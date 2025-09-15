Non sempre ci è possibile pianificare una vacanza con largo anticipo. Tra impegni, imprevisti o semplici dimenticanze, capita spesso di accorgersi all’ultimo di avere qualche giorno libero. Rinunciare alla partenza? Assolutamente no. Anche senza mesi di preparazione, un viaggio last minute può trasformarsi in un’occasione sorprendente e accessibile. Con un po’ di flessibilità e gli strumenti giusti, si può benissimo organizzare una fuga improvvisa senza stress (e senza svuotare il portafoglio). Basta cambiare approccio e affidarsi a qualche trucco del mestiere…

Flessibilità: l’arma segreta del viaggiatore last minute

Quando si prenota sotto data, il volo è la voce di spesa più alta. I prezzi tendono a salire con l’avvicinarsi della partenza e le opzioni si restringono. La chiave, secondo gli esperti, è una sola: flessibilità.

Siate pronte a cambiare data, orario o persino destinazione. Se non avete una meta precisa in mente, strumenti come Google Flights o KAYAK vi permettono di cercare voli verso «ovunque», aiutandovi a trovare l’opzione più economica.

Un’altra strategia? Cercare pacchetti che combinano volo, alloggio e attività. Sono spesso più economici e vi risparmiano ore di pianificazione. E se potete partire in settimana, ad esempio mercoledì o giovedì, i vantaggi sono ancora più evidenti.

Alternativa bus: sottovalutata ma conveniente

Non tutti i viaggi richiedono uno spostamento aereo. Le mete più vicine sono perfette per le partenze improvvise. I viaggi in bus, in particolare, sono spesso sottovalutati ma estremamente convenienti. In Nord America, ad esempio, tratte come New York-Philadelphia o Los Angeles-San Diego offrono ottimi prezzi anche il giorno prima della partenza. Ma lo stesso vale anche in Europa e in Italia: tratte frequenti come Milano-Bologna, Roma-Napoli o Firenze-Venezia possono diventare perfette per un weekend di svago a costi contenuti.

Dormire bene, spendere poco

Una volta arrivati a destinazione, la sistemazione è spesso il problema più semplice da risolvere. Al contrario dei voli, molti hotel offrono tariffe scontate proprio all’ultimo minuto, pur di non lasciare camere vuote. App come HotelTonight o Hopper possono aiutare a scovare ottime offerte last minute, oppure potete provare a chiamare direttamente la struttura: a volte la reception ha accesso a tariffe riservate non visibili online. Se poi viaggiate in settimana, avrete ancora più possibilità di trovare buoni prezzi e disponibilità.

