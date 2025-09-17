Se hai visto Adolescence su Netflix, avrai notato che non si tratta di una serie come le altre. Ogni episodio è un unico, lunghissimo, piano sequenza: niente stacchi, niente tagli. Una scelta registica audace, che contribuisce a rendere il tutto incredibilmente realistico. Ma c’è un altro elemento che rende questa serie così intensa e potente: i luoghi in cui è ambientata.

Pontefract: la casa dei Miller esiste davvero

Adolescence non è stata girata in studio, ma interamente filmata nel Nord dell’Inghilterra. Ogni ambientazione ha un ruolo attivo nella narrazione ed è parte integrante della storia.

Tutto parte da una tranquilla cittadina inglese di Pontefract, nel West Yorkshire, circa 300 km a nord di Londra. È qui che si trova la vera casa dei Miller, la famiglia protagonista. Non si tratta di un set costruito da zero: è un’abitazione reale, in una via residenziale, la Carr View, che i proprietari hanno «prestato» alla produzione per tre mesi durante l’estate del 2024. La troupe ha trasformato completamente gli interni per adattarli alla storia: nuovi mobili, pareti ridipinte, oggetti di scena curati nei minimi dettagli.

Wakefield e dintorni: tra scuole e centri comunitari

A una ventina di minuti da Pontefract si trova Wakefield, città che ha fatto da base logistica e creativa per molte delle riprese. È qui, precisamente a South Kirkby, che si trova Production Park, il complesso di studi cinematografici dove sono stati ricostruiti alcuni ambienti chiave della serie – come la stazione di polizia e l’istituto per minori.

Molte scene ambientate a scuola sono state girate al Minsthorpe Community College, sempre nei pressi di Wakefield. Anche il centro sportivo vicino alla scuola, il Minsthorpe Leisure Centre, è stato impiegato per le scene all’esterno – tra cui quelle legate al misterioso «fatto di sangue» che dà il via alla trama.

Una curiosità interessante: tutte le location sono state scelte in modo da essere nel raggio di 10 minuti in auto dagli studi. Questo perché ogni episodio, essendo un piano sequenza, richiedeva una logistica estremamente precisa: tutto doveva essere a portata di mano.

Il capannone abbandonato che diventa grande magazzino

Nel finale di Adolescence, si cambia scenario. Una delle scene più intense si svolge in un grande magazzino di bricolage, creato in un capannone industriale dismesso e trasformato per l’occasione. Anche in questo caso, non si tratta di un set finto, ma di un luogo reale reinventato – un altro esempio di come la serie sfrutti al massimo gli spazi esistenti per raccontare emozioni vere.