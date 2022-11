“Vicini di casa”: arriva al cinema la commedia afrodisiaca con Bisio e Puccini

D al 1 dicembre arriva nelle sale al 1 dicembre arriva nelle sale Vicini di Casa , il film diretto da Paolo Costella con protagoniste due coppie agli antipodi. Tra gli interpreti, Claudio Bisio e Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini

Cosa può succedere quando una coppia che sembra essere scivolata nell’abitudine ne incontra un’altra decisamente affiatata? Di sicuro si apre un confronto interessante.

Su questo incontro-confronto è incentrata la nuova “commedia afrodisiaca” diretta da Paolo Costella, Vicini di casa, Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini.

In uscita nelle sale italiane il 1 dicembre 2022.

Una proposta audace per riaccendere la passione

Claudio Bisio e Vittoria Puccini sono Giulio e Federica, la coppia in crisi

Il matrimonio di Giulio (Claudio Bisio) e Federica (Vittoria Puccini) sembra non funzionare più come una volta. Sebbene continuino a volersi bene non fanno altro che punzecchiarsi e rinfacciarsi le rispettive mancanze quotidiane, senza comunicare davvero.

A questa loro freddezza fa da contraltare l’atteggiamento decisamente più focoso dei vicini di casa Laura e Salvatore (Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni).

Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini sono Salvatore e Laura, i vicini focosi

Dopo aver trascorso nottate intere ad ascoltare i rumori inequivocabili provenienti dall’appartamento al piano superiore, dove abitano Laura e Salvatore, Federica decide allora di invitare a cena la coppia.

La conversazione vira presto sul sesso e appare sempre più evidente l’imbarazzo di Giulio e Federica rispetto alla disinvoltura dei vicini di casa. Eppure la serata prenderà una piega inaspettata quando Laura e Salvatore faranno alla coppia una proposta molto audace... che però potrebbe riaccendere il dialogo e la passione tra i due coniugi.

Come si salva un matrimonio in crisi?

Vicini di casa promette risate, equivoci e anche riflessione. Una fiamma sopita da molto tempo come può essere alimentata? Si è disposti ad andare oltre i propri pregiudizi e la propria routine per sperimentare? Ma soprattutto, quali potrebbero essere le reazioni all’invito ad allargare i propri orizzonti e mescolare le carte in tavola?

Le inedite coppie Bisio-Puccini e Marchioni-Lodovini proveranno a rispondere a questi e ad altri interrogativi.

Alla regia del film, che senz’altro riscalderà il pubblico delle Feste, c’è Paolo Costella, già vincitore di un David di Donatello per la sceneggiatura con Perfetti Sconosciuti.

Vicini di casa è una produzione Lotus Production e Baires Produzioni in associazione con Medusa Film (prodotto da Marco Belardi, produttore creativo Maurizio Tedesco)

