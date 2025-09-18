Quali sono le compagnie aeree europee che possono essere considerate davvero pet-friendly? A rispondere a questa domanda ci ha pensato AirAdvisor valutando quali vettori danno la possibilità di trasportare cani e gatti in cabina, in stiva o accedere con gli amici a quattro zampe nelle lounge aeroportuali. L’analisi comprende dettagli pratici su prenotazioni, limitazioni e tariffe. Ecco la lista delle 5 migliori compagnie aeree amiche degli animali in Europa, secondo questa società che gestisce i reclami di volo e supporta i passeggeri per ottenere indennizzi in caso di ritardi e cancellazioni.

Aegean Airlines

La compagnia greca Aegean Airlines consente il trasporto in cabina di un solo cane o gatto di piccola taglia a persona fino a un peso massimo di 8 kg, comprensivi di trasportino. Per animali più grandi, la compagnia offre la possibilità di trasporto in stiva o nel vano bagagli, con limiti di peso rispettivamente di 25 kg e oltre 25 kg. I costi variano dai 35 € dei voli nazionali ai 190 € per quelli internazionali, a seconda della destinazione e del tipo di trasporto scelto. Questa flessibilità la rende una delle migliori opzioni per chi viaggia con animali domestici in Europa.

Finnair

Finnair permette il trasporto di cani, gatti e altri animali domestici come ricci, tartarughe e conigli, sia in cabina che in stiva. I trasportini morbidi possono misurare fino a 55 x 40 x 23 cm e quelli rigidi 35 x 30 x 20 cm. La prenotazione deve avvenire almeno sette giorni prima del volo e il peso massimo per gli animali in stiva è di 75 kg, oltre i quali si applica il trasporto come merce. Le tariffe dipendono dall’anticipo di prenotazione e dalla destinazione, variando tra 60 € e 600 €. Alcune lounge consentono inoltre l’accesso agli animali, offrendo un’esperienza più rilassante per passeggeri e amici pelosi.

KLM

La compagnia olandese KLM consente animali domestici in cabina fino a 8 kg, mentre per il trasporto in stiva il limite arriva a 75 kg. Le prenotazioni devono essere effettuate almeno 48 ore prima della partenza e il costo del viaggio varia generalmente tra 70 € e 500 € a tratta, a seconda della destinazione. Il trasportino in cabina non può superare le dimensioni di 46 x 28 x 24 cm, garantendo spazio e sicurezza sotto il sedile.

Lufthansa

Lufthansa offre una delle politiche più generose per gli animali domestici in Europa. Ammessi in cabina, in stiva e nelle lounge, cani e gatti piccoli possono viaggiare in trasportini fino a 55 x 40 x 23 cm. Animali più grandi possono essere trasportati in stiva climatizzata, con un massimo di due animali per volo. Le tariffe variano da 50 € a 380 € a seconda della distanza e del tipo di trasporto scelto, garantendo flessibilità e sicurezza per animali di diverse taglie.

SAS Scandinavian Airlines

SAS permette il trasporto in cabina di animali fino a 8 kg, con trasportini di massimo 40 x 25 x 23 cm, e consente due animali della stessa specie nello stesso trasportino. Gli animali più grandi viaggiano in stiva, con un peso complessivo fino a 150 kg, a seconda del tipo di aereo. Le tariffe variano dai 55 € dei voli nazionali ai 725 € per destinazioni internazionali come la Cina. La compagnia offre una politica flessibile e sicura per viaggi sia brevi che lunghi, adattandosi alle esigenze dei passeggeri con animali.

Compagnie da evitare

Non tutte le compagnie europee accettano animali domestici. Ryanair e Wizz Air non consentono né il trasporto in cabina né in stiva, rendendole opzioni poco adatte per chi viaggia con cani o gatti.

