Disconnettersi dai device, dai social, dalla routine, per riconnettersi con le persone, i territori, la natura e con sé stessi. Non è forse questa la ricetta ideale di una vacanza perfettamente riuscita? La bella notizia è che realizzarla non è impossibile, sebbene la maggior parte delle persone viva oggi a ritmi serrati, in un mondo che corre sempre più veloce e in cui rallentare a volte non è facile. Ma proprio per questo (e menomale!) esistono le vacanze. Si tratta “solo” di scegliere il luogo giusto e la struttura migliore dove trascorrerle.

La ricetta

A seconda dei gusti e delle preferenze, la vacanza perfetta si compone di dosi diverse di questi ingredienti: immersione nel territorio, scoperta delle realtà locali e delle tradizioni più autentiche, contatto con le persone e riconnessione con la natura, che da sola regala già benefici al corpo e alla mente.

Serve poi una struttura in grado di accogliere e offrire agli ospiti tutto ciò di cui hanno bisogno. Il brand hu openair risponde all’appello. La società del gruppo Human Company pensa e di conseguenza guida i suoi village e camping in town (undici in tutto) come luoghi di vacanza sempre più aperti e connessi con i territori e la natura che li circondano.

Ad arricchire l’offerta di tutte le strutture open air ci sono poi servizi di alta qualità (come piscine, ristoranti, shop, intrattenimento), esperienze dentro e fuori i village in grado di aggiungere valore all’intero soggiorno e al viaggio.

Alla scoperta della Costa degli Estruschi

Entrambe le strutture toscane di hu openair si trovano nel cuore della Costa degli Etruschi, un’area rinomata per le strade del vino e per i suggestivi borghi medievali.

Lo hu Montescudaio village è un’oasi di pace immersa tra i profumi della macchia mediterranea, distante pochi chilometri dalle spiagge ampie e sabbiose di Cecina e Vada.

È anche il punto di partenza ideale per scoprire l’Isola d’Elba o visitare uno dei borghi più belli d’Italia, Bolgheri, noto per il suo vino e per gli incantevoli scorci naturalistici, come il Viale dei Cipressi. La posizione strategica, inoltre, collega il villaggio ad alcune delle principali città toscane: Firenze, il capoluogo artistico della regione, Lucca, “la città delle 100 chiese”, Pisa con la sua torre pendente, ma anche la cittadina di Volterra con i suoi alabastri o il borgo di San Gimignano, un luogo ricco di storia e d’arte.

Lo hu Park Albatros village si trova invece vicino al Golfo di Baratti, dentro una pineta secolare, a meno di un chilometro dalla costa. È dotato di un parco acquatico di 20mila metri quadrati, con morbide lagune dal fondo in gomma, una piscina profonda 25 metri e una vasca olimpionica da 50 metri. Nella Fun Pool il divertimento è assicurato tra giochi d’acqua, getti laterali e un secchio basculante. Tante anche le occasioni per praticare sport: dal ping pong alla pallavolo passando per il calcetto. Mentre per i più piccoli ci sono il parco avventura, con ben tre percorsi, e la Net Experience, l’area con reti molleggiate sospese tra gli alberi su cui saltare e giocare con palloni giganti.

Partendo da qui, si raggiungono facilmente l’Isola d’Elba e l’isola di Palmaiola per una giornata all’insegna dello snorkeling o delle immersioni. E ancora, si va a cavallo alla scoperta delle colline toscane oppure in bici per i paesini medievali dei dintorni. Per chiudere poi con una degustazione di vino accompagnata dai prodotti tipici del territorio.

Perfetta sia per i più piccoli sia per gli adulti è la visita ad una storica fattoria didattica di apicoltura per conoscere i segreti sul miele e poi degustarlo. Inoltre, il villaggio non è distante dalla cittadina di San Vincenzo, consigliata per una passeggiata sul lungomare completamente pedonalizzato, per un gelato o un aperitivo. Da non perdere sono anche il Parco Archeologico di Baratti e Populonia, con i suoi scorci sull’incantevole Golfo di Baratti.

