Viaggiare con il proprio pet può essere un modo bellissimo per condividere nuove esperienze, che sia un trekking in montagna, un tuffo al mare o una passeggiata in una città che non si conosce. Fondamentale tuttavia è scegliere strutture che offrano spazi adatti a cani e gatti, servizi dedicati e un’accoglienza adeguata ai nostri amici a quattro zampe. TripAdvisor ha indicato le strutture che si distinguono per ospitalità e attenzione verso gli animali attraverso i Travelers’ Choice Awards 2024. Al primo posto della top 20 che premia le strutture pet-friendly per eccellenza troviamo l’Hotel Moments Budapest. Ben tre hotel italiani compaiono nelle prime dieci posizioni, confermando il nostro Paese come una delle destinazioni più amate anche fra chi sceglie di trascorrere le vacanze insieme a Charlie o Minù.

Cosa sono i «Best of the Best» dei Travelers’ Choice Awards

I Travelers’ Choice Awards – Best of the Best rappresentano il massimo riconoscimento di TripAdvisor. Solo l’1% delle strutture presenti sulla piattaforma riesce a conquistarlo, grazie a un elevato volume di recensioni eccellenti ricevute in un anno. È un titolo che celebra l’eccellenza costante e che si articola in diverse categorie, fra cui quella dedicata agli hotel pet-friendly.

Le esigenze di chi viaggia con gli animali domestici

Chi viaggia con un cane o un gatto e sceglie una struttura pet-friendly si attende un ambiente accogliente, che naturalmente deve andare di pari passo con l’educazione di chi porta un animale domestico in un hotel (non lasciare il cane solo in camera, avere sempre con sé sacchettini e kit per la pulizia, utilizzare il guinzaglio nelle aree comuni eccetera). Gli hotel più adatti dovrebbero avere camere spaziose, aree comuni senza restrizioni rigide e possibilmente aree verdi limitrofe dove passeggiare facilmente. Servizi come ciotole, cucce o menù dedicati contribuiscono al benessere dell’animale e alla tranquillità dei padroni. Fa naturalmente la differenza l’atteggiamento del personale che, nelle strutture che accolgono gli animali, dovrebbe avere la disponibilità e la competenza per gestire le esigenze specifiche degli ospiti pelosi.

1° posto: Hotel Moments Budapest

L’Hotel Moments Budapest ha conquistato il primo posto grazie al perfetto equilibrio tra stile, comfort e ospitalità per gli animali. Le sue camere, come racconta TripAdvisor, sono «ampie, ben arredate, con docce fantastiche e Wi-Fi potente». Non mancano servizi come centro fitness, sauna e tour guidati in città. Ma il vero valore aggiunto è che «la politica pet-friendly rende facile portare con voi il vostro amico a quattro zampe», il tutto con un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Tre hotel italiani nei primi dieci in classifica

– Hotel Sporting Family Hospitality – Livigno

Un’oasi tra le montagne, l’Hotel Sporting Family Hospitality (quinta posizione i classifica) è descritto come un luogo dagli «interni moderni e le camere ben attrezzate, con letti comodi e ampi spazi», con «una splendida vista sulle montagne e un parco acquatico perfetto per le famiglie». Piscina a sfioro, spa e centro fitness. Qui gli animali sono accolti in un contesto che unisce sport, relax e cucina di qualità.

– Pineta Nature Resort – Predaia

Immerso nella Val di Non, il Pineta Nature Resort (settima posizione per TripAdvisor fra gli hotel pet-friendly) è definito da «un’oasi di pace con sistemazioni in stile chalet circondate da paesaggi mozzafiato». Oltre all’ospitalità per gli animali, si distingue per il centro benessere, la cucina gourmet e le attività all’aria aperta.

– Aktivhotel Santalucia – Torbole

L’Aktivhotel Santalucia unisce sport e relax. Secondo TripAdvisor è «il luogo ideale per gli amanti dell’avventura», con possibilità di windsurf ed escursioni, senza dimenticare centro fitness, sauna e piscina con splendida vista sulle montagne. Gli animali sono benvenuti in un’atmosfera rilassante e accogliente.

Hotel pet-friendly: la top 20 secondo TripAdvisor

Hotel Moments Budapest – Budapest, Ungheria Hotel Vision Budapest – Budapest, Ungheria Hotel Fioreze Quero Quero – Gramado, Brasile Hotel South Lawn – Milford on Sea, Regno Unito Hotel Sporting Family Hospitality – Livigno, Italia VilaVip Hotel Fazenda – Serra Negra, Brasile Pineta Nature Resort – Predaia, Italia Verb Hotel – Boston, Massachusetts Sarasiruham Resort – Eklingji, India Aktivhotel Santalucia – Torbole, Italia Sherlock Hotel – Ooty (Udhagamandalam), India FivePine Lodge e Spa – Sisters, Oregon Kimpton Maa-lai Bangkok By IHG – Bangkok, Thailandia The Chesterfield Mayfair – Londra, Regno Unito Lookout Point Lakeside Inn – Hot Springs, Arkansas Petit Hotel Confidentiel – Chambery, Francia Vila da Santa Hotel Boutique & Spa – Armacao dos Buzios, Brasile Gidleigh Park – Chagford, Regno Unito Widder Hotel – Zurigo, Svizzera Chileno Bay Resort & Residences, Auberge Resorts Collection – Cabo San Lucas, Messico