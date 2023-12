R egali da comprare, bancarelle, alberi, presepi e street food natalizio: ecco la guida ai mercatini di Natale più originali d’Italia

La tradizione dei mercatini di Natale è molto antica e oggi si è diffusa in tutta Europa: tra le mete più visitate in questa occasione ci sono soprattutto il Belgio, la Repubblica Ceca, la Germania e l’Italia, in particolare il Trentino-Alto Adige. Addobbi, luci, alberi maestosi, profumi deliziosi, stand gastronomici e dell’artigianato: ecco quali sono i mercatini di Natale da visitare quest’anno.

La storia dei mercatini di Natale

Musica natalizia, profumo di cannella e vin brûlé si spandono nell’aria. E’ di nuovo quel momento speciale dell’anno in cui le città si vestono di magia, con l’atmosfera suggestiva dei mercatini natalizi e le loro mille lucine, di questi tempi meglio se a basso consumo. Una tradizione che risale al medioevo, con il primo mercatino della storia a Vienna nel 1296 per festeggiare San Nicola e il primo documentato con certezza a Dresda, in Germania, nel 1434.

Fra i più antichi del Vecchio Continente quello di Strasburgo, in Alsazia, dedicato a Gesù Bambino e quello di Barcellona, legato alle festività di Santa Lucia. In Italia il primo mercatino di Natale è stato ufficialmente quello di Bolzano nel 1991, anche se i bolognesi amano raccontare che i Portici di Strada Maggiore, divenuti recentemente Patrimonio Unesco, ospitano le bancarelle della Fiera di Santa Lucia dalla fine del sedicesimo secolo. Fra tradizione e novità, ecco la nostra selezione dei Mercatini e Villaggi di Natale italiani più belli e originali di quest’anno.

Quando iniziano i mercatini di Natale?

Solitamente i mercatini di Natale iniziano intorno all’ultimo weekend di novembre e terminano dopo l’Epifania, il 6 gennaio. Ogni città, però, organizza il proprio calendario e non di rado in alcuni casi gli stand vengono aperti già intorno alla metà di novembre. Solitamente i mercatini restano aperti tutto il giorno, tranne il 25 dicembre, a Natale. Prima di decidere la meta da visitare è bene assicurarsi degli orari di apertura e di chiusura delle bancarelle.

I mercatini di Natale: le foto

Guarda le foto dei mercatini di Natale più belli d'Italia:



– Il mercatino di Natale di Bolzano

Il mercatino di Natale di Bolzano

Il mercatino di Natale di Bolzano

Il Trenatale di Soprabolzano

Il mercatino di Natale di Soprabolzano

Il mercatino di Natale di Soprabolzano

Il mercatino di Natale di Soprabolzano

Il mercatino di Natale di Soprabolzano

Il mercatino di Natale di Brunico

Il mercatino di Natale di Brunico

– Il mercatino di Natale di Brunico

– Il mercatino di Natale di Asti

– Il mercatino di Natale di Asti

– Il mercatino di Natale di Asti

– Govone, il paese del Natale

– Il castello di Govone

– Natale a Cinecittà World

– Natale a Cinecittà World

– Natale a Cinecittà World

Il Mercatino di Natale a Bolzano

A Bolzano l’appuntamento è in piazza Walther, il “salotto buono” della città, per uno degli eventi più attesi dell’anno, il Christkindlmarkt, il tradizionale Mercatino di Natale giunto alla sua 32esima edizione. Qui c’è anche il grande Albero dei Desideri (20 metri) illuminato da più di 1300 luci e decorato per l’occasione, grazie alla Fondazione Lene Thun, con gli addobbi simboli di sogni e speranza che riproducono le opere realizzate dai bambini e ragazzi in cura presso gli ospedali durante i laboratori di ceramico-terapia offerti da Fondazione Lene Thun. Ma il Natale a Bolzano invade anche tutta la città: per le vie del centro, nei cortili, in piazza e nel parco Alcide Berloffa è una grande festa di luci, decori, alberi, cori e note di suonatori di corno alpino, canti natalizi.

