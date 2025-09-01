Si dice surf, si pensa al Portogallo. Le sue spiagge oceaniche, le onde imponenti di Nazaré o le atmosfere rilassate di Peniche ne fanno da sempre una meta obbligata per gli appassionati di questo sport in Europa. Tuttavia, il 2025 segna una svolta. Secondo l’ultima classifica pubblicata da Accor con il suo Europe’s Best Surf Spots Index, la Spagna supera ogni aspettativa, conquistando il titolo di migliore destinazione surfistica del continente.

La Spagna è la nuova regina del surf

Con 360 spot ufficiali disseminati lungo le sue coste, la Spagna offre un mix perfetto tra qualità delle onde, accessibilità e infrastrutture. Da nord a sud, da Somo in Cantabria fino alle spiagge dorate dell’Andalusia, i litorali spagnoli sono diventati il rifugio perfetto tanto per chi si avvicina per la prima volta alla tavola, quanto per chi cerca il brivido dell’onda perfetta. Impossibile non menzionare anche Mundaka, nei Paesi Baschi. Questo piccolo villaggio è diventato il simbolo della rinascita surfistica spagnola: onde potenti attirano ogni anno professionisti da tutto il mondo. In generale, a fare la differenza in Spagna, oltre al clima mite e alle acque relativamente calde anche in autunno, è anche la qualità dei servizi: scuole di surf con istruttori certificati, noleggi a prezzi contenuti e una cultura del surf in costante crescita.

Francia: eleganza e comfort moderno

Anche la Francia mantiene alto il profilo, in particolare con le spiagge dell’Atlantico sud-occidentale. Luoghi come Lacanau, Vieux-Boucau e Hendaye sono ideali per chi ama le onde «gentili», perfette per chi vuole imparare, e i fondali sabbiosi. A rendere l’esperienza ancora più comoda c’è un dettaglio che non passa inosservato: i treni notturni da Parigi arrivano quasi direttamente in spiaggia, una comodità che poche nazioni possono vantare.

La tradizione portoghese

Pur perdendo lo scettro continentale, il Portogallo rimane un punto fermo del surf europeo. I paesaggi leggendari di Nazaré, la Baía di Peniche e Arrifana, in Algarve, rappresentano ancora mete eccellenti per principianti. Qui il surf si vive con naturalezza, tra taverne vista oceano, atmosfere rilassate e infrastrutture turistiche di primo piano. I costi rimangono contenuti: bastano poco più di 20 euro per una lezione introduttiva e le spiagge sono facilmente raggiungibili dalle principali città grazie ai collegamenti pubblici.

Surf in tutto relax anche in Italia

Anche il Bel Paese inizia a ritagliarsi uno spazio nella mappa del surf europeo, grazie alle coste della Liguria, della Toscana e della Sardegna. A ottobre, l’acqua è ancora tiepida e l’afflusso turistico più contenuto crea le condizioni perfette per chi desidera imparare senza stress. Località come Levanto e Viareggio, ad esempio, uniscono la bellezza del paesaggio all’accessibilità dei servizi, rendendo l’esperienza surfistica italiana sempre più interessante.

Regno Unito e onde «selvagge»

Chi cerca onde più potenti e condizioni tecnicamente impegnative potrebbe rimanere sorpreso nello scoprire che il Regno Unito è considerato una delle migliori mete per surfisti esperti. La costa scozzese offre break di qualità in ambienti selvaggi e affascinanti. Thurso East, ad esempio, è preferito da molti rispetto ai più affollati spot della Cornovaglia. Certo, il clima non è dei più miti, ma per gli amanti dell’avventura è un richiamo irresistibile.

Il richiamo del Marocco

Infine, anche se tecnicamente fuori dall’Europa geografica, il Marocco continua a essere una meta amatissima dai surfisti europei. Le onde costanti di Taghazout Bay o Imsouane, le temperature piacevoli anche in pieno inverno e l’atmosfera rilassata delle cittadine sulla costa atlantica lo rendono un’alternativa perfetta alla stagione fredda europea.

