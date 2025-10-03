1. Le camminate a tutto benessere

Il Renon è la meta perfetta per il trekking: una rete incredibile di sentieri tra boschi, prati e rocce, ti fa entrare in contatto con la dimensione più profonda della natura, stimolando la rigenerazione di corpo e mente. Tra le escursioni da fare, a maggior ragione ora con i meravigliosi colori del foliage, quella alle Piramidi di terra, formazioni geologiche costituite da torri di terra e pietra create dall’erosione e dal tempo: veri e propri monumenti naturali che, secondo ricerche di geobiologia e spiritualità, emanano energie positive per il benessere psicofisico.

Il monumento naturale delle Piramidi del Renon, formazioni geologiche di terra e pietra create dall’erosione. Foto: Tiberio Sorvillo

2. L’acqua termale anche nel menu

Di acque termali benefiche che sono un toccasana per la pelle ce ne sono. Ma quella sul Renon è particolarissima. Si chiama Bad Siess ed è una sorgente benefica che sgorga a 1.450 metri di altitudine da una fonte nella roccia a una temperatura costante di 6,7 gradi in tutte le stagioni: limpidissima e pura, neutra, né acida né basica, con pochissimi sali minerali, quest’acqua termale è un toccasana per reumatismi e cura della pelle. Oltre che per bagni benefici, nella Locanda Bad Siess puoi gustarla a tavola: si usa per cucinare piatti deliziosi come i canederli dolci alle albicocche (badsiess.it).

3. Il percorso Kneipp nel bosco

I benefici del percorso inventato dall’abate Sebastian Kneipp sono tanti. Sul Renon, puoi farne uno speciale. Camminando a piedi nudi lungo un sentiero di 1,2 km che parte da Bad Siess, incontri 5 stazioni ispirate ai pilastri della filosofia Kneipp (ordine esistenziale, movimento, erbe, acqua e alimentazione) studiate per trasformare la passeggiata, anche con guida, in un’esperienza sensoriale immersiva, ultra rigenerante: i profumi stimolano la concentrazione, le erbe hanno un effetto curativo, l’acqua fresca è un toccasana per il fisico.

Il rigenerante percorso Kneipp che puoi fare nel bosco. Foto: Manuela Tessaro

4. Le Spa a misura di esigenza

Per te benessere significa anche coccole rilassanti alla Spa? Sul Renon non hai che l’imbarazzo della scelta. Per una fuga romantica c’è Gloriette Guesthouse con piscina a sfioro sul tetto (gloriette-guesthouse.com). All’Adler Mountains Lodge (adler-resorts.com) puoi fare la sauna nel bosco oltre che dormire nei lodge circondati dal verde, e scoprire anche l’impegno green del gruppo: qui è stato appena realizzato uno spazio ludico sul terreno dell’Haus der Familie, dono per la comunità locale e parte del progetto ADLER for Planet. Il Parkhotel Holzner è la scelta giusta se vuoi rilassarti con la famiglia (parkhotel-holzner.com), mentre all’Hotel Tann, immerso tra gli alberi, puoi provare anche il Forest Bathing con la terapeuta del bosco (tann.it). Vuoi mettere che magia, adesso, con la natura che si tinge delle calde sfumature dell’autunno?

Leggi anche 5 esperienze da fare nei boschi per vivere una vacanza indimenticabile