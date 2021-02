Vuoi cominciare a vestirti in modo più consapevole e rispettoso dell'ambiente? Pensi che sia difficile trovare marchi che abbiano capi belli, ma anche etici e sostenibili? Ti facilito le cose: ecco un elenco di 10 brand ecosostenibili da conoscere, con capi e accessori belli per te e buoni per l'ambiente!

CasaGIN: biancheria intima, sportwear e homewear

Il cavallo di battaglia di CasaGIN è il Tencel™, una viscosa in legno di faggio. Questa fibra prodotta in un'azienda a basso impatto ambientale e tinta esclusivamente con tinture anallergiche. Con questo tessuto CasaGIN realizza la biancheria e il l'homewear, basic e comodissimo! Inoltre, con una fibra di nylon rigenerata ricavata dalle reti da pesca dismesse, hanno creato la loro collezione sportwear.

Womsh: sneakers ecologiche

Lo sai che dalle bucce e dai torsoli delle mele si può ricavare una fibra simile alla pelle? Si chiama Apple Skin e da Womsh la utilizzano per realizzare sneakers ecologiche. Hanno perfino un programma di riciclo delle vecchie calzature per recuperarne la gomma e utilizzarla per le pavimentazioni dei parchi giochi: il modo migliore per chiudere il ciclo di vita di un paio di scarpe!

Parco Denim: jeans etici ed ecologici

La realizzazione del denim è molto inquinante, per via delle tinture impiegate e per il grande impiego di acqua. Da Parco Denim, tutta la produzione è stata rivista per rispettare alti standard ecologici di lavorazione e la produzione è interamente realizzata in Italia.

RifoLab: la seconda vita della lana

Lo sapevi che la lana e il cashmere possono essere rigenerati? Ebbene sì: da RifoLab, azienda di Prato, recuperano i vecchi indumenti di lana e cashmere e ne rigenerano le fibre per creare capi nuovi senza immettere nell'ambiente nuove materie prime. Un esempio perfetto di economia circolare!

Eticlò: un vero ethical closet

Eticlò è un'azienda con sede a Bologna, che realizza capi con un design moderno, morbido e destrutturato e che controlla in modo capillare tutta la filiera, dal reperimento del tessuto fino al confezionamento. La moda etica che ci piace!

ME Organic Couture: sartorialità sostenibile

È possibile indossare capi sartoriali realizzati con tessuti certificati e sostenibili? Sì: è la missione di ME Organic Couture, marchio che realizza capi con uno stile senza tempo, da portare tutto l'anno e in qualunque occasione, semplicemente cambiando gli accessori. Vivere in modo sostenibile significa anche questo: sfruttare il più possibile quello che acquistiamo!

SeeMe: gioielli con il cuore

I gioielli di SeeMe raffigurano sempre un cuore: sì, perché il cuore ce lo mettono le donne che li realizzano. Donne con un passato difficile, che trovano in questi gioielli una nuova vita e un futuro. Indossati da Nicole Kidman e Alessandra Ambrosio, i gioielli SeeMe sono una scelta etica, da fare... con il cuore!

Samara: borse e pelletteria cruelty free

Esistono capi in pelle per i vegani? Quelli di Samara sono un'ottima opzione da considerare. Realizzati con materiali di recupero, dall'Apple Skin, alla plastica riciclata, a quella prelevata direttamente dall'oceano, i loro prodotti oltre ad essere sostenibili sono etici: vengono infatti prodotti in fabbriche controllate periodicamente per assicurarsi che rispettino le condizioni dei lavoratori.

Flo: maglieria etica e sostenibile

Da Flo si sta attenti a tutto, dalla fibra fino al confezionamento del capo. I tessuti sono interamente organici e naturali e i capi vengono realizzati in Italia da un team di sole donne: empowered women, empower women!

Underprotection: la lingerie sostenibile

La biancheria sostenibile non è solo basic: Underprotection, brand danese etico e sostenibile che è anche una B Corp, realizza lingerie, body e collant in materiali certificati e in fibre rigenerate a basso impatto ambientale. Per cominciare a vestirti in modo sostenibile fin dalla prima cosa che ti metti addosso!

Se hai trovato utile i nostri consigli sui brand sostenibili da seguire, potrebbe interessarti anche il nostro approfondimento sulla moda sostenibile!