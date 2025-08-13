Skytrax, l’organizzazione di ricerca sul trasporto aereo internazionale con sede nel Regno Unito, ha pubblicato la lista delle compagnie aeree più pulite del mondo per il 2025. Nel sondaggio, condotto su base volontaria da settembre 2024 a maggio 2025, è stato chiesto ai passeggeri di esprimere un punteggio in merito alla pulizia di sedili, tavolini, moquette, pannelli e servizi igienici.

Pulizia in volo: dominano le compagnie asiatiche

Nella classifica delle compagnie più pulite ben 13 tra le prime 20 sono asiatiche. Lo scettro va a EVA Air, con sede a Taiwan, che risale dal terzo posto della classifica dell’anno scorso. Al secondo posto, la giapponese All Nippon Airways (ANA) si distingue per rigorose procedure di pulizia notturna e interventi in volo per mantenere elevati standard igienici. Terza si posiziona la compagnia aerea di Hong Kong, Cathay Pacific, grazie a team dedicati alla sanificazione notturna e alla particolare attenzione a superfici sensibili come schermi touch e tavolini. Completano la Top five Qatar Airways e Singapore Airlines, rispettivamente quarta e quinta.

Innovazioni nelle tecniche di pulizia

EVA Air adotta l’iniziativa «Clean and Safe», che include filtri ad alta efficienza (99,97 %) per purificare l’aria e prodotti igienizzanti avanzati, contribuendo a un ambiente in cabina più fresco e salubre. Alcune compagnie, come Cathay Pacific e ANA, impiegano purificatori d’aria e disinfettanti certificati, mentre Qatar Airways utilizza sistemi a luce UV per sanificare le cabine senza agenti chimici.

ANA esegue pulizie approfondite ogni notte e cura l’igiene anche durante il volo: lo slogan interno «Let’s quickly wipe» («Puliamo velocemente») racchiude questa cultura di manutenzione continua. «Riteniamo che un ambiente impeccabile sia fondamentale per il comfort e la tranquillità dei nostri passeggeri», ha dichiarato un portavoce di ANA a Condé Nast Traveler. «Ci impegniamo a migliorare costantemente i nostri protocolli di pulizia per garantire che ogni viaggio ANA sia un’esperienza piacevole e pulita».

Differenze negli standard di pulizia

Secondo gli esperti, le compagnie asiatiche prevalgono grazie alla cultura aziendale che fa della pulizia una parte centrale del servizio passeggeri. Al contrario di molte compagnie americane (nessuna è entrata a far parte della top 20) che invece puntano a interventi rapidi tra un volo e l’altro, spesso sacrificando una pulizia approfondita per ottimizzare tempi e profitti.

I premi regionali

Oltre alla leadership globale, Skytrax ha premiato le migliori compagnie per regione: Delta Air Lines è stata riconosciuta come la più pulita del Nord America, Qantas dell’Australia/Pacifico, Finnair dell’Europa, Hainan Airlines in Cina e IndiGo in India e Sud Asia.

La classifica di Skytrax

Ecco la lista completa delle 20 compagnie aeree più pulite al mondo stilata da Skytrax per il 2025:

EVA Air

ANA All Nippon Airways

Cathay Pacific Airways

Qatar Airways

Singapore Airlines

Hainan Airlines

Compagnie aeree STARLUX

Japan Airlines

Korean Air

China Southern Airlines

China Airlines

Malaysia Airlines

Hong Kong Airlines

Asiana Airlines

Finnair

Swiss International Air Lines

Austrian Airlines

Qantas Airways

Lufthansa

Saudia

