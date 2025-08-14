Oltre a Hugo, Mojito e Spritz, quest’estate, negli Stati Uniti, il protagonista sui banconi dei cocktail bar si chiama Spaghett. Nato come alternativa economica all’Aperol Spritz, questo cocktail sostituisce il prosecco con una birra, regalando una bevanda vivace, agrumata e molto rinfrescante. L’idea, nata a Baltimora circa dieci anni fa, è esplosa nel 2025, spinta dal passaparola sui social. Il boom si spiega anche con il prezzo: in un’epoca in cui un Aperol Spritz a New York può arrivare a costare 20 dollari, lo Spaghett permette di brindare spendendo una frazione. I dati parlano chiaro: ordini in aumento del 65% rispetto al 2024 e un incremento del 1.000% dal 2022.

Che cos’è lo Spaghett

La ricetta è disarmante nella sua semplicità: si apre una bottiglia di birra chiara, se ne beve o versa un sorso, si aggiunge mezzo shot di Aperol e una spruzzata di succo di limone fresco. Il risultato è un cocktail effervescente, leggermente amaro, con note agrumate che lo rendono perfetto per il caldo estivo. È, in sostanza, uno Spritz “senza prosecco”, ma con un’anima più popolare e informale.

Un successo che guarda al portafogli

Uno dei motivi principali del successo dello Spaghett è il prezzo. Negli Stati Uniti il costo dei cocktail può essere proibitivo e il passaggio dal prosecco alla birra riduce drasticamente la spesa. Gusto piacevole e convenienza hanno contribuito a rendere virale negli Usa il fenomeno Spaghett, tanto nei bar di tendenza quanto nei giardini di casa durante i barbecue.

I numeri del boom

Secondo i dati diffusi dalla piattaforma di pagamento Square, riportati dal New York Times, lo Spaghett ha registrato una crescita record: +65% di ordini nella prima metà del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024 e un +1.000% rispetto al 2022. Anche le ricerche su Google per questo drink hanno raggiunto picchi mai visti.

Miller High Life e altre opzioni

Se c’è una birra legata a doppio filo allo Spaghett, questa è la Miller High Life, storica lager americana dal gusto leggero e dal prezzo contenuto, definita dagli stessi produttori “The Champagne of Beers”). Ma lungi dal dogmatismo, qualunque birra chiara e frizzante può funzionare purché mantenga la bevanda leggera e dissetante.

L’innovazione: lo Spaghett-sicle

Miller High Life ha deciso di cavalcare l’onda lanciando lo Spaghett-sicle, una versione ghiacciata e frizzante del cocktail, pensata come drink da passeggio per le giornate torride.

Altri drink perfetti per l’estate

Se lo Spaghett è il fenomeno estivo americano, sono tanti i cocktail perfetti per le giornate più torride che possono essere facilmente preparati a casa. Dal Paloma a base di tequila, pompelmo e soda, che offre un equilibrio perfetto tra dolcezza e acidità, all’intramontabile Gin Tonic, personalizzabile con cetriolo o erbe aromatiche, fino al Pimm’s Cup britannico, con liquore Pimm’s, limonata e frutta fresca: un sorso di eleganza estiva da gustare al tramonto.