Entrambe le strutture offrono pernottamento in mobile home, case mobili dotate di ogni comfort come a casa propria: cucina attrezzata, camere spaziose, bagni privati e una grande veranda esterna, in grado di ospitare fino ad un massimo di 6 persone.

Non mancano le proposte per vivere un’esperienza di glamour camping nelle hu glamp, tende premium con doccia in camera, cucina attrezzata e veranda esterna. La formula hu camp prevede invece ampie piazzole immerse nell’ombra della pineta di San Vincenzo, con dimensioni ad hoc per il tuo mezzo. Infine, grazie a hu room, è possibile vivere il fascino dell’open air e il comfort di una stanza di hotel, godendo di tutti i servizi del villaggio da una posizione più tranquilla e riservata.

Come in tutti i village firmati hu openair anche gli animali sono i benvenuti! In vista della stagione 2025, grazie al programma Love Pet Pack, nelle strutture al momento dell’arrivo, agli ospiti che viaggiano con i loro pet verrà consegnato un kit di benvenuto completo di accessori e prodotti utili per garantire comfort e benessere fin dal primo giorno di vacanza. Negli alloggi non mancano poi ciotole per acqua e cibo ma anche sdraio ad hoc per farli sentire accolti e protetti proprio come a casa.

Tra i servizi studiati per loro, sia allo hu Park Albatros village sia allo hu Montescudaio village ci sono le nuove aree agility dove i cani possono divertirsi con i giochi a disposizione. Allo lo hu Park Albatros village è stato anche riservato ulteriore spazio agli amici a 4 zampe come, per esempio, la Dog Beach, una sezione del solarium del parco acquatico con lettini su misura per tutta la famiglia. Rientrano nelle soluzioni dedicate ai pet anche i dog bar, postazioni dedicate all’idratazione degli amici pelosi, e la presenza di cancelletti richiudibili nelle verande delle mobile home, perfetti per chi soggiorna col proprio animale.

Ri-scoprire la natura

Nasce quest’anno nei village hu Park Albatros e hu Montescudaio Nature Hub, l’area interattiva dedicata alla scoperta dell’ambiente e della biodiversità, dove è possibile vivere momenti a stretto contatto con la natura come visitare un apiario, esplorare un giardino sensoriale, osservare un “hotel degli insetti” e cimentarsi in tante attività presso l’orto didattico.

Qui, bambini e famiglie possono imparare a coltivare, monitorare la crescita delle piante e partecipare a laboratori educativi come “Riciclo, riuso, riscopro” e “Il tempo del compost”.

Sempre in chiave edutainment lo hu Park Albatros Village e lo hu Montescudaio Village valorizzano l’arte tradizionale del vimini: sotto la guida di artigiani esperti, i piccoli ospiti possono cimentarsi nella realizzazione di cestini intrecciati secondo l’usanza toscana.

Completa e aggiunge ancora più gusto alla vacanza l’offerta food & beverage delle strutture. È nuovissima l’area street food dello hu Park Albatros village, che si aggiunge a ristoranti, bar, shop e market per soddisfare tutti i gusti.

Mentre allo hu Montescudaio Village si può scegliere tra il ristorante che propone i piatti tipici della tradizione toscana, il bar in piscina per un relax non-stop, oppure – in particolare durante l’alta stagione – si può anche usufruire del servizio di fast food con possibilità di take away per mangiare in tutta comodità negli alloggi del villaggio. Anche qui non manca, un minimarket con tutto l’occorrente che può servire in vacanza. Novità della stagione 2025 sono invece la gelateria artigianale e il candy shop. Perché anche questo è quel che serve per vivere una vacanza davvero perfetta.

Scopri tutte le strutture in Toscana firmate Human Company.