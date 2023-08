Croazia, arriva l’euro e i prezzi impennano: addio vacanze low cost?

L ettini e ombrellone fino a 40 euro, addio alle mangiate di pesce al ristorante: l'euro ha fatto salire i prezzi anche in Croazia. Ma c'è chi ha fatto un vero affare...

Amata dai turisti italiani e non solo, la Croazia ogni anno è meta prediletta di numerosi viaggiatori. Piace per le sue acque cristalline, per i suoi paesaggi e anche perché è conveniente. Ebbene sì, perché i soggiorni in Croazia costano poco: appartamenti in affitto o stanze in hotel hanno prezzi più che competitivi. Lo stesso vale per il tuo bar di fiducia, dove ti rechi di prima mattina, e per i tuoi ristoranti preferiti, in cui fare scorpacciate di pesce. Almeno finora… Con l’ingresso nell’area dell’euro dall’1 gennaio 2023 anche in Croazia i prezzi lievitano. Quindi, addio vacanze low cost.

Croazia nell’euro, i prezzi lievitano… Anche al mare

Sei abituata a viaggiare tra le bellezze più care d’Italia (e non solo) e ogni estate prenoti le vacanze in Croazia per risparmiare un po’? Ora non è più possibile…

Vi ricordate l’equazione “mille lire uguale un euro”? Sono passati più di vent’anni ormai, ma agli inizi del Duemila avrai ripetuto quella frase all’infinito. Ora è il turno dei croati: nel Paese, infatti, si sta verificando una situazione non tanto diversa da quella vissuta dagli italiani con l’entrata in vigore dell’euro e l’addio alla lira. Con l’arrivo della nuova moneta, i prezzi aumentano anche in Croazia. Il problema riguarda tutti i settori e neppure il turismo ne è esente. Un brutto colpo per gli amanti della Croazia… Non è un caso allora se molti turisti abbiano detto addio alle sue coste, fermandosi lungo il litorale veneto-friuliano-giuliano.

A spiegare la situazione che «sta cambiando rapidamente» è Giancarlo Reverenna, presidente di Fiavet (Federazione italiana agenzia viaggi), il quale ha ricordato: «Prima del cambio, i prezzi in Croazia erano inferiori di circa il 15%». Con l’arrivo dell’euro, invece, «si sono livellati e la gente torna a considerare e a preferire le spiagge venete».

Se nei lidi più rinomati lettini e ombrellone costavano tra i 25 e i 30 euro, almeno fino all’estate 2022, ora bisogna mettere in conto che è impossibile accaparrarseli a meno di 40 euro. Tra i maggiori rincari si segnalano: prodotti alimentari e bevande analcoliche (+19,2%), ristoranti e alberghi (+17%), alloggi e utenze (+16,5%), fino ai trasporti (+13,3%). 20 euro (o addirittura meno) per antipasti e primo a base di pesce? Scordatelo, dall’estate 2023 le mangiate al ristorante a poco prezzo saranno solo un ricordo. Quante volte hai detto che la Croazia ha “bassi costi e mare bello”? Con l’ingresso nell’area euro resterà solo il “mare bello”… E per i turisti è già un dramma.

Le destinazioni alternative

Quindi, chi per anni ha scelto la Croazia come organizzerà le prossime estati? Il presidente Fiavet tiene a precisare che «le nostre acque saranno pure meno carine e limpide, ma il 90% delle nostre spiagge mantiene la bandiera blu ormai da diversi anni. Anche se il turista che sceglie la Croazia nel 70% dei casi salta la mediazione dell’agenzia, nonostante spesso e volentieri con noi si risparmi, stiamo già osservando una migrazione progressiva dei turisti verso il nostro litorale. Il cliente che opta per la Croazia, dopotutto, non è molto diverso da quello che va in Veneto. Per cui, credo che nei prossimi anni i flussi turistici, a cominciare da Germania e Austria, potrebbero tornare a preferire il Veneto e il Friuli», ha dichiarato al Corriere della Sera.

La pensa allo stesso modo Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto, il quale ricorda al quotidiano che «la Croazia è molto ambita sul mercato tedesco e su quello austriaco. Noi, però, possiamo offrire un rapporto qualità prezzo, a parità di costi, superiore sul fronte dei servizi. Il Veneto e la Croazia lavorano sullo stesso tipo di mercato e l’impennata dei costi nei nostri vicini ci aiuta notevolmente». A tal proposito, ha spiegato: «Le nostre spiagge sono più adatte alle famiglie, mentre il pubblico che sceglie le coste croate probabilmente cerca il bel mare pur sapendo che nella maggioranza dei casi troverà roccia e non sabbia. In definitiva, direi che abbiamo imparato a tenerci gli italiani in casa, adesso vediamo di non farceli scappare di nuovo».

Lo ha sottolineato anche Marco Michielli, presidente di Confturismo veneto, secondo cui però la clientela di Veneto e Croazia è ben diversa. «Chi ama la sabbia veniva da noi già prima, ci viene tuttora e continuerà a venirci anche in futuro. Quello che sta accadendo dai nostri cugini è sotto gli occhi di tutti. Sarà anche la fine del pendolarismo di chi, magari, andava in Istria a farsi una mangiata di pesce. A Portogruaro succedeva, adesso non accadrà pressoché più. Chi faceva una scelta puramente economica tornerà sul nostro litorale», ha dichiarato.

Di parere opposto, invece, presidente di Faita Federcamping nazionale e Nordest, Alberto Granzotto. A sua detta, «si tratta di un competitor molto pericoloso, anche perché nessun Paese quanto la Croazia ha investito negli ultimi anni in termini qualitativi su strutture e servizi. Il prodotto, rispetto a dieci/quindici anni fa, ormai è comparabile al nostro».

L’affare di chi ha comprato casa

Ad aver fatto un affare sono i turisti che hanno comprato casa in Croazia dopo il 2012. Per più di dieci anni i prezzi nel Paese sono rimasti pressoché immobili, ma c’era chi si aspettava una presa d’assalto da parte dei turisti e, conseguentemente, un possibile rialzo dei costi. Aver acquistato una casa in Croazia quando ancora i prezzi non erano alle stelle, si rivela oggi un affare d’oro.

Fino a prima del 2012 vigeva il il patto di reciprocità, per cui per acquistare nel Paese della ex Jugoslavia bisognava trovare un cittadino croato intenzionato ad acquistare in Italia. Da quell’anno, invece, il Governo croato ha dato il via libera agli italiani desiderosi di acquistare un immobile in loco. Così chi ha comprato casa dopo il 2012, ora ha capito di aver fatto un vero affare. Si tratta in particolare di veneti, non essendo eccessivamente distanti dalla costa croata.