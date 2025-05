atene con i bambini

Diego, di 7 anni, e Sofia, di 4: sono loro la ragione per cui esiste Viaggiatorisicresce, un blog di viaggi on the road con i bambini, nato dal desiderio di Federica Miccolis, 38 anni, di scoprire (e raccontare) il mondo insieme ai suoi due figli e al marito Gabriele (44 anni). «Amo condividere itinerari di viaggio non usuali da fare con i più piccoli. Oltre ad andare alla ricerca della cultura locale e della diversità del luogo, in ogni mio viaggio aggiungo sempre un pizzico di avventura», dice Federica.

Oltre a scrivere per il blog, Federica lavora come consulente per il mondo travel ed è specializzata proprio nell’ideazione e organizzazione di viaggi per famiglie con i bambini. Dei tanti paesi che ha visitato, il suo posto del cuore è da sempre la Grecia, con cui ha un rapporto speciale: «per noi è casa e Atene, in particolare, è quel posto in cui ci sentiamo come in famiglia». Sulla base del suo racconto, ecco allora 5 cose da fare e da vedere (assolutamente) nella capitale greca.

1. Un salto indietro nell’Età dell’Oro

Un classico imperdibile per chi visita Atene per la prima volta, e il luogo dove tornare ogni volta che si può, l’Acropoli offre un’immersione vera e propria nella storia e nella bellezza della civiltà greca.

Si va per ammirare l’architettura della “città alta” – Acropoli, in greco – e per la vista panoramica mozzafiato sulla Capitale. E poi, naturalmente, per vedere il Partenone, il monumento simbolo del potere, della cultura e della religione dell’antica Grecia.

Pexels

Merita una visita anche il Museo dell’Acropoli, uno spazio in stile moderno realizzato in cemento, vetro e acciaio, che custodisce reperti antichissimi provenienti dal sito archeologico dell’Acropoli.

Dall’Acropoli si raggiunge facilmente a piedi il vibrante quartiere Thissio. È noto per la sua atmosfera animata, con numerosi bar, caffè e locali notturni. Nella zona pedonale di Apostolou Pavlou si cammina in sicurezza con i bambini, ci sono artisti che fanno musica e piccoli stand dove poter acquistare souvenir ma anche libri e oggetti di artigianato. Per una pausa pranzo, una cena o un drink, consiglio il rooftop bar Thissio View, che offre una vista unica sull’Acropoli, il Foro Romano, la collina di Filopappou.

2. Nelle taverne come i locali

Per vivere una giornata alla maniera degli ateniesi si va nel quartiere di Psirri per una passeggiata tra le sue strade strette, i negozietti eclettici, i murales (piccola nota: chi ama la street art non deve mancare di visitare Exarchia, detto il quartiere ribelle. È molto ateniese, ovvero disordinato, colorato, vivo, pieno di gente. A pochi passi a piedi da qui ha sede il museo ha sede anche il Museo Archeologico Nazionale della Capitale).

Ma tornando a Psirri… per il quartiere si cammina, ci si ferma a prendere un caffè, a mangiare un boccone veloce a pranzo o per una cena in compagnia. Basta scegliere una delle tante taverne: si mangia bene un po’ ovunque e a prezzi onesti. Consiglio di assaggiare assolutamente una pita gyros o il souvlaki (una pietanza popolare greca a base di carne infilzata su uno spiedino e poi grigliata).

Per chi vuole provare diversi piatti, ma senza esagerare con le quantità, la soluzione sono i mezedes, una selezione di piccole portate o antipasti tipici della cucina greca, ideali per accompagnare una conversazione, un bicchiere di vino o, come vuole la tradizione, un ouzo.

Shutterstock

3. Come su un’isola greca…

Nel cuore del pittoresco quartiere di Plaka, alle pendici dell’Acropoli, Anafiotika è una zona unica, caratterizzata da viuzze lastricate, case bianche con porte dai colori pastello che ricordano l’isola cicladica di Anafi, da cui l’area ha preso il nome…

Ipa

Visitare Anafiotika con i bimbi piccoli nel passeggino, tra gradini, strade in salita e discesa, può essere difficoltoso. Meglio, quindi, organizzarsi con uno zaino e con delle scarpe comode per tutta la famiglia!

Ci si ferma in uno storico kafeneío per un succo di frutta (ai piccoli) e un ellinkò, caffè greco che si beve aspettando che la posa (i residui del caffè) si posino sul fondo della tazzina, da bere quindi con calma e relax, magari accompagnato da un koulouri, un tipo di pane greco a forma di ciambella ricoperto da semi di sesamo.

4. Il cambio della guardia in Piazza Syntagma

L’evento si svolge ogni ora, ogni giorno. Ma la domenica alle ore 11.00 va in scena la cerimonia solenne con i militari Euzoni in costumi tradizionali. I soldati della Guardia Presidenziale eseguono movimenti precisi e sincronizzati e i bimbi (ma non solo loro) di solito rimangono immobili a osservarli per tutta la durata della cerimonia. La piazza si raggiunge facilmente con la metropolitana.

Pexels

A due passi da lì, i Giardini Nazionali è la tappa ideale per chi vuole trascorrere qualche ora di relax in una zona verde nel cuore della metropoli. C’è un playground per i bambini e la possibilità di fare un picnic, magari a base di spanakopita, la tipica pizza rustica con spinaci e formaggio presa in uno dei tanti forni della zona.

Non lontano dal parco, chi volesse proseguire la passeggiata può raggiungere il Tempio di Zeus Olimpio, dedicato al re degli dei della mitologia greca. E andando ancora più avanti, arrivare fino allo Stadio Panathinaiko, un luogo iconico, dove si sono tenuti i primi Giochi Olimpici dell’età moderna nel 1896. Un bel modo per raccontare ai propri figli le Olimpiadi e dove sono nate!

