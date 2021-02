Q uale sia il modo migliore di trattare la zona T è uno dei più grandi dilemmi beauty, soprattutto se si presenta grassa e oleosa. Esistono però, alcune dritte per rendere l’operazione molto più semplice.

Chi ha la pelle grassa o mista lo sa bene, l'area del viso nota come zona T è la più difficile da curare perché più di altre è a rischio sebo in eccesso, pori dilatati, oleosità, lucentezza, punti neri e della tanto odiata acne.

Cos’è la zona T

La zona T è composta da fronte, naso e mento e si chiama così proprio perché congiungendo idealmente tutti punti si forma questa lettera dell’alfabeto. Essendo tendenzialmente più unta di altre parti del viso, è quella più problematica da gestire se si ha una pelle grassa o mista, ovvero grassa nella zona incriminata e secca sulle guance. Quest’ultima è la più comune tra le donne italiane e proprio perché non è caratterizzata da una situazione omogenea è anche la più complessa da affrontare.

Zona T: come trattarla e omologarla al resto del viso

Se la zona T non omogenea è il tuo cruccio non disperare, nulla è perduto. Basta semplicemente armarsi di pazienza e capire quali siano i passi giusti da compiere durante le operazioni di cura della pelle, per bilanciare le zone del viso più grasse e quelle secche, senza che queste ne risentano.

Ecco dunque alcuni consigli per rendere la tua skincare routine perfetta.

Lavati il viso frequentemente e con il detergente giusto

Se hai una zona T grassa, la detersione è fondamentale. Lavati quindi il viso almeno due volte al giorno, in modo da rimuovere tutte le impurità ed evitare che l'olio in eccesso si accumuli sulla pelle. Se hai a che fare con una pelle particolarmente grassa, dovrai fare molta attenzione alla scelta del detergente giusto. Ideali quelli in schiuma o gel, bandite le soluzioni in crema.

Prova una crema solare in polvere

Soprattutto con l’arrivo della bella stagione è fondamentale proteggere la pelle dai raggi dannosi del sole, ma le soluzioni liquide o spray non sono sempre indicare a questo tipo di pelle. Meglio optare per una crema solare in polvere, che aiuta anche a combattere la lucentezza.

Tieni un tonico a portata di mano

Se mento, fronte e naso sono molto grassi, ma le guance no, è utile applicare un po’ di tonico sull’area specifica, con un dischetto di cotone, dopo la fase di detersione. Questo prodotto elimina il sebo in eccesso e lenisce la pelle, ancora di più se formulato con ingredienti anti-acne come l'acido salicilico. Se la tua pelle non è troppo oleosa basta farlo solo una volta al giorno, se invece è più problematica meglio ripetere l’operazione mattino e sera.

Usa una maschera all'argilla

L'argilla ha la capacità di estrarre le impurità dai pori, quindi metti in calendario di farti una maschera di questo tipo una volta a settimana. Se le tue guance tendono ad essere secche, applicala solo sulla zona T.

Se ami il beauty naturale e non hai una maschera all’argilla a portata di mano, puoi realizzare tu stessa una buona maschera per combattere le impurità, semplicemente recandoti in cucina. Basta mescolare mezza tazza di yogurt, mezza di purè di fragole e un quarto di miele per ottenere il composto adatto a lenire e restringere i pori, da applicare su viso e collo e lasciare in posa per 10 minuti. Se vuoi ottenere anche un effetto scrub puoi aggiungere due cucchiai di polvere di mandorle o di zucchero.

Procurati delle strisce per pori

Se soffri di punti neri, le strisce potrebbero cambiarti la vita, anche se si tratta di una soluzione temporanea e non definitiva al problema. Da usare soprattutto sul naso, devono essere tolte con cautela, onde evitare di stressare troppo la pelle. Per questo, dopo l’utilizzo è consigliabile passare un po’ di tonico sulla zona trattata.

Usa prodotti a base di acido salicilico o glicolico

Questi elementi sono un salvavita per le pelli miste o grasse perché mantengono i pori puliti e ne riducono le dimensioni.

Usa l'olio di jojoba

Una delle convinzioni errate più diffuse quando si parla di pelle non secca, è che debba stare alla larga dagli oli. Non è così però, visto che anche la pelle grassa ha bisogno di essere idratata e che gli oli, agendo con un’azione di contrasto, siano gli ingredienti più indicati per farlo. Il migliore? Quello di jojoba.

Esfolia la pelle regolarmente

Un altro modo per combattere l'eccesso di sebo e rimuovere eventuali accumuli di olio sulla zona T è quello di esfoliare la pelle regolarmente. Circa due o tre volte a settimana, quindi, applica un prodotto per lo scrub sulla pelle pulita, compiendo movimenti circolari leggeri per circa tre minuti, prima di rimuoverlo.

Presta attenzione agli ingredienti del make-up

Quando si tratta di gestire una zona T oleosa, i prodotti skincare non sono gli unici da tenere sotto controllo. Anche il trucco, infatti, gioca la sua parte, soprattutto quello della base. Meglio quindi evitare prodotti contenenti siliconi e oli minerali che ostruiscano i pori, e preferire ai fondotinta pesanti, quelli a base d’acqua o bb cream più leggere.