodo, ossia John Ambrose McClaren, uno dei cinque ragazzi a cui la protagonista aveva dedicato le sue missive d'amore. Il suo arrivo porta grande scompiglio e, insieme alle attenzioni che Peter rivolge alla sua ex fidanzata, mette in crisi Lara Jean, che non sa più di chi è innamorata.

Il nuovo film

In Tua per Sempre Lara Jean e Peter sono di nuovo una coppia felice e perdutamente innamorata. Anche in questo caso, però, la crisi è dietro l'angolo: la scelta del college e lo spettro dell'allontanamento pongono non pochi dubbi ai due innamorati. In questo film ci sono tutti i must del passaggio all'età adulta: un viaggio alla riscoperta delle proprie origini, il senior year, il prom, un viaggio insieme, un matrimonio e le difficoltà legate allo scegliere l'università appunto. Il romanticismo lascia spazio anche ad altre tematiche, come la conquista dell'indipendenza, la consapevolezza e la crescita personale. Quale sarà il finale? Niente spoiler. Anticipiamo solo che la trama sarà meno mielosa del previsto e che i movimenti femministi apprezzeranno molto l'evoluzione del personaggio di Lara Jean.

Tutte le volte che ho scritto ti amo 3, il cast

Nei panni di Lara Jean troviamo ancora Lana Condor, attrice, ballerina e cantante vietnamita naturalizzata statunitense, classe 1997, che ha debuttato come attrice in X-Men: Apocalypse nel 2016. Al suo fianco Noah Centineo: l'attore che dà il volto a Peter Kavinsky ha 24 anni e si è fatto conoscere e apprezzare anche nelle ultime tre stagioni della serie televisiva The Fosters.

Accanto a loro tornano anche Anna Cathcart, Jordan Fisher, Janel Parrish, Ross Butler, Emilija Baranac e Madeleine Arthur. La regia di Tua per sempre è affidata, ancora una volta, a Michael Fimognari (aveva già diretto il secondo capitolo). La sceneggiatrice invece è nuova: Sofia Alvarez, autrice dei primi due film della saga, è stata sostituita da Katie Lovejoy, al suo primo film dopo varie esperienze con le serie TV (come Dracula). Il film, comunque, è sempre un adattamento dei libri scritti dalla scrittrice coreano-statunitense Jenny Han. Dopo un solo giorno dal rilascio, è entrato nella Top Ten dei contenuti più popolari in Italia su Netflix.