Il Mercatino sarà presente nella piazza principale dove ci sono ben 65 chalet in legno, al Parco di Natale (Parco Alcide Berloffa) con altri 32 stand e toccherà altri luoghi della città, come il vicino cortile di Palais Campofranco con il suo gigantesco Ginkgo biloba e le piazzette tra le case medievali del centro storico (piazza del Grano e del Municipio). Ricco il calendario degli eventi: dai programmi musicali in diversi punti del centro, nel chiostro dei Domenicani e nel Duomo, al trenino elettrico che, dalle ore 10 alle ore 16, permette di godersi la città da piazza Walther a piazza Gries e ritorno, ai tanti appuntamenti artistici e culturali che trasformeranno Bolzano in una destinazione tra le più desiderabili per vivere il Natale a 360°. In Piazza della Mostra, lo Chalet di montagna THUN è pronto ad incantare grandi e piccini e accogliere tutti gli ospiti con la sua atmosfera calda e raccolta, il legno profumato decorato a festa, le luci colorate e tutte le creazioni THUN in ceramica decorata a mano.

Ogni sabato poi, alle ore 11, BZ Heartbeat presenta lo spettacolo su ghiaccio Lo Schiaccianoci in collaborazione con Bolzano On Ice nel bellissimo patinoire allestito nella piazza del Municipio. Mentre Piazza del Grano ospiterà il consueto mercatino solidale.

Da Bolzano si sale per il mercatino del Renon

Oltre ai più amati e famosi, in Italia ci sono mercatini natalizi speciali tutti da scoprire, come l’incantevole Trenatale di Soprabolzano, raggiungibile in soli 12 minuti di funivia dal mercatino di piazza Walther in città. A partire dal 24 novembre, ogni fine settimana l’altopiano del Renon si trasforma in un luogo magico e fuori dal mondo.

Il Trenatale è un mercatino speciale che prevede 3 tappe. A Soprabolzano, nei pressi della stazione del famoso Trenino del Renon, gli stand di legno che riprendono la forma dei vagoni storici del trenino faranno brillare gli occhi con i loro banchi pieni di prelibatezze gastronomiche locali – tanti dolci, tra cui il tradizionale zelten a base di frutta secca, pandolce, miele, vin brûlé, confetture e manufatti di artigianato locale: presepi di legno, angeli di tutti i tipi, pantofole di feltro, fiori di carta, accessori in pelle, vetri decorati, cuscini di cirmolo, olii e candele, cappelli in maglia crochet, decorazioni natalizie in stoffa e metallo.

Tutti a bordo del trenino del Renon

Da Soprabolzano sarà poi possibile raggiungere Collalbo a bordo del trenino, tra montagne imbiancate e boschi innevati, per gironzolare ancora un po’ tra i banchi a forma di alberi di Natale, approfittare del ricco programma di concerti e, per i bimbi, di giri in carrozza, lama trekking e acrobazie aeree. Ultima tappa allo storico maso Plattner, il museo dell’apicoltura di Costalovara, che apre le porte nel periodo dell’Avvento e del Natale per offrire ai tanti ospiti un’esperienza originale, gratuita, alla scoperta del mondo delle api e dei segreti del lavoro degli artigiani con tanto di degustazione di punch al miele.

Anche quest’anno i giovani artisti delle scuole del Renon hanno dato il loro contributo al Trenatale decorando con allegria le fermate del trenino.

L’8 dicembre un altro appuntamento da non perdere è L’Avvento Contadino: a Collalbo. Nel parco della scuola media presso la stazione del trenino del Renon, gli agricoltori della zona offriranno prodotti naturali, oggetti d’artigianato e prelibatezze fatte in casa, dai lavori al tornio alle calze di maglia fatte a mano, dalle decorazioni di marzapane a vin brulè e zuppa di gulasch.

E poi c’è il “Fortunino del Renon”, la lotteria natalizia dei commercianti: dal 18 novembre al 24 dicembre effettuando acquisti presso gli esercizi partecipanti, residenti e turisti potranno approfittare di prezzi molto convenienti e vincere uno dei fantastici premi in palio tra cui vantaggiosi buoni per uno shopping davvero unico.

Il pacchetto “Trenatale & Avvento”, valido dal 26 novembre al 23 dicembre, offre a partire da 144 euro a persona 3 pernottamenti; la RittenCard che consente di utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici regionali per visitare i tanti mercatini di Natale dell’Alto Adige; giornate a Bolzano per visitare Castel Roncolo, il maniero illustrato con il più vasto ciclo di affreschi profani del Medioevo, respirare lo spirito antico della città al Museo Mercantile e scoprire il mondo meraviglioso di Ötzi, l’uomo ventuto dal ghiaccio, al Museo Archeologico dell’Alto Adige.

