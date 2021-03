Perché dovresti conoscere Twich e imparare a usarlo

T witch è una piattaforma online dedicata agli streamer. Oltre ad essere un passatempo molto popolare tra i giovanissimi, sempre più persone lo scelgono per tenersi compagnia durante lo smartworking o il tempo libero. Ti spieghiamo perché

La piattaforma online Twitch accoglie gli utenti che vogliono lanciare il loro streaming personale oppure sono interessati a guardare quello degli altri. Oltre ad essere un’eccellente piattaforma di marketing, relativamente inesplorata, gli streamer offrono spettacolo e intrattenimento a 360°. Che differenza c’è con YouTube, ti chiedi? C’è il bello della diretta!

Sebbene, infatti, sia una piattaforma dedicata soprattutto ai videogiochi, molti streamer condividono anche i loro hobby non strettamente legati a un laptop. Ci sono streamer che cucinano, che si fanno il make-up chiacchierando con i loro utenti e altri, invece, che semplicemente hanno voglia di condividere un messaggio.

La prima volta che entri su Twitch

Forse lo conosci già perché i tuoi figli ne fanno uso, e sei moderatamente preoccupata che possa essere una piattaforma inappropriata. In base al tipo di contenuti e al filtro parentale inserito, Twitch è un luogo sicuro per tutta la famiglia. La prima cosa da dire è che i contenuti non adatti vengono infatti segnalati e cancellati immediatamente, così che non siano più disponibili al pubblico.

La prima volta che apri Twitch ti verrà chiesto di iscriverti e inserire qualcuno dei tuoi interessi principali. Se sei una gamer (ovvero una videogiocatrice), è probabile che tu abbia già sentito parlare di Twitch poiché è qui che si svolgono i tornei internazionali di e-sports. In generale, è sempre qui che gli YouTuber più famosi vengono a condividere le loro giocate più lunghe. Gli utenti come te si collegano al loro canale Twitch e possono fare click sul loro video in diretta.

A questo punto non solo si viene connessi a un contenuto interessante, ma anche a una comunità di persone che, come te, condividono l’interesse per questa attività. Mentre guardi un video dedicato alla cucina, alla pittura, un talk show o segui un podcast, puoi condividere le tue opinioni a presa diretta con altra gente che sta seguendo. Anche gli streamer leggono e commentano le loro chat, e spesso sono felici di rispondere alle tue domande educate. In questo modo diventa più semplice tenere alto il coinvolgimento e, soprattutto, incontrare persone con gli stessi nostri interessi.

Soprattutto videogiochi, ma non solo

Il videogioco è un antistress perfetto. Aiuta a decomprimere, scaricare la tensione o semplicemente sfogare il nostro bisogno di evadere un po’ dalla realtà. Se il videogioco stesso è un’esperienza rilassante, osservare qualcuno che gioca a uno dei tuoi videogiochi preferiti è altrettanto terapeutico. Magari sei di fretta e stai facendo altre cose, oppure non hai ancora avuto modo di acquistare quel titolo in particolare. Magari semplicemente vuoi imparare a videogiocare meglio e cerchi consigli da altri spettatori.

Twitch, con le sue ore e ore di streaming e intrattenimento – i video rimangono salvati e consultabili in qualsiasi momento – è il luogo perfetto per rilassarsi o capire meglio un gioco.

Oltre alla vasta disponibilità di titoli di gioco, esistono anche moltissime altre categorie. Quattro chiacchiere, arte, musica, food, sport, ASMR (risposta sensoriale meridiana autonoma), scienza e tecnologia, viaggi, artigianato, politica, salute e fitness o bellezza per citarne solo alcune.

Questo è il luogo giusto per confrontarsi con persone provenienti da tutto il mondo sul prossimo viaggio da intraprendere, su come cucinare un piatto straniero oppure semplicemente prendersi i propri 40 minuti di esercizi quotidiani. Con la consapevolezza che qualcuno, anche se a casa sua, sta seguendo il programma proprio come te!

Come trovare nuovi contenuti su Twitch

La tua homepage verrà costantemente aggiornata nella tua lingua di ascolto di preferenza. Per esempio, potresti voler ripassare l’inglese o il tedesco, o magari rilassarti con gli streamer italiani. Inoltre, anche i contenuti subiranno una trasformazione analoga. Se sei un appassionata di food, ogni giorno ti verranno promossi nuovi streamer di cucina e nuovi contenuti sul tema. Così potrai espandere le tue conoscenze in materia ed entrare in contatto con nuovi appassionati come te.

Twitch è un servizio interamente gratuito. Se decidi di voler sostenere un particolare canale, puoi effettuare la sottoscrizione ad esso per una piccola cifra al mese. Il denaro verrà suddiviso tra i diritti Twitch e lo streamer, il quale otterrà una piccola ricompensa per il suo lavoro. Puoi inoltre collegare il tuo account ad Amazon Prime per iscriverti gratuitamente, una volta al mese, a un canale che ti piace.

La particolarità di Twitch è quella di unire i creatori di contenuti a chi li guarda. Se YouTube crea una barriera temporale tra video e visualizzazioni, Twitch ti permette di vederle video in diretta, senza ritagli e senza ritocchi, e porre domande allo streamer, il quale ti risponderà a video.

Chi usa Twitch al giorno d’oggi?

Secondo quanto riportato dalla stessa piattaforma, al giorno d’oggi Twitch conta circa 28 milioni di utenti unici al mese solo negli Stati Uniti. Il tempo di permanenza media è 95 minuti al giorno e l’età di riferimento, trattandosi soprattutto di videogames, è quella dei nativi digitali e dei giovani.