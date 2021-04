È il social network del momento ma se non sei più un'adolescente sentirsi fuori luogo è un rischio da non sottovalutare. Questi 10 suggerimenti ti aiuteranno a prevenire le figuracce evitabili.

È tra le app più scaricate del momento, è il social network più utilizzato. Non solo i giovanissimi: TikTok sta conquistando proprio tutti e anche tu, confessalo, sei caduta nella tentazione di creare un account. Il divertimento è assicurato ma solo se sai muoverti correttamente. Ecco allora 10 modi per usare TikTok senza sentirsi una boomer.



Se ti stai chiedendo se sei fuori target per il social network che sta spopolando anche in Italia, la risposta potrebbe sorprenderti: no, TikTok può rivelarsi lo spazio perfetto per te anche se non sei più un'adolescente, purché tu sappia muoverti come una vera TikToker. Ti lascio 10 suggerimenti per usare al meglio un'app che potrebbe stupirti!

Non seguire tua figlia

Tua figlia è su TikTok insieme ai suoi compagni di scuola; ha un account anche tua nipote e la figlia della collega. Non seguirle! TikTok offre una vastità di contenuti diversi, fruibili in base ai propri interessi. La tua età influenzerà sicuramente i tuoi interessi e le tue scelte. Se tua figlia segue chi imita i professori, tu potresti essere piuttosto interessata ai TikToker appassionati di cucina o ai personal trainer per guidarti nell'allenamento di cosce e glutei.

Non sforzarti, quindi, di trovare interessanti gli stessi contenuti che piacciono ai tuoi figli e crea il tuo personale percorso all'interno dell'app. Segui i profili più in linea con i tuoi interessi, l'algoritmo di TikTok te ne suggerirà altri simili.

Cucina, giardinaggio, fai da te, palestra, moda, make-up, benessere, salute sono solo alcuni degli argomenti che potrebbero interessarti.

Migliorati ogni giorno

Se stai cercando lavoro puoi seguire le HR, se vuoi ridere ti sorprenderà la quantità di aspiranti comici e comiche. Vuoi fare un corso di cucina? Su TikTok è gratis se segui chef, cuochi o semplici appassionati che ti guideranno nelle ricette più succulente giorno dopo giorno.

Non è difficile trovare personal trainer che condividono video per allenare le diverse parti del corpo e con una appassionata di make-up potrai imparare i segreti di un trucco perfetto.

Approfitta di TikTok per migliorarti e per affinare quelle competenze che hai riposto nel cassetto diversi anni fa.

Usa la musica

TikTok nasce da musical.ly, un social network incentrato esclusivamente sulla musica. Musical.ly si è evoluto in TikTok accogliendo una moltitudine di contenuti differenti, anche extra musicali. La musica resta però centrale anche nell'uso della nuova app e se non vuoi sentirti fuori luogo devi adeguarti.

No, non devi necessariamente metterti a cantare. Puoi inserire la musica nei tuoi video non musicali, puoi duettare (in playback) con i tuoi cantanti preferiti (e puoi anche seguirli!). Se invece vuoi metterti alla prova con il canto, di opportunità ne avrai tantissime: puoi registrarti mentre suoni uno strumento o intoni la tua canzone preferita oppure realizzare un "duetto" da condividere sul tuo profilo.

Interagisci (con moderazione)

Non devi necessariamente esprimere un parere su tutto ciò che vedi. Commenta ciò che ti interessa davvero ma evita di intervenire solo per generare polemiche. TikTok è un social network positivo in cui vige una sola regola: divertirsi.

Tanti contenuti ti strapperanno un sorriso, altri ti faranno riflettere, altri ancora a tuo parere non avrebbero dovuto proprio esserci ma se ci sono, evidentemente, a qualcuno piacciono.

Per non apparire la solita boomer e vivere pienamente lo spirito di TikTok, lasciati ispirare dai contenuti che più ti piacciono ma evita di demolire quelli che non apprezzi. La community di TikTok è particolarmente vasta ed accoglie persone con gusti e interessi differenti: rispettala nella sua diversità.

Cura i tuoi contenuti

Hai seguito i TikToker più interessanti per te e hai trovato la giusta ispirazione per cimentarti a tua volta in contenuti da pubblicare sul tuo profilo. Ricorda: su TikTok è il video a comandare. Puoi condividere foto ma solo se inserite in un video, la cui durata deve necessariamente essere inferiore al minuto.

Sono 59 i secondi a tua disposizione. Troppo poco? Forse sì ma TikTok predilige la spontaneità e l'immediatezza. La velocità di fruizione è un punto cardine dell'app che ti propone in continuazione contenuti piacevoli, divertenti o interessanti purché brevi, per consentirti di passare subito al successivo. Se sei alle prese con i tuoi primi video, evita che risultino tagliati: non sforare i secondi a tua disposizione.

Usa la modalità Timer

Se ti stai cimentando nella creazione dei contenuti, non puoi non conoscere la modalità Timer. Ti consente di registrare video senza premere tasti. In questo modo eviterai di riprenderti sempre in primo piano ma eviterai anche l'effetto "asta da selfie", ovvero che nei tuoi video si veda sempre parte del tuo braccio, teso, per consentirti di premere il pulsante per la registrazione.

Sperimenta effetti speciali

L'uso degli effetti speciali nei video è un "must" per TikTok. Divertiti con le luci e con i filtri, inserisci la tua canzone preferita oppure scegli un effetto sonoro da utilizzare in sottofondo. L'attenzione ai dettagli potrebbe far risaltare i tuoi contenuti ma c'è un altro punto che non devi trascurare se non vuoi apparire completamente fuori tempo e fuori luogo: è nel prossimo punto.

Scegli gli hashtag giusti

Gli hashtag sono fondamentali sui social network. Se la tua esperienza si limita a Facebook, forse non ne hai mai fatto uso. Se hai dimestichezza anche con Twitter e Instagram sai sicuramente come usarli. Un contenuto senza hashtag difficilmente si farà notare. Potrà essere intercettato solo dai tuoi follower (le persone che ti seguono), che nei primi mesi saranno molto limitati.

Individua gli hashtag più adatti al tuo contenuto ma evita la sfilza di 30 parole casuali: ne bastano un paio.

Segui le tendenze (ma non troppo)

Segui le tendenze ma non lasciarti dominare da esse. I trends su TikTok sono fondamentali per ottenere visualizzazioni al profilo, ai contenuti e per apparire nei "Per Te" degli altri utenti.

No, non devi seguirle tutte ma solo quelle effettivamente vicine al tuo modo di essere o ai messaggi che vuoi veicolare via TikTok. Individua quelle che fatto al caso tuo e mettiti in gioco realizzando contenuti in tema.

Monitora i "Per Te"

I "Per Te" sono i video che l'algoritmo di TikTok ha individuato come interessanti in base ai video che hai già visto in passato. Puoi accedere a questa selezione direttamente dal tuo account, nella pagina principale. Aver letto questo punto ti eviterà di porre domande del tipo: "Come posso trovare i contenuti interessanti per me?"