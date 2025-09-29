Ami viaggiare in auto, ma quel fastidioso senso di nausea rovina tutto? La soluzione potrebbe essere più semplice – e piacevole – di quanto immagini. Secondo uno studio condotto da ricercatori della Southwest University in Cina, ascoltare musica potrebbe infatti ridurre i sintomi del mal d’auto fino al 57% – senza bisogno di farmaci né rimedi complicati. Chiunque abbia sperimentato il mal d’auto (o cinetosi) sa bene quanto quel disturbo possa essere fastidioso. E se è vero che alcuni farmaci possono aiutare, è vero anche che spesso causano sonnolenza o altri effetti collaterali. Da qui l’idea di sperimentare qualcosa di più semplice, naturale ed economico: la musica giusta…

Lo studio: quando la musica «cura»

Il team di ricerca, guidato dal dottor Qizong Yue, ha esaminato 30 persone che soffrivano di mal d’auto, facendole salire su un simulatore di guida. Quando i sintomi della nausea si sono fatti sentire, i partecipanti sono stati divisi in gruppi: ogni membro del primo gruppo ha ascoltato per un minuto un diverso genere musicale – allegra, soft, d’amore o triste – mentre l’altro gruppo non ha ascoltato musica.

I risultati? La musica allegra ha funzionato meglio di tutte, con una riduzione dei sintomi della nausea pari al 57,3%. A seguire la musica soft (56,7%) e le canzoni d’amore (48,3%). In coda, la musica triste, che ha avuto l’effetto peggiore: solo un 40% di miglioramento – persino peggio del gruppo che non aveva ascoltato musica dopo i sintomi.

Le spiegazioni stanno nel cervello

I ricercatori hanno usato elettrodi per monitorare l’attività cerebrale e hanno notato che i sintomi di nausea corrispondevano a un calo nell’attività dell’area occipitale, legata alla vista e al senso di movimento. Le canzoni «positive» hanno stimolato quella zona, aiutando il cervello a ritrovare un equilibrio.

In particolare lo studio ha ipotizzato che la musica soft allevi i sintomi di nausea e vertigini, allentando la tensione e calmando il cervello. Le melodie allegre attivano il sistema di ricompensa cerebrale, aiutando a distrarsi dal disagio e dal caos dei segnali sensoriali. Le canzoni tristi, d’altro canto, potrebbero avere l’effetto opposto, suscitando sentimenti negativi e rendendo la guarigione più difficile rispetto a quando non si ascolta nulla.

«I principali quadri teorici per l’origine della cinetosi si applicano ampiamente alla cinetosi indotta da vari veicoli – ha detto Yue -. Pertanto, i risultati di questo studio si estendono probabilmente alla cinetosi sperimentata durante i viaggi aerei o marittimi».

I limiti della ricerca

Yue ha sottolineato che sono necessarie ulteriori ricerche per confermare se la musica possa davvero alleviare il disagio quando si è alla guida. «Il limite principale di questo studio è la dimensione relativamente ridotta del campione», ha affermato il ricercatore, sottolineando che tutti i partecipanti avevano un’età compresa tra i 20 e i 30 anni. Inoltre, lo studio ha utilizzato un simulatore di guida, non strade reali, il che potrebbe influenzare il modo in cui si manifestano effettivamente la cinetosi e l’attività cerebrale. In studi futuri, Yue e il suo team intendono testare più persone e portare gli esperimenti su strada per verificare se i risultati del simulatore sono validi.