Il posto giusto per comprare regali di Natale tradizionali fatti a mano, prima di salire in carrozza e raggiungere Collalbo, dove attendono altre bancarelle, concerti, letture di fiabe, teatro delle marionette, giri in carrozza e trekking con i lama. Novità di quest’anno l’apertura straordinaria e gratuita del museo dell’apicoltura nello storico maso Plattner con degustazioni di punch al miele (trenatale.it).

Prossima fermata: Brunico

Magica anche l’atmosfera del mercatino di Natale di Brunico (dal 24 novembre al 6 gennaio 2024) nel centro storico medievale con vista sulle cime innevate del comprensorio sciistico di Plan de Corones. Casette di legno con prodotti artigianali, specialità tipiche delle e l’arrivo di San Nicola preceduto dai Krampus, i dispettosi diavoli del Natale di tradizione austro ungarica (www.bruneck.com).

Mercatini di Natale in Trentino

Oltre ai mercatini già citati, il Trentino-Alto Adige è una delle regioni che offre più occasioni in vista del Natale, con migliaia di bancarelle a colorare le piazze delle città trentine. Non solo Bolzano, Brunico e Renon: da non perdere è anche il mercatino di Merano. Situati tra il ponte Teatro e il ponte della Posta, a pochi metri dalle Terme e dal Kurhaus, l’edificio ottocentesco in stile liberty simbolo della città, i mercatini di Merano sono costituiti dalle tipiche casette in legno dove si trovano prodotti tipici altoatesini. A Bressanone, da più di 30 anni, i mercatini si svolgono nella Piazza del Duomo, dove si erge un maestoso albero di Natale. Oltre agli stand, si potrà apprezzare anche le visite guidate nel Duomo e nel chiostro, ma anche le giostre e i pony per i più piccoli. Atmosfera imperdibile anche ai mercatini di Trento, Vipiteno, Brunico, Molveno, Madonna di Campiglio e San Candido.

I grandi mercatini di Natale del Piemonte

Dall’11 novembre al 17 dicembre torna il Magico Paese di Natale, evento diffuso nel territorio delle Langhe – Roero e Monferrato in Piemonte, inserito dal portale European Best Destinations tra i 10 più importanti mercatini natalizi d’Europa dedicato a famiglie e bambini.

Protagoniste dell’atmosfera tipica del Natale – tra luci, colori, fatine- saranno il suggestivo borgo di Govone, dove Babbo Natale ha la sua residenza nel Castello Reale, Asti con il celebre mercatino natalizio e San Damiano d’Asti che ospiterà il Presepe vivente. Un angolo di Piemonte dalla grande cultura e tradizione enogastronomica, il cui paesaggio è stato eletto Patrimonio dell’Umanità, dove per

Proprio in cima a una delle tante colline del Roero è situato il piccolo ma incantevole paese di Govone, con il suo castello Patrimonio Unesco, le vigne, i campi e l’impressione di essere trasportati lontano nel tempo e nello spazio, fino a raggiungere la “Govonia”, la residenza di Santa Claus e della corte elfica.

Qui, a partire dal 18 novembre, il pittoresco borgo apre le porte alla Casa di Babbo Natale, allestita all’interno del suggestivo Castello Reale dove musical e animazione ricreeranno un’atmosfera fiabesca. Sarà possibile incontrare Santa Claus in persona e i suoi simpatici e insostituibili elfi, indaffarati per le preparazioni natalizie e imparare i segreti per diventare dei veri aiutanti di Babbo Natale.

Sarà anche possibile addentrarsi tra le sale di Natale a Casa Savoia per un viaggio temporale che porta il visitatore a conoscere il Natale ottocentesco e ammirare le sale del maniero, giunte quasi intatte fino ai giorni nostri. Il tema sviluppato quest’anno è quello dei simboli del Natale di ieri e di oggi.

Da Govone al vicino centro storico di Asti con il grande mercatino che conta ben 130 casette di artigiani e produttori enogastronomici provenienti da ogni parte d’Italia, mentre a pochi chilometri va in scena il presepe vivente con quasi cento figuranti volontari di San Damiano d’Asti (www.magicopaesedinatale.com).

