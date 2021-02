S ei "in astinenza" da The Undoing? Forse ora farai fatica a crederlo, ma ci sono altre serie capaci di tenerti con il fiato sospeso davanti allo schermo. Eccone alcune

Di The Undoing hai amato tutto: la trama, i personaggi, i meravigliosi look di Nicole Kidman, le splendide vedute su Central Park, la suspense, perfino il finale che non ha convinto tutti. E ora che hai guardato tutti gli episodi, pensato e ripensato a certe scene, letto quanto potevi leggere, ti senti quasi in lutto. Tranquilla: ci sono almeno altre 10 serie che puoi vedere se ti è piaciuto The Undoing. Provare per credere.

Big Little Lies

Se The Undoing ti ha fatto apprezzare ancora di più Nicole Kidman, allora non c’è dubbio: la serie che devi subito vedere è Big Little Lies. Una delle tre protagoniste, infatti, è proprio l’attrice australiana che ti ha conquistato con il ruolo della psicologa Grace. Anche in questo caso, poi, le vite apparentemente perfette delle protagoniste –ovviamente benestanti- vengono sconvolte da un omicidio, guarda caso avvenuto durante una festa di beneficenza per la scuola frequentata dai figli, proprio come in The Undoing. Del resto il produttore è lo stesso: si tratta di David E. Kelley.

Sharp Objects

Non vedi l'ora di rivivere la stessa fervente e concentrata trepidazione che hai provato con The Undoing? Sharp Objects potrebbe essere la risposta alle tue speranze. Infatti, si tratta sempre di una miniserie, di sole 8 puntate, sempre targata Hbo, e sempre con al centro un omicidio che costringe a scoprire gli scheletri nell'armadio di una famiglia. Non aspettarti, però, di trovare un’altra Grace: la protagonista in questo caso è Camille Preaker (Amy Lou Adams), una giornalista tormentata con problemi di alcolismo e un passato molto complesso alle spalle.

Dexter

Se il dottor Jonathan Fraser è stato segnato dalla morte traumatica della sorellina, Dexter Morgan (Michael C. Hall) lo è rimasto dall'uccisione di sua madre quando aveva solamente tre anni. In entrambi i casi il risultato è lo stesso: sia il protagonista maschile di The Undoing sia quello di Dexter sono diventati due sociopatici con tendenze omicide. La differenza è che Dexter uccide sì sistematicamente, ma solo persone criminali convinte di riuscire a farla franca con la giustizia.

Revenge

La trasformazione di Nicole Kidman in The Undoing è totale e spiazzante: da professionista di successo e tutta d'un pezzo si tramuta in una moglie insicura e arrendevole, che si schiera dalla parte del marito fedifrago accusato di omicidio, per poi diventare la sua "giustiziera". Quella che Grace imbastisce nell'ultimo episodio è la vendetta perfetta. Proprio come quella di Emily Thorne alias Amanda Clarke (Emily Irene VanCamp), protagonista di Revenge. Attenzione, però: le vicende di Emily sono decisamente più intricate e complesse. Non te la caverai con sole poche sere di fiato sospeso.

The Stranger

Ecco un'altra serie incentrata su una famiglia apparentemente felice e rispettabile. In questo caso, ad accendere la miccia è la rivelazione sconcertante fatta da una sconosciuta all'avvocato Adam Price (Richard Armitage) e riguardante la moglie Corinne (Dervla Kirwan), che poi scompare. Episodio dopo episodio (in tutto sono otto), si sommano misteri e menzogne che ti lasceranno più di una volta a bocca aperta. Forse non è bella quanto The Undoing, ma se ami il genere non puoi perderla.

The Night Of

Fra i crime drama che potresti guardare dopo The Undoing c'è anche The Night Of. Miniserie di otto puntate, ha per protagonista lo studente universitario Nasir "Naz" Khan (Rizwan Ahmed), di origine pakistana, che dopo una notte brava, a base di alcol e sesso in cucina e non solo, si risveglia nell'appartamento di una ragazza conosciuta poche ore prima, trovandola morta in un bagno di sangue. Accusato di omicidio, si affida all'avvocato John Stone (John Michael Turturro) per dimostrare la sua innocenza.

The World of the Married

Il remake coreano della miniserie Doctor Foster non è un crime-drama: non ci sono omicidi né misteri da risolvere. Tuttavia, non aspettarti nulla di tranquillo: la serie è disarmante, inquietante e terrificante. Come Grace, anche Ji Sun-woo (Kim Heeae) è una professionista alto-borghese con un marito perfetto. Peccato che nulla nel suo matrimonio sia vero: puntata dopo puntata, la protagonista scopre le bugie sistematiche del marito, rendendosi conto che la sua vita così come l'ha sempre conosciuta lei non esiste. La donna non riesce ad affrontare e superare il tradimento del partner.

The Killing

Chi ha ucciso Rosie Larsen (Katie Findlay)? È la domanda che ti farai in ogni episodio di The Killing, una serie thriller decisamente coinvolgente, perfetta da guardare dopo The Undoing. A tenerti incollata davanti allo schermo non saranno solo il dolore e i segreti della famiglia, ma anche le indagini della polizia e le vicende di un gruppo di politici locali preoccupati per la campagna elettorale. Nelle varie puntate, scoprirai il filo conduttore che lega i vari personaggi.

This Is Us

Nessun assassino da trovare, ma molti drammi da affrontare e misteri da svelare. Ecco in sintesi This Is Us, un family drama che ha per protagonista la famiglia Pearson. La trama si snoda lungo tre linee temporali: le vicende di tre fratelli adulti nel presente, la loro vita passata e la vita dei loro genitori (Milo Ventimiglia e Mandy Moore) prima che nascessero. C'è anche qualche incursione nel futuro. Come in The Undoing, quella che sembrava una famiglia solida si sgretola pian piano, rivelando molti scheletri nell'armadio e dimostrando quanto tutti noi siamo fallibili.

The Family

Protagonista di The Family è la famiglia Warren: madre, padre, tre figli, due maschi e una femmina. La vicenda inizia con il ritorno di Adam (Liam James), il figlio più piccolo, che era scomparso in maniera misteriosa dieci anni prima. Dietro alla gioia e al sollievo, si nasconde tutta una matassa da dipanare. Chissà se, indizio dopo indizio, pezzo dopo pezzo, riuscirai a ricostruire tutto il puzzle prima della fine?