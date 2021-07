T utti pronti a sfoggiare la pelle dorata, quella baciata dal sole. Tutti tranne loro, le celebrities dalla pelle di luna

“Tintarella di Luna, tintarella color latte” cantava la celebre Mina. E mentre lei intonava una delle sue più iconiche canzoni, qualcuno la prendeva sul serio. Erano, e sono, le 10 vip che non amano abbronzarsi e che rinunciano a quelle pelle dorata, tanto bramata invece da altre, a favore del bianco candor.

Perché se c’è una cosa che tutte adoriamo, dell’estate, è proprio la possibilità di esporre la nostra pelle, adeguatamente protetta da creme solari, alla luce del giorno, per ottenere quel bellissimo effetto dorato da sfoggiare con le più belle mise della stagione.

Questo è quello che vogliamo noi, però, perché alcune star di abbronzatura proprio non ne vogliono sentire parlare. Sapete a chi ci riferiamo?

Addio alla pelle dorata: ecco i vip che non amano abbronzarsi

Incredibile ma vero, i vip che non amano abbronzarsi e preferiscono sfoggiare una carnagione bianca, color Luna, esistono e sono tantissimi. C’è la celebre e bellissima Madonna che, ha come obiettivo, quello di non farsi sfiorare dai raggi di sole in estate.

E ci sono Charlize Theron e Anne Hathaway che hanno fatto di quella tintarella color latte un vero e proprio tratto distintivo della loro bellezza. A noi piacciono comunque, quello è certo, fatto sta che per riuscire nella missione, alcune di loro, hanno assunto perfino un personale adatto ad aiutarle nel compito.

Ma vediamo insieme nel dettaglio i 10 vip che non amano abbronzarsi d’estate, e in nessun periodo dell’anno.

Madonna e il suo parta ombrelli

Nella lista dei vip che non amano abbronzarsi, come anticipato, troviamo Madonna. La star è così fiera della sua carnagione chiara che non vuole rinunciarvi, neanche in estate. Certo è la missione di restare lontana dai raggi del sole sembra assai complicata.

Per gli altri sì, forse, ma non lei. L’icona pop di fama mondiale, infatti, ha assunto due persone con il ruolo di portaombrelli. Sono la sua ombra, letteralmente parlando, e accompagnano la star per le strade, in spiaggia, e persino in acqua, reggendole l’ombrello.

Amy Adams e la sua tintarella di luna

L’attrice statunitense conosciuta al grande pubblico per aver interpretato la romantica Giselle, nel film musicale della Disney, Come d’incanto, deve la sua bellezza d’altri tempi anche alla carnagione chiara, anzi chiarissima.

E probabilmente è per quello che non l’abbiamo mai vista, e forse non la vedremo mai abbronzata. Come ha lei stesso dichiarato in più interviste, preferisce mantenere fede al naturale colorito della sua pelle. Il motivo? La paura di scottarsi e di bruciarsi. Forse con un po’ di crema protettiva adeguata il rischio sarebbe scongiurato, ma se lei preferisce così, non siamo saremo noi a contraddirla.

Vip che preferiscono non abbronzarsi: Charlize Theron

Quanto conta piacersi e accettarsi così, come davvero si è? Tantissimo! E questo lo sa bene la carismatica, bellissima e inimitabile Charlize Theron.

L’attrice e modella sudafricana naturalizzata statunitense ha dichiarato di piacersi, e anche tanto, soprattutto per la sua pelle bianca e pallida. Motivo per il quale, sin da bambina, ha scelto consapevolmente di dire addio alla pelle dorata d’estate.

Anne Hathaway sotto l’ombrellone

Chi segue Anne Hathaway sui social probabilmente avrà notato come l’attrice abbia una certa propensione per i viaggi in luoghi con vista mare. E allora come è possibile che riesca a mantenere la sua carnagione bianca e pallida, ma bellissima?

L’attrice, che non ha caso ha interpretato la Regina Bianca in Alice in Wonderland, ha confessato che durante le sue vacanze, tra un tuffo e l’altro nelle acque cristalline del mare, si ripara sempre sotto l’ombrellone. Trascorrendo, all’ombra appunto, la maggior parte delle sue giornate.

Emma Roberts e la sua tintarella

L’attrice statunitense Emma Roberts, nonché nipote della meravigliosa e intramontabile Julia, ha preso tanto da sua zia, ma non tutto. L’abbronzatura, per esempio, non è contemplata. Lei stessa ha dichiarato in numerose interviste di esser incompatibile con la pelle dorata.

Il motivo? La giovane attrice non si sentirebbe a suo agio, abbronzata. Sicuramente meno bella, afferma. Noi non siamo totalmente d’accordo, ma non vogliamo assolutamente contraddirla.

Anche Amanda Seyfried tra i vip che non amano abbronzarsi

Tra i vip che non amano abbronzarsi troviamo anche l’attrice, cantante e modella statunitense Amanda Seyfried. Per lei, però, non si tratta di una questione estetica quanto più di una vera e propria paura nei confronti del sole.

La star americana ha dichiarato più volte che è così spaventata dalle conseguenze sulla pelle dell’esposizione al sole che preferisce rinunciare all’abbronzatura.

Emilia Clarke e il “piccolo” incidente da bambina

Differenti sono le motivazioni di Emilia Clarke, anche lei tra i vip che non amano abbronzarsi. L’attrice britannica, nota al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo nel Trono di Spade, ha ammesso che quello con il sole non è un buon rapporto.

La Clarke, infatti, a causa di una lunga e scorretta esposizione al sole quando era solo una bambina, si è ustionata in maniera grave. Da quel momento ha rinunciato per sempre all’abbronzatura.

Vip che non amano abbronzarsi: Fergie

Tra i vip che non amano abbronzarsi troviamo anche Fergie. La bellissima cantante statunitense, a differenza delle sue colleghe dalla tintarella di Luna però, ha subito il fascino della pelle dorata in passato, sin troppo.

Come lei stessa ha ammesso, avendo preso il sole in maniera un po’ sconsiderata, ha vissuto sulla sua pelle le dirette conseguenze dei raggi solari. E oggi preferisce esporsi poco al sole.

Nicole Kidman e le creme super protettive

Avete mai visto Nicole Kidman abbronzata? Probabilmente no, e neanche noi. L’attrice, infatti, è un po’ restia alla pelle dorata e, anche quando si espone al sole, utilizza creme super protettive.

Gwen Stefani: toglietemi tutto, ma non il mio candore

Tra i vip che non amano abbronzarsi troviamo anche Gwen Stefani, disposta a tutto pur di mantenere bianca e candita la sua riconoscibile carnagione. Perché per essere bella, lo è davvero.

La cantante è stata avvistata, più volte, in spiaggia munita di un vero e proprio kit contro l’abbronzatura comprensivo di occhiali, cappello, maglietta e ombrello anti pioggia.