Sei ancora in tempo per organizzare il viaggio perfetto, che coniuga cultura, divertimento e nuove avventure. Non c’è niente di meglio che partire alla scoperta dell’Europa per un viaggio outdoor che non ti porta via più di 15 giorni e puoi organizzare in base alle tue esigenze.

E c’è di più: non sei costretta a impazzire per confrontare offerte di voli né a preoccuparti dei consumi, perché c’è un’opzione di viaggio che coniuga flessibilità e sostenibilità. Stiamo parlando della 01 – il primo modello di automobile Lynk & Co presente ad oggi sul mercato europeo – disponibile in versione ibrida plug-in (PHEV). Scegliendo quest’opzione, potrai avere accesso ad un ventaglio di offerte flessibili, che potrai selezionare in base alle tue necessità, tra cui: acquisto, noleggio a lungo termine e abbonamento mensile.

Da Nord a Sud, in ogni tappa avrai la possibilità di scoprire i Club firmati Lynk & Co, luoghi di

aggregazione aperti a tutti situati nel cuore delle città in cui sono ospitati. Spazi polifunzionali in

cui, mentre ti godi un drink e ti riposi, puoi trovare prodotti di diversi brand e categorie

merceologiche, accomunati da una visione comune: un futuro più green.

Göteborg: si parte dal Nord

Il Club Lynk & Co di Göteborg

La prima tappa è Göteborg, situata nella punta meridionale della Svezia. Il piccolo centro rappresenta l’incontro perfetto tra tradizione e modernità. È ricca di storia e cultura che si respirano passeggiando per le sue vie, ma anche di spazi verdi. Non puoi perderti infatti il giardino botanico, che comprende una grande varietà di flora del luogo.

All’ora di pranzo, parti alla scoperta dei mercati coperti, dove troverai le specialità locali da gustare circondata dall’atmosfera del luogo.

Il Club Lynk & Co di Göteborg

Göteborg è stata la prima tappa anche per il viaggio di Lynk & Co: è qui che tutto è iniziato per il brand e dove ancora oggi si trova la sede principale. Dopo aver finito la gita, passa al Club per scoprire la sua particolare sauna!

Lo trovi in Ekelundsgatan 4, 411 18 Göteborg

Un viaggio con Lynk & Co: dopo il relax, divertiti ad Amsterdam

Scendi dall’estremo Nord Europa per arrivare nel centro dei Paesi Bassi: Amsterdam è la sua

capitale, ricca di scorci romantici che ha fatto della mobilità sostenibile un elemento distintivo.

Il Club Lynk & Co di Amsterdam

Per cittadini abituati a spostarsi a piedi e in bicicletta, Lynk & Co non poteva che essere una sorprendente rivoluzione: è infatti qui che il brand ha aperto il suo primo Club, un luogo conviviale e innovativo così come la capitale che lo ospita.

Il Club Lynk & Co di Amsterdam

Amsterdam non stanca mai e sa accogliere tutti, dagli appassionati di arte e storia ai più spensierati amanti della convivialità. Immancabile uno stop per “volteggiare nel cielo” proprio al Club, dove una delle sue stanze ti farà volare…

Il Club di Amsterdam si trova in Rokin 75, 1012 KL Amsterdam

Un viaggio con Lynk & Co: la notte è sempre giovane a Berlino

Scendendo più a sud non può mancare uno stop a Berlino, una delle capitali europee più moderne

e all’avanguardia. La città offre tutto quello che puoi desiderare: dai musei e luoghi d’arte, fino alla

vita notturna più sfrenata e trasgressiva.

Lynk & Co – il Club di Berlino

Goditi una giornata di svago tra Alexander platz e Kreuzberg, poi passa a rilassarti nel Club Lynk & Co, che riunisce design e stile proprio come la capitale tedesca. Mentre gusti una bibita o fai amicizia con qualche turista come te, scoprirai l’imperdibile “lingua”.

Lo trovi in Münzstraße 21-23, 10178 Berlino

Ultima tappa: la città eterna

Il Lynk & Co Club di Roma

Ma niente è bello come tornare a casa, e riscoprire l’Italia con occhi diversi. Ecco perché è d’obbligo concludere il tuo tour nella città eterna, Roma. Tra le bellezze della capitale – rovine, shopping in Via del Corso e gustosissimi piatti tipici – il tuo viaggio si conclude con un ultimo appuntamento insieme a Lynk & Co.

Il Club si trova in pieno centro ed è un’oasi colorata che offre aree per lavorare, giocare e conoscere la community. Non resta che sfidarsi a una partita di ping pong molto speciale, vedere per credere!

Il Club di Roma si trova in Via del Corso 265-266, 00187 Roma