Numeri importanti anche per i Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore, suggestivo borgo Bandiera Arancione in provincia di Verbania. Duecento bancarelle particolarmente apprezzate per l’eccellenza dei prodotti offerti, dall’alto artigianato ai prodotti enogastronomici tipici delle Valli Ossolane. E per riscaldarsi ci sono le originali stufette ricavate nei tronchi d’abete, oltre a vin brulè, caffè vigezzino e caldarroste. Tanti gli spettacoli in cartellone, dalle bande alpine, ai Corni delle Alpi e agli artisti della motosega. Anche qui da visitare due musei piccoli, ma da non perdere: il Museo dello Spazzacamino e la Casa del Profumo Feminis-Farina, che rende onore alla storia dell’Acqua di Colonia, nata proprio grazie a due emigranti di Santa Maria Maggiore (dall’8 all’10 dicembre – mercatininatale.santamariamaggiore.info).

A Roma Natale da film e il presepe di San Pietro

A Cinecittà World anche quest’anno fino a domenica 7 gennaio arriva il Villaggio di Natale, con le bancarelle, la casa di Babbo Natale, il truccabimbi e un vero musical natalizio che va in scena tutti i giorni nel Teatro Uno. Magica l’atmosfera al calare della sera, quando si accendono le luci d’autore, il maxischermo ad acqua con i grandi classici del cinema e lo scivolo di Natale. Neve vera e atmosfere da Polo Nord nel Regno del Ghiaccio con la pista di pattinaggio, scivoli e campo giochi per fare a palle di neve. Digital Circus in Wonderland arriva a Cinecittà World nei weekend 2-3 dicembre e 8-9-10 dicembre, al Teatro 4, per stupire grandi e piccini con colori, luci e fantastiche proiezioni. Un’esperienza immersiva, in cui sogno e realtà si alterneranno in un susseguirsi di emozioni.

Il 25 Dicembre il Parco sarà aperto con la Santa Messa, il Pranzo di Natale, spettacoli e attrazioni per grandi e bambini. Sempre il 25 Dicembre debutta Christmas On Ice, lo spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio con 51 performer che si esibiranno su coreografie e musiche evocative del periodo di festa più rappresentativo dell’anno, il Natale. 60 minuti di magia con la partecipazione di guest pluripremiati. (cinecittaworld.it).

I mercatini di Natale nel resto d’Italia

Spostandoci a sud, il treno è protagonista anche alle porte di Napoli, dove è giunto alla quarta edizione l’originale mercatino di Natale del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, nei pressi di Portici, raggiungibile da Napoli anche con il leggendario treno storico Centoporte. Non mancheranno, dal 2 dicembre al 7 gennaio, oltre alle tradizionali bancarelle, la casa di Babbo di Natale e la Littorina postale per scrivere e inviare le letterine dei desideri. Un’occasione speciale per scoprire anche i sette padiglioni ottocenteschi affacciati sul Golfo di Napoli che custodiscono una collezione unica di treni storici e il grande plastico “Trecentotreni” (www.mercatinidinatalenapoli.it).

Mercatini di Natale in Europa

I mercatini di Natale possono essere un’occasione perfetta per scoprire nuove capitali e splendide cittadine in Europa. Tra i più belli troviamo quelli di Budapest, in Ungheria, che ogni anno si svolgono nei pressi della Basilica di Santo Stefano. Affascinanti anche i mercatini di Vienna, capitale dell’Austria, e di Bruxelles: nella città belga gli stand vengono posizionati nella piazza centrale, insieme a un albero di Natale gigantesco e a una pista di pattinaggio sul ghiaccio. A Tallin, in Estonia, potrete visitare quello che nel 2019 è stato premiato come miglior mercatino di Natale del Vecchio Continente. Spettacolare anche l’evento che ogni anno colora Dresda, nella Germania orientale: il mercatino della città è uno dei più antichi in Europa. Infine, i mercatini di Praga: la capitale della Repubblica Ceca, dove si respira un’atmosfera fiabesca durante tutto l’anno, nel periodo natalizio lascia davvero senza parole. Gli addobbi, le luci e le bancarelle che animano il centro cittadino rendono l’esperienza ancora più indimenticabile.