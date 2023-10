Un’ottima notizia: puoi lasciare a casa la macchina. Perché viaggiare in “carrozza” è sempre più cool. Oltre che molto comodo. Qui scopri tutte le novità, all’insegna del relax e del divertimento

Lo dicono anche Le Figaro e The Guardian, due dei più importanti quotidiani europei: viaggiare in treno è cool e continuerà a essere la tendenza dei prossimi mesi. I motivi si sprecano: ci si gode scorci e paesaggi nascosti, si riscoprono ritmi lenti che fanno bene al corpo e alla mente, si rispetta l’ambiente e, spesso, anche il portafoglio. Infatti, biglietti e prenotazioni hanno già segnato un boom nei mesi scorsi e le previsioni del 2024 confermano il fenomeno. In queste pagine ti raccontiamo cinque idee targate Trenitalia, società del polo passeggeri del gruppo Fs italiane.

Il bello delle ciclabili più suggestive

Che cosa succede quando alle suggestioni del treno unisci anche la spensieratezza della bicicletta? Ottieni i famosi ciclopercorsi: in pratica puoi viaggiare senza limiti, per tre giorni, sulle tratte regionali di tutta Italia a un prezzo davvero conveniente e impreziosire il tuo itinerario scorrazzando all’aria aperta sulle due ruote. Tra le ciclabili più interessanti, spicca quella tra Treviso e Ostiglia. Si tratta di un semplice percorso tutto in pianura tra le campagne dominate dalle famose ville venete, come Villa Cornaro, progettata da Palladio, o Villa Contarini e Villa Badoer, con i suoi portici imponenti. E, tra una meraviglia e l’altra, puoi gustare anche le bontà culinarie del territorio. Info qui.

I viaggi benessere alle terme

Se la filosofia slow del viaggio in treno non basta per ricaricarsi dallo stress di tutti i giorni, serve anche una tappa con trattamenti ad hoc. L’accoppiata vincente, allora, mette insieme 800 collegamenti al giorno, in tutta Italia, per 21 località termali, dal Piemonte alla Sicilia. E ogni meta prevede anche il giusto pit-stop culturale. Qualche esempio? Ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria, si visita il Duomo con la sua facciata barocca e poi la fonte della sorgente Bollente, che risale all’epoca romana e che apre le porte alle terme. In Toscana, invece, dopo la visita alla splendida Piazza del Campo a Siena, si punta dritti alle terme di Rapolano, con le acque ricche di zolfo, perfetto alleato della pelle. Da non perdere anche Tivoli, nel Lazio, con le sue ville millenarie e le piscine termali che sembrano il set di un film hollywoodiano. Info qui.

Alla scoperta dei siti Unesco

L’Italia, si sa, è il Paese al mondo che vanta il maggior numero di siti patrimonio mondiale dell’Unesco, con addirittura 54 luoghi da scoprire, dalle bellezze naturali ai monumenti antichi. Ecco, 33 di questi si raggiungono proprio nel modo più comodo, ecologico ed economico: il treno. Noi consigliamo di partire per i siti meno conosciuti, lontani dal turismo di massa, come la città di Ivrea, Il Sacro Monte di Orta (No) o Palmanova, in Friuli-Venezia Giulia, o ancora la zona del Delta del Po, con parchi, boschi e saline che profumano d’avventura. Con i bambini, invece, si possono organizzare gite e minivacanze verso le mete più classiche, come Firenze, Venezia, Roma o Napoli. Queste tratte, infatti, sono tutte baby e pet friendly con biglietti gratis o tariffe super scontate per i più piccoli ed è possibile anche trasportare le biciclette. Info qui.

Su e giù per l’Adriatico (fino in Puglia) anche fuori stagione

La costa che tratteggia il Belpaese, da nord a sud, è un classico delle vacanze estive, con spiagge e località che hanno nel Dna l’accoglienza, la buona cucina e la bellezza del territorio. Ma anche un break invernale in queste zone può essere un’esperienza unica. Ogni giorno, per esempio, ci sono 30 Frecciarossa tra il Nord e la costa Adriatica e fino a 13 Frecciarossa e Frecciargento tra Roma e la Puglia, per viaggiare a tutta velocità. Tante le città della costa che meritano una sosta, come per esempio Pescara, con il museo dedicato al poeta Gabriele D’Annunzio, il lungomare con la pista ciclabile, le spiagge infinite e il centro storico. Da lì, poi, basta risalire in treno per raggiungere il tacco d’Italia e organizzare un tour tra le città più belle. Info qui.

La magia di risvegliarsi nelle capitali europee

Salire sul treno al tramonto, riposarsi in una carrozza con tutti i comfort e fare colazione a Vienna o a Monaco. Non è un sogno, ma la proposta Euronight che rilancia il fascino dei viaggi d’un tempo, quando si girava l’Europa sotto la luce delle stelle. Serve una “scusa” per un weekend lungo? Nella città tedesca, a partire da fine novembre apriranno i famosi Christkindlmark, i mercatini di Natale, da quello storico in Marienplatz a quello nel Palazzo Reale. Invece, la capitale austriaca è stata appena nominata città più vivibile al mondo dall’Economist Intelligence Unit e si è rifatta il look per festeggiare i 150 anni dalla famosa Esposizione universale del 1873, con monumenti e caffè tutti a nuovo. Info qui.