5. Per la vista, per fare foto, per camminare un po’…

…consiglio due passeggiate per vedere la Capitale dall’alto: la prima (con gradini) porta in cima alla Collina di Philopapu, da cui si può avere una visione d’insieme dell’Acropoli dopo la visita (dal basso) del sito archeologico.

La seconda camminata conduce in vetta alla Collina del Licabetto, la più alta di Atene. La salita potrebbe risultare faticosa per i bambini più piccoli. In alternativa, si può prendere un taxi, magari solo in andata e provare il rientro a piedi. Oppure la funicolare, che lascia proprio nei pressi della piccola cappella ortodossa di San Giorgio. Il tramonto, soprattutto nelle giornate più calde, o la sera per ammirare Atene illuminata, sono i momenti migliori per godersi lo spettacolo.

6. Gli indispensabili da mettere in valigia

D’estate, è un cliché lo stopover ad Atene prima di imbarcarsi su un traghetto verso le isole. Un paio di giorni di “cultura” giusto per soddisfare gli occhi e ripassare un po’ di storia dell’arte prima di tuffarsi nelle acque limpide delle isole o delle coste del Peloponneso. Un classico bagaglio a mano può bastare, ma se si viaggia in famiglia con bambini piccoli, aggiungiamo qualche litro in più al borsone, perché la lista si allunga. Le temperature calde di giorno impongono pantaloncini corti, T-shirt, cappellino e occhiali. Per la sera, meglio avere con sé una camicia maniche lunghe e dei pantaloni in felpa, in caso ci si attardi in qualche taverna della città.

Primigi vola con te verso Atene

Portare un bambino in una capitale europea ha pro e contro. Il lato positivo è che le città sono più organizzate e hanno il fascino della storia. Il lato negativo è che ci sono troppi musei che piacciono ai grandi, chilometri di strade da percorrere, e, a volte, pochi divertimenti a misura di bambino. Ma Atene ha decisamente più pro che contro. Non è estesa, ha un clima mite, è ricca di fascino storico che cattura lo sguardo di giovani esploratori. Che sia un long weekend o una tappa di un viaggio in Grecia, i piccoli hanno bisogno di una valigia ben preparata, pronta per ogni tipo di attività. Nella collezione primavera/estate 2025 di Primigi ci sono tante proposte per bimbi on the road come Diego e Sofia, che seguono curiosi mamma e papà alla scoperta di grandi città e isole remote. Indispensabili le scarpe comode, perché Atene va esplorata a piedi, dal basso e dall’alto. Tre le proposte di Primigi abbiamo scelto i sandaletti in pelle e tessuto tecnico perché non solo sono morbidi al piede, hanno anche una suola altamente flessibile che accompagna i piccoli passi in modo naturale.

Evitando gli orari più caldi, Atene si può girare anche in estate. L’importante è scegliere dei tessuti molto leggeri, traspiranti, che li lascino muovere in libertà, soprattutto se decidono di correre su per una viuzza del centro. Ok il caldo, ma siamo pur sempre in città. Prendisole e top corto qui non servono, non ci si veste come in un’isola. La piccola viaggiatrice può indossare invece una fresca tuta in pizzo sangallo della collezione Primigi, da abbinare alla versione petite dei sandali gladiatore: sono di grande tendenza e sicuramente anche la mamma ne ha un paio. Di la sera è sufficiente abbinare una camicina di jeans da portare sopra la tuta come fanno le grandi. Il bambino amerà un look da viaggiatore fatto di bermuda-cargo e T-shirt a righe. Per entrambi scegliere tonalità chiare perché quando fa caldo meglio vestire light.

Ecco la nostra selezione dalla collezione P/E 2025 di Primigi



Dall’alto. Primo look: Camicia in jeans leggero con fiocco da allacciare sul davanti (€ 34,99).Salopette in pizzo sangallo (€ 44,99). Cappello in paglia (€ 16,99). Sandali gladiatore con cinturino posteriore per una calzata pratica e sicura (da € 29,90). Secondo look: Maglietta in jersey riga tinto filo (da € 9,99). Bermuda in gabardina elasticizzata con vita regolabile all’interno (da € 21,99). Cappello baseball con ricami a rilievo (€ 16,90). Sandali da bambino in pelle scamosciata e tessuto con bordature elastiche che annullano ogni fastidioso sfregamento (da € 39,90). Primigi

In valigia puoi portare anche

Anche d’estate è importante avere pesi diversi in valigia. Il leggendario vento greco, Meltemi, soffia ovunque ed è proprio in questi mesi che può dare un po’ più noia. Meglio allungare le maniche delle camicie, le gambe dei pantaloni, avere T-shirt di riserva da sovrapporre, perché il cambio di temperatura è veloce e per i bimbi può essere fastidioso.

Camicia a righe con cappuccio, a maniche lunghe regolabili, con bottoncino e passante, € 29,99. Primigi

Pantalone in gabardina elasticizzata con vita regolabile all’interno, tasche alla francese, € 23,99. Primigi

Sneakers in tessuto tecnico, leggere e dinamiche con allacciatura elastica, € 49,90. Primigi

Maglietta in jersey sfumato e stampa sul davanti, € 16,99. Primigi

Pantalone in felpa con vita elasticizzata, coulisse e tasconi laterali, € 22,99. Primigi

Maglietta in jersey con inserti in pizzo sangallo sul davanti, € 16,99. Primigi

Shorts in popeline con vita regolabile all’interno, € 26,99. Primigi