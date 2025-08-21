Affrontare un lungo volo, magari intercontinentale, non è mai un’esperienza completamente rilassante. Gli spazi ristretti, l’aria condizionata che secca la gola, il fuso orario da gestire: inevitabilmente il nostro corpo viene messo sotto stress. Qualche piccolo malessere si può verificare ed è meglio essere pronti ad intervenire per evitare di rovinarsi subito la vacanza. Ecco cosa mettere in valigia per affrontare il viaggio senza sorprese.

1. Melatonina e mascherina per gli occhi: combattere il jet lag

Il jet lag è uno dei fastidi più comuni nei voli a lungo raggio. Il cambio di fuso orario altera i ritmi circadiani, rendendo difficile addormentarsi al momento giusto. Portare con te un integratore di melatonina può favorire l’adattamento al nuovo orario, soprattutto se assunto mezz’ora prima di dormire. A supporto, non dimenticare una mascherina oscurante per gli occhi, che aiuta a simulare il buio stimolando la produzione di melatonina. I tappi per le orecchie completano il kit del perfetto dormiente da cabina.

2. Integratori con elettroliti: idratazione intelligente

L’aria all’interno degli aerei è notoriamente secca, e la disidratazione può insorgere anche in chi beve regolarmente. Per evitarla, oltre a una bottiglia d’acqua riutilizzabile, può essere utile portare con te bustine o compresse di elettroliti da sciogliere nell’acqua. Questi integratori aiutano a mantenere il giusto equilibrio di sali minerali (sodio, potassio, magnesio), riducendo il rischio di crampi, mal di testa o senso di spossatezza.

3. Rimedi per la digestione: non solo anti-diarrea

Durante i viaggi, il cambio di alimentazione, l’aria condizionata e la sedentarietà possono causare fastidi intestinali. Se sei incline alla stitichezza, porta con te un integratore di fibre solubili o delle compresse di psillio. Se invece sei più soggetta a diarrea puoi portare farmaci antidiarroici da banco (come la loperamide) o fermenti lattici in bustine. L’ideale è prevenire portando anche snack leggeri e facili da digerire, come crackers integrali o frutta secca.

4. Supporto immunitario: meglio prevenire che curare

Essere chiusi per ore in uno spazio con decine o centinaia di persone aumenta il rischio di esposizione a virus e batteri. Un buon supporto per il sistema immunitario parte prima della partenza: integratori con vitamina C, D e zinco possono essere utili, così come l’echinacea o i probiotici. Esistono anche cerotti transdermici vitaminici, ideali per chi ha difficoltà a deglutire o vuole un rilascio graduale. Aggiungi al kit anche qualche salvietta disinfettante o liquido per le mani: l’igiene in volo è fondamentale.

5. Kit nasale e spray salini: protezione per le vie respiratorie

L’aria dell’aereo può seccare le mucose nasali, riducendo la loro funzione protettiva e favorendo l’insorgenza di raffreddori o infezioni. Un piccolo flaconcino di soluzione salina può aiutare a mantenere le narici idratate. Chi è più soggetto a sinusiti o allergie può considerare anche un kit per il lavaggio nasale.

6. Cerotti, disinfettanti e antidolorifici: il mini-kit d’emergenza

Un piccolo kit di pronto soccorso è sempre utile, anche in aereo. All’interno dovrebbero esserci: cerotti di varie misure, disinfettante in gel o salviettine, un analgesico da banco (paracetamolo o ibuprofene), e un prodotto contro eventuali reazioni allergiche lievi (come un antistaminico). Se soffri di mal d’orecchie durante il decollo o l’atterraggio, porta con te anche un decongestionante nasale.

7. Compressione e movimento: gambe leggere anche in volo

Restare seduti per molte ore può causare gonfiore e, nei soggetti predisposti, un aumentato rischio di trombosi venosa profonda. Per questo motivo, le calze a compressione graduata possono rappresentare un must per i voli lunghi. Favoriscono la circolazione e riducono il senso di pesantezza. Aggiungi anche una pallina o un piccolo rullo massaggiante per eseguire esercizi di mobilità durante il volo: bastano pochi minuti per riattivare la circolazione.

8. Igiene personale in volo: comfort e protezione

Anche se non ci si può fare una doccia, avere un mini kit per l’igiene personale aiuta a sentirsi freschi. Metti nella borsa salviette umidificate, spazzolino e dentifricio da viaggio, burrocacao, una crema idratante per viso e mani, deodorante in formato mini. Non dimenticare un cambio di biancheria intima (meglio se in cotone traspirante), soprattutto se il volo dura più di 8 ore.

9. Occhiali da lettura e collirio: occhi protetti e riposati

Chi porta le lenti a contatto dovrebbe preferire gli occhiali durante il volo: l’aria secca può irritare gli occhi e causare fastidio. Porta sempre con te un collirio idratante (senza conservanti) per alleviare la secchezza oculare. Se ami leggere, non dimenticare un paio di occhiali da lettura o una luce da libro con clip.

10. Snack sani ed energizzanti: evitare cibi troppo salati

Il cibo servito in aereo non è sempre ideale per la digestione e spesso contiene molto sale. Porta con te snack salutari che non si alterano facilmente: barrette proteiche, frutta secca, cracker integrali, chips di verdure. Evita caramelle gommose o snack troppo zuccherati, che possono aumentare il senso di sete e squilibrare la glicemia. Le gomme da masticare alla menta possono aiutare anche a ridurre la sensazione di pressione alle orecchie.

