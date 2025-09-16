Il rientro dalle ferie per quasi tutti è un piccolo trauma. Si stava troppo bene sotto l’ombrellone, gli obblighi quotidiani ridotti al minimo e un tempo insolitamente lungo da dedicare finalmente al riposo, alla lettura, alle proprie passioni. Quando le vacanze finiscono, la ripresa dei ritmi lavorativi e scolastici si impone come qualcosa di stridente e difficile da digerire: molti sperimentano stanchezza, irritabilità, difficoltà di concentrazione e una sensazione generale di malinconia. Si tratta della cosiddetta “sindrome da rientro” o post-vacation blues. Non una vera e propria malattia, piuttosto un disagio psicofisico, che può influenzare il tuo umore, la produttività e la tua qualità della vita. Ecco come è possibile rendere il ritorno alla “normalità” più graduale e gestibile.

Perché il rientro ti fa sentire male

La malinconia post-vacanza nasce dalla brusca transizione tra i ritmi lenti e piacevoli della vacanza e le esigenze frenetiche della routine quotidiana. Durante il periodo di ferie, il corpo produce ormoni legati al benessere, come la serotonina, mentre al ritorno la produzione ormonale cambia rapidamente, aumentando lo stress e rendendo più suscettibili agli sbalzi d’umore. A questo si aggiunge la fatica psicologica di riprendere responsabilità, scadenze e impegni accumulati, rendendo naturale una sensazione di improvvisa stanchezza e demotivazione.

Sintomi comuni del post-vacation blues

Chi affronta il ritorno dalle vacanze può notare sia effetti mentali che fisici. Tra i più diffusi ci sono apatia, difficoltà di concentrazione, irritabilità, senso di vuoto e sbalzi d’umore. Sul piano fisico possono manifestarsi stanchezza, tensione muscolare, mal di testa, disturbi del sonno e affaticamento generale.

Strategie per un rientro graduale

Affrontare il post-vacation blues significa gestire il ritorno con gradualità. Riprendere il lavoro o la scuola passo dopo passo ti aiuterà ad evitare un carico eccessivo che può generare ansia o burnout. Cerca di riadattare lentamente gli orari del sonno e dell’alimentazione per favorire il riequilibrio del corpo e dell’umore. Mentre piccoli momenti di svago quotidiano potranno contribuire a mantenere alto il senso di gratificazione personale: camminare o dedicarti ad hobby che abbattono lo stress ti aiuterà a ritrovare energia senza sforzi eccessivi.

Preparati prima della fine delle vacanze

Alcuni accorgimenti nei giorni finali della vacanza possono ridurre lo shock del rientro. Per esempio abituati a lasciare la tua casa in ordine prima di partire e organizza il viaggio di rientro con anticipo. Prenditi qualche giorno di “assestamento” prima della ripresa delle attività per ripartire con maggiore serenità. Evita di anticipare troppo le preoccupazioni legate al lavoro e concentrati invece su esercizi di rilassamento, mindfulness e attività che favoriscono la tua presenza nel qui ed ora.

Quando chiedere aiuto

Il post-vacation blues è generalmente temporaneo e si risolve spontaneamente entro una o due settimane. Se i sintomi persistono, peggiorano o interferiscono con la vita quotidiana, è importante consultare uno specialista per valutare eventuali problemi più profondi legati all’ansia o alla depressione. Intervenire per tempo permette di prevenire complicazioni e ripristinare più rapidamente il tuo benessere